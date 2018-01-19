2018-01-19T17:29:33+03:00
Звезды

Бритни Спирс даже на пляже не снимает помолвочное кольцо, но поклонники обсуждают только ее идеальную фигуру

Поп-дива и правда хороша
Ольга АНТОНОВА
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Бритни не считает необходимым менять купальники каждый деньБритни не считает необходимым менять купальники каждый деньФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кажется, что молодой любовник вдохновляет на спортивные подвиги не только Памелу Андерсон, которая и в 50 лет как итог физкультурным стараниям готова продемонстрировать идеальное тело в купальнике. Отточенной и стройной фигурой внезапно похвасталась Бритни Спирс, которая сейчас отдыхает с сыновьями на Гавайях.

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Хотя при чем тут дети? Главное, что с ней рядом и ее возлюбленный – модель Сэм Асгари, который младше поп-дивы на 13 лет и за которого она собирается в скором времени замуж. По крайней мере, к таким выводам пришли поклонники, когда увидели на безымянном пальце певицы то самое кольцо. Причем, звезда, похоже, так счастлива, что помолвка состоялась, что не снимает заветное украшение даже на пляже. Но если про возможную свадьбу слухи ходили и раньше, то обновленный внешний вид звезды стал для фанатов полной неожиданностью. В конце концов, это же та сама Бритни, которая много лет худела и снова набирала вес, но так как сейчас – идеально – она выглядела, пожалуй, только в юности.

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Baby, one more time? It looks like @britneyspears might be engaged! Swipe for more The global star appeared to be wearing an engagement ring on Wednesday afternoon when she hit the beach in Hawaii The 36-year-old pop star flashed the ring while frolicking in the water in a bright yellow string bikini, sparking engagement rumours with boyfriend Sam Asghari, 23 The couple celebrated their one year anniversary in November, after meeting on the set of her Slumber Party music video in 2016
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Поклонники уже отметили, что рядом с подросшими мальчишками -12-летним Шоном и 11-летним Джейденом Бритни выглядит не мамой, а сестрой.

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Me and my boys enjoying the warm weather!!!
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Кстати, бросается в глаза, что, в отличии от русских звезд, Бритни не считает необходимым менять купальники каждый день. Она как распаковала простенький желтенький, так в нем и отдыхает

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