Сына Олега Газманова ограбил водитель из приложения по заказу такси

19 Янв. 2018 2018-01-19T16:57:34+03:00

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Красавчик Филипп Газманов сообщил в правоохранительные органы о пропаже крупной суммы. В один момент Газманов-младший лишился кошелька (примерная стоимость - 100 000 рублей), 400 долларов, 400 евро и, примерно, ста рублей. Помимо денег в портмоне находились водительские права молодого человека. История случилась аж 13-го января, но известно о ней стало только сейчас.

Как же вышло, что парень потерял такую солидную сумму (откуда она у него - не удивительно, Филипп успешно работает моделью)? По словам самого Филиппа, он вызвал себе такси через приложение, чтобы доехать из «Серебряного бора» в центр. Но потом решил, что лучше доедет до отца, который живет неподалеку, и воспользуется его транспортом. Видимо, при смене машины его кошелек и выпал. И попал в алчные руки таксиста. Газманов-младший попытался связаться с водителем, который поначалу ответил на звонок. Но потом заблокировал номер и пропал. Общение со службой поддержки так же не дало никакого результата.

К сожалению, в последнее время на приложения по заказу такси все больше и больше жалоб. И мы, клиенты, фактически никак не защищены от подобных ситуаций - человек, польстившись на чужие деньги, может просто выйти из системы и пропасть с вашим «добром». И ладно деньги - восстановление прав, кредиток и прочих карточек занимает немало времени. Безусловно, за своим имуществом надо следить. Но невнимательность совсем не означает, что можно безнаказанно брать чужое.