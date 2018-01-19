Прыщики и никакого парня: Самая богатая модель планеты Кендалл Дженнер ужаснула поклонников безобразной кожей

19 Янв. 2018 2018-01-19T08:11:55+03:00

Красотка, зарабатывающая ангельским личиком $22 миллиона в год, никак не избавится от сыпи. Да еще ее бросил бойфренд [фото]

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В прошлом году впервые за последние 15 лет бразильянка Жизель Бундхен уступила первое место в списке самых высокооплачиваемых моделей планеты молодой сопернице – 22-летней Кендалл Дженнер. Младшая сестра Ким Кардашьян сегодня – самая модная манекенщица нового поколения. Ее безупречное лицо с сияющей кожей красуется на рекламных постерах, бесконечно мелькает на экранах телевизоров и украшает Инстаграм. Неудивительно, что за 2017 год Кендалл (по данным Forbes), заработала 22 миллиона долларов и прочно заняла первую строчку мирового рейтинга. Между тем, у нас появился повод в очередной раз убедиться, что мир моды – сплошная иллюзия, и красоту в нем часто наводят «фотошопом». А то, что мы видим на страницах глянцевых журналов, совсем не совпадает с действительностью. И самая популярная в мире супермодель на самом деле выглядит, как девчонка из соседнего подъезда.

Кендалл впервые появилась на вручении премии "Золотой глобус".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, что Кендалл уже много лет безуспешно борется с акне, знают только самые преданные поклонники модели. Ее появление на престижной кинопремии «Золотой глобус» 7 января в Лос-Анджелесе должно было стать триумфом, а обернулось полным провалом. Кендалл вышла на красную дорожку в очаровательном платье с открытыми плечами, на которое, впрочем, мало кто обратил внимание. Модели «удружили» мировые фотоагентства, благодаря которым в Интернете появились снимки ее лица крупным планом. Кожа Дженнер была густо усыпана прыщиками. На лицо манекенщицы был наложен плотный слой грима, но даже он не смог скрыть состояние кожи звезды.

Плотный слой грима не смог скрыть сыпь на лице звезды.Фото: EAST NEWS

А на днях красотку, уже без грима на лице, подловили папарацци – ненакрашенная Кендалл шла по улице, оживленно болтая по телефону. Судя по всему, состояние ее кожи день ото дня только ухудшается: лицо девушки покрывает ярко-красная угревая сыпь. Заметив фотографов, модель поспешила скрыться подальше от камер.

Папарацци подловили Кендалл без макияжа и убедились: состояние ее кожи только ухудшается.Фото: EAST NEWS

Сразу после «Золотого глобуса» на Кендалл обрушился шквал критики в соцсетях. Поклонники считают, что главная беда модели – плотный слой грима, который ей накладывают перед каждой съемкой и показом. Мол, Кендалл нарасхват, везде хочет успеть и заработать побольше – вот кожа и ответила хроническим раздражением. Некоторые полагают, что у манекенщицы могут быть проблемы гормонального характера, из-за которых у нее на лице появилась сыпь. Не секрет, что модели постоянно сидят на жесткой диете, буквально голодают, и это расшатывает гормональный фон.

Кендалл моментально отреагировала на нападки критиков и написала в Инстаграме эмоциональный пост, в котором призвала девушек не стесняться своих недостатков.

- Никогда не позволяйте этому *** (критике – Ред.) останавливать вас, - призвала Дженнер.

Многие, впрочем, считают, что манекенщица лукавит. Ведь далеко не каждая девушка зарабатывает миллионы долларов, выдавая свои прыщики за безупречный тон кожи. Кендалл – лицо известной косметической марки Estee Lauder, и с рекламных постеров она обещает другим женщинам идеальный цвет лица. Но когда потребительницы видят, как модель выглядит на самом деле, возникает резонный вопрос: а не обманывают ли нас? К тому же Кендалл родилась в известнейшем семействе Кардашьян, и хотя девушка уверяет, что всего добилась своим трудом, неизвестно, стали бы держать в модельном бизнесе манекенщицу с такой кожей, не будь она наследницей звездного клана.

Кендалл - звезда показов Victoria's secret.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О своих проблемах со здоровьем Кендалл рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar: модель украсила обложку февральского номера издания. Звезда призналась, что очень страдает от давления мира моды и шоу-бизнеса, и переживает из-за критики так, что перестала спать по ночам. Нервы манекенщицы расшатаны настолько, что у нее начались панические атаки.

- Я часто просыпаюсь среди ночи с паническими атаками. Трудно назвать одну причину, почему они появились. Нашему миру не хватает любви. Например, в социальных сетях люди пишут друг другу ужасные вещи. Тяжело сохранять позитив после прочитанного, — призналась Кендалл.

К проблемам со здоровьем добавились и неприятности в личной жизни: Кендалл бросил бойфренд. Модель встречалась с баскетболистом Блэйком Гриффином, но пару дней назад спортсмена заметили на свидании с другой. Блэйк нежно ворковал в ресторане с красивой брюнеткой, держа ее за руку. Кендалл пока никак не комментирует разрыв. Ну и кто сказал, что жизнь самой высокооплачиваемой модели планеты легка и прекрасна?