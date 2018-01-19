2018-10-05T20:43:36+03:00
Клуб любознательных

Мнение ученых: покорителям Луны придется стать пещерными людьми

Близ северного полюса нашего естественного спутника найдены катакомбы с запасами воды. Там и поселятся члены будущих экспедиций [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Ученые научились искать лунные катакомбы.Ученые научились искать лунные катакомбы.
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В нынешнем году специалисты знаменитого американского института, занятого поисками сигналов от внеземных цивилизаций, чуть отступили от основной деятельности и совместно с коллегами из Института Марса объявили, что обнаружили на Луне сразу несколько дырок-ходов, ведущих в систему местных - лунных - катакомб. Чем были сильно воодушевлены.

Дырки в кратере Филолай на северном полюсе Луны, ведущие в ее лавовыве трубы.

Дырки в кратере Филолай на северном полюсе Луны, ведущие в ее лавовыве трубы.

Обнаруженные дырки расположены в кратере Филолай, который находится на видимой стороне Луны, примерно в 500 км от ее северного полюса. То есть в том районе, где, как считается, сосредоточены огромные запасы водяного льда - почти кубический километр. Стало быть, именно там и следует устраивать лунную базу - в лунных катакомбах. Или в пещерах, как их еще называют.

Специалисты института SETI указали точное место расположения ходов в недра Луны - будущие переселенцы их легко найдут.

Специалисты института SETI указали точное место расположения ходов в недра Луны - будущие переселенцы их легко найдут.

Ученые справедливо подмечают, что естественные полости защитят от суровой окружающей среды - космического излучения, метеоритов, колебаний температуры. Еще и на строительных материалах можно будет сэкономить.

Лавовые трубы на Луне - выпуклые образования, тянутся на десятки километров.

Лавовые трубы на Луне - выпуклые образования, тянутся на десятки километров.

Лунные пещеры-катакомбы образованы так называемыми лавовыми трубами - подповерхностными каналами, которые возникают в процессе извержения вулканов. Их формируют потоки расплавленной породы, которая затвердевает сверху. Основной объем лавы при этом продолжает двигаться и оставляет за собой пустые пространства в виде тоннелей.

В земной лавовой трубе.

В земной лавовой трубе.

Лавовые трубы встречаются и на Земле - в местах былой и продолжающейся вулканической деятельности. Их находят на Гавайях, в Исландии, Австралии, на Сицилии, Галапагосских островах, Канарах. На нашей планете некоторые лавовые трубы тянутся на десятки километров. На Галапагосских островах одна из них достигает аж 65 км в длину. Диаметр земных труб - порядка 30 метров. На Луне, где сила тяжести составляет всего шестую часть от земной, диаметр лавовой трубы может достигать нескольких сотен метров. Протяженность - сотни километров. Встречаются и лавовые пузыри - эдакие гигантские купола, где до «потолка» - километр.

Покорителям Луны придется стать пещерными людьми Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Покорителям Луны придется стать пещерными людьмиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Считается, что пещеры и трубы образовались более трех миллиардов лет назад, когда на нашем естественном спутнике еще извергались вулканы.

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