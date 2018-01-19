Бритни Спирс даже на пляже не снимает помолвочное кольцо, но поклонники обсуждают только ее идеальную фигуру
Кажется, что молодой любовник вдохновляет на спортивные подвиги не только Памелу Андерсон, которая и в 50 лет как итог физкультурным стараниям готова продемонстрировать идеальное тело в купальнике. Отточенной и стройной фигурой внезапно похвасталась Бритни Спирс, которая сейчас отдыхает с сыновьями на Гавайях.
Хотя при чем тут дети? Главное, что с ней рядом и ее возлюбленный – модель Сэм Асгари, который младше поп-дивы на 13 лет и за которого она собирается в скором времени замуж. По крайней мере, к таким выводам пришли поклонники, когда увидели на безымянном пальце певицы то самое кольцо. Причем, звезда, похоже, так счастлива, что помолвка состоялась, что не снимает заветное украшение даже на пляже. Но если про возможную свадьбу слухи ходили и раньше, то обновленный внешний вид звезды стал для фанатов полной неожиданностью. В конце концов, это же та сама Бритни, которая много лет худела и снова набирала вес, но так как сейчас – идеально – она выглядела, пожалуй, только в юности.
Поклонники уже отметили, что рядом с подросшими мальчишками -12-летним Шоном и 11-летним Джейденом Бритни выглядит не мамой, а сестрой.
Кстати, бросается в глаза, что, в отличии от русских звезд, Бритни не считает необходимым менять купальники каждый день. Она как распаковала простенький желтенький, так в нем и отдыхает