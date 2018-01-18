2018-01-18T21:34:56+03:00
Политика

Марию Захарову в Нью-Йорке приняли за настоящую обитательницу Манхэттена

Представитель МИД России рассказала историю, произошедшую с ней в американском мегаполисе
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Нью-Йорке. Фото: со страницы Марии Захаровой в FacebookОфициальный представитель МИД России Мария Захарова в Нью-Йорке. Фото: со страницы Марии Захаровой в Facebook
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook поделилась со своими подписчиками историей, произошедшей с ней во время визита в Нью-Йорк. Как оказалось, в американском мегаполисе ее приняли за коренную обитательницу Манхэттена.

«Утром в ожидании коллеги прохаживаюсь по лобби нью-йоркского отеля. Наслаждаюсь минутами утренней умиротворённости. Мир сложен и прекрасен одновременно, когда позади 8 часов сна наперекор часовым поясам, а впереди заседание Совбеза по проблематике оружия массового уничтожения.

Вдруг слышу по-английски: - Простите, мэм, я могу Вам кое-что сказать? - передо мной стоит высокая американка почтенных лет, ухоженная, с улыбкой и при этом, что редкость, добрыми глазами. - Конечно! - я привыкла к неожиданному общению, понимаю его и принимаю с радостью. - Я счастлива, что сегодня в центре Нью-Йорка я увидела то, что давно искала - настоящего его обитателя. Так выглядит человек, который олицетворяет Манхеттен! И я Вас нашла, - это было сказано так искренне и с таким неподдельным восторгом, что моя редкая саркастическая колючесть на пару секунд ослабила хватку, и все, что у меня получилось сделать в ответ, это просто ещё шире улыбнуться. А незнакомка продолжала: - Эти туфли... Они прекрасны. Вам в них не холодно? - Нет, я ведь пользуюсь автомобилем. - Моя внучка была бы счастлива увидеть настоящую обитательницу Манхеттена. Тут из лифта вышел коллега, что и вернуло меня в реальность. - I hate to ruin your dream, but I am Russian (мне жаль разрушать Вашу мечту, но я русская), - клянусь, я максимально смягчила интонацией неизбежный коллапс. - Но как это возможно?!! - она буквально застонала. - Не знаю. Может, я просто люблю этот город, а он отвечает мне взаимностью.

Мы выбежали на улицу с Василий Ниорадзе, впорхнули в машину и расхохотались. Боюсь, моя незнакомка теперь будет думать, что мы не только Трампа «выбрали», но всё намного хуже - мы стали ими», - написала дипломат.

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