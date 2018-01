Как живут и чем зарабатывают победители шоу «Голос»

19 Янв. 2018 2018-01-19T01:18:01+03:00

Первый канал повторяет концерт, посвященный 5-летию «Голоса» (отмечался прошлой весной). Почти все победители проекта - из команды Александра Градского. И где они теперь работают? Правильно, в его музыкальном театре! У них в целом все хорошо. Но есть отщепенцы и еще несколько нюансов.

Дина Гарипова, 26 лет

Скромная девушка Дина, выигравшая самый первый «Голос», завоевала пятое место на «Евровидении-2013» и звание заслуженной артистки Татарстана. Гарипова окончила журфак Казанского университета и в 2015 году поступила на службу в театр Александра Градского. В том же году вышла замуж за мужчину, имя которого до сих пор не раскрывает. Выпустила альбом «Два шага до любви» и озвучила несколько мультфильмов. Иногда дает сольные концерты, чаще участвует в фестивалях, зачастую связанных с Первым каналом или фигурантами шоу «Голос». Так, Дина пела на концерте Сергея Жилина - бессменного дирижера «Голоса». Была в эфире и в новогоднюю ночь на Первом 1 января 2018 года: вместе с победителем второго сезона Сергеем Волчковым певица исполнила композицию «А снег идет». 31 января в Кремле выступит Ренат Ибрагимов, отметивший в прошлом году 70-летие. Там же споет и Дина.

Сергей Волчков, 29 лет

Белорусский баритон, неожиданно победивший в финале Наргиз Закирову, не так популярен, как она. Если Наргиз попала под крылышко к Максиму Фадееву, выпускает клипы и песни, звучит на радио, получает музыкальные премии, то Сергей так и работает в театре Александра Градского. И опять же не без «прикрытия» Первого канала. Так, 12 января на первой кнопке показали юбилейный концерт Сергея Жилина, где пела и Дина Гарипова, и Сергей Волчков, и другие участники «Голоса». Там же наверняка покажут и сольный концерт артиста, который состоится 18 апреля в Кремле и будет приурочен к 30-летию Волчкова. Сергей несколько лет живет в Москве, не так давно купил квартиру на проспекте Маршала Жукова (цена жилья там колеблется от 5 до 25 млн. рублей) недалеко от Серебряного Бора. Сергей записывает диск - романсы с народным оркестром «Россия» им. Людмилы Зыкиной и даст в этом году 56 сольников.

Александра Воробьева. Фото: instagram.com

Александра Воробьева, 28 лет

Победу Саши Воробьевой из Энгельса в третьем сезоне «Голоса» предвидели все. Почему-то сразу, после исполнения песни Chandelier певицы Sia на слепых прослушиваниях, за кулисами проекта все говорили об этом. То ли магия Градского, то ли нет. Так и вышло. Саша предсказуемо и старательно выиграла «Голос» и сгинула в пучине (зачеркнуто), то есть перешла работать в театр Градского. В 2015 году Саша в рамках тура «Два часа голоса» вместе с коллегами по «Голосу» и театру Градского Полиной Конкиной, Диной Гариповой и Валентиной Бирюковой выступила более чем в 30 городах России. Первый канал и Сашу не забывает - девушка пела в новогоднюю ночь, а еще участвовала в программе «Теория заговора». В Инстаграме Воробьева благодарит поклонников за аншлаги.

Дарья Антонюк. Фото: youtube.com

Дарья Антонюк, 21 год

Студентка Школы-студии МХАТ из Зеленогорска попала в «Голос» на «безградье» - маэстро демонстративно отказался участвовать в шоу после поражения. Антонюк попала в команду Агутина и в финале обошла фаворита шоу Александра Панайотова. Его поклонники залили соцсети молодой певицы помоями, но она выдержала. И в прошлом году была включена в список пяти лучших победителей за всю историю «Голоса» во всем мире - вместе с артистами из Великобритании, Голландии, Исландии и Таиланда. В 2016 году дебютировала на сцене МХТ им. Чехова. Сыграла в сериале «Ищейка».

Под Новый год Дарья вместе с комиком Александром Гудковым и коллегами из театров повторила сцены из зарубежных фильмов в интерьерах Пушкинского музея под композицию Jump (for my love) группы The Pointer Sisters для канала РБК. В новогоднюю ночь на Первом певица тоже выступала - исполняла песню Сandyman Кристины Агилеры.

Иеромонах Фотий. Фото: instagram.com

Иеромонах Фотий, 32 года

Победа отца Фотия, насельника Пафнутьево-Боровского монастыря, стала серьезным ударом по самолюбию Александра Градского. Наставник до сих пор считает, что ту победу у него украли, потому что люди голосовали за священника, а не за вокал. Проигравший в том финале ученик Градского Михаил Озеров, как несложно догадаться, тоже принят в труппу музыкального театра известного композитора (и еще он вышел в финал Высшей лиги КВН в составе сборной Мосгосцирка). Зато отец Фотий, которого к триумфу привел Григорий Лепс, смиренно принял лавры победителя и вернулся в храм. Там он тоже чуть не подвергся остракизму - вопрос об уровне его духовности и допустимости концертной деятельности поднимался аж на собрании игуменов и игумений в храме Христа Спасителя. Тогда за иеромонаха заступился сам Патриарх Кирилл. Теперь «поп»-певец, как издеваются над ним завистники, дает концерты и жертвует гонорары на строительство храмов. В Пафнутьево-Боровском монастыре он издает журнал. Недавно побывал на Пхукете. На первую половину 2018 года у иеромонаха запланировано 25 концертов. Коллекционирует литые модели самолетов. Ведет Инстаграм плюшевой игрушки по имени Лосяш.

Селим Алахяров. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Селим Алахяров, 30 лет

Заслуженный артист Республики Дагестан пришел в «Голос» в статусе «золотого голоса России» и попал... в команду вернувшегося Александра Градского. И победил. Всю дорогу парень, родившийся в Чечне и переехавший в Махачкалу во время войны, пел арии и романсы, расчехляя шикарный баритон. За него народ и проголосовал. Выигранный миллион рублей артист хочет потратить на ремонт в доме родителей. Что было дальше, уже понятно, да? Артист попал на работу в «Градский-холл». А перед этим слетал домой и получил подарок «за заслуги в области культуры и искусства» - памятные именные часы от главы Дагестана Владимира Васильева из рук врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Селим увлекается смешанными единоборствами и играет в футбол. В ближайшее время Селим даст масштабный концерт на малой родине при участии... Александра Градского.

