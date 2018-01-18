2018-01-18T19:45:56+03:00
В мире

Британский премьер-министр насиловал детей на собственной яхте

Полиция насчитала до 40 возможных жертв покойного Тэда Хита
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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Лидер Консервативной партии занимал высший правительственный пост в 1970-74 годах и умер, окружённый почтениемЛидер Консервативной партии занимал высший правительственный пост в 1970-74 годах и умер, окружённый почтениемФото: EAST NEWS
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На Британских островах продолжается скандал вокруг чудовищных обвинений в адрес бывшего премьер-министра Эдварда («Тэда») Хита. Лидер Консервативной партии занимал высший правительственный пост в 1970-74 годах и умер, окружённый почтением, в 2005 году. А через пару лет скончался его современник — известный филантроп и ведущий детских программ на BBC сэр Джеймс («Джимми») Сэвил. И вскоре выяснилось, что журналист-аристократ мог изнасиловать или подвергнуть секс-домогательствам до 450 человек (включай детей); впрочем, полиция насчитала «всего» 214 достоверно установленных случаев.

Видимо, огласка давних событий побудила заговорить и тех, кто когда-то пал жертвами Тэда Хита. По данным следствия, с 1956 по 1992 год политик мог обесчестить (а в ряде случаев и прямо изнасиловать) до 40 человек обоего пола, включая мальчика, которому на тот момент было 11 лет. Некоторые преступления он совершал прямо на личной яхте. Полиция вела расследование два года, потратив на опросы свидетелей, поиск улик и дорогостоящие экспертизы до полутора млн фунтов стерлингов.

В то же время, как пишет английский таблоид Daily Mail, сыщики столкнулись с сильнейшим давлением со стороны политической элиты и бывших однопартийцев Хита. Несколько действующих депутатов прямо называли все показания жертв «бредом сумасшедших». Самые серьёзные обвинения — наподобие «убийства детей на яхте ради сатанинского культа» — не подтвердились.

В итоге за давностью лет (и смертью подозреваемого) вердикт вынесен двойственный: «нельзя доказать ни вину, ни безвинность Хита». Несмотря на это, власти рассматривают возможность выплатить компенсации 26 предполагаемым жертвам Хита, которые заявили о себе в полиции.

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