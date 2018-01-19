2018-01-19T18:27:52+03:00
Здоровье

Для россиян стало бесплатным самое современное лечение зубов

«Комсомолка» вместе с руководителем Национального агентства по безопасности пациентов Алексеем Старченко добилась включения новейших расходных материалов для стоматологии по полису ОМС [советы эксперта]
Анна ДОБРЮХА
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Человек, который нуждается в пломбировании зубов, имеет полное право на бесплатную установку светоотверждаемых пломбЧеловек, который нуждается в пломбировании зубов, имеет полное право на бесплатную установку светоотверждаемых пломбФото: Олег ЗОЛОТО
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«КП» не раз рассказывала о «тайных» возможностях полиса ОМС, а именно о полезных правах пациентов, про которые большинство из нас даже не догадывается. В том числе — о бесплатной стоматологии по полису ОМС: как качественно вылечить зубы и не разориться. Нашим главным консультантом стал один из ведущих российских специалистов по здравоохранению, правам пациентов и системе обязательного медстрахования — руководитель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, эксперт Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко.

«ЗА СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЕ ПЛОМБЫ НАДО ПЛАТИТЬ»

Нередко, заглянув в кабинет врача-стоматолога районной поликлиники, мы слышим: если хотите наркоз и материалы для пломб бесплатно, то они будут, мягко говоря, не самыми лучшими. Вроде бы логично: денег на здравоохранение у нас всегда не хватает, вот и закупают для государственных и муниципальных лечебниц что подешевле. И если пациент хочет современные светоотверждаемые пломбы, то, как правило, получает ответ: этот материал в ОМС и близко не вписывается, за это однозначно надо платить!

- Такая ситуация — фактически введение в заблуждение потребителя медицинских услуг, то есть пациента, - подчеркивает Алексей Старченко. - Потому что тариф, по которому поликлиники и больницы получают оплату за оказанную медпомощь, включает стоимость расходных материалов. И — внимание! - сегодня ни одна программа госгарантий (документ об оказании бесплатной медпомощи гражданам России. - Авт.), утверждаемая правительством, не содержит ограничений по видам и стоимости расходников. Это значит: пациенту должны предоставить то, что ему необходимо по медицинским показаниям и исходя из современных стандартов лечения.

РЕГИОНЫ ИДУТ В ОТКАЗ

Словом, человек, который нуждается в пломбировании зубов, имеет полное право на бесплатную установку светоотверждаемых пломб, сообщил эксперт.

- По этой теме я почти полгода добивался официального ответа Минздрава и хочу обнародовать его через «КП», чтобы все знали, - рассказал Алексей Старченко еще в середине прошлого года. - Суть в том, что правительство РФ утверждает базовую программу ОМС, в которой перечислены в том числе заболевания зубов – кариес, пульпит и другие. То есть те заболевания, которые требуют пломбировки. В этой программе госгарантий, как подтвердил Минздрав, никакие расходные материалы не ограничены. То есть все, что предусматривается современными стандартами лечения, без ограничений должно быть предоставлено пациенту бесплатно. Если человеку необходима светоотверждаемая пломба, она должна быть включена в территориальную программу ОМС того региона, где живет пациент, и оплачена за счет средств ОМС.

После того, как «Комсомолка» опубликовала статью об этом, нам посыпались жалобы. Читатели из разных регионов России — и пациенты, и врачи, включая главврачей некоторых больниц, сообщали, что в местных программах ОМС никаких светоотверждаемых пломб не прописано, а потому ставить их людям бесплатно нельзя.

СУДЫ ОТМЕНЯЮТСЯ!

Один из читателей «КП», Олег Л. из Саратова, по совету нашего эксперта Алексея Старченко решил отстаивать свои права и отправил указанные ссылки на законодательство и официальный ответ Минздрава в свои региональные органы здравоохранения и фонд ОМС. И отовсюду пришли отписки: мол, у нас в документах дословно не написано, что в ОМС входят светоотверждаемые пломбы, поэтому ставить их вам не обязаны.

- Это, безусловно, нарушение, поскольку, повторю еще раз, федеральное законодательство предписывает использовать то, что требуется пациенту, включая современные материалы — проще говоря, действует принцип «разрешено все, что не запрещено» (и необходимо по медпоказаниям, разумеется), - поясняет юрист Старченко. - Если же местные инстанции не идут на встречу, необходимо обращаться в суд.

Однако суды дело долгое и хлопотное. Пока читатель «КП» из Саратова собирал документацию, пришла отличная новость.

- После наших совместных бомбардировок разных инстанций Минздрав и Федеральный фонд обязательного медстрахования (ФФОМС) выпустили документ, который напрямую, дословно говорит о включении пломб из фотополимеров (то есть тех самых светоотверждаемых пломб) в базовую программу ОМС, действующую во всех без исключения регионах России, - подчеркивает Алексей Старченко. - Теперь люди могут ссылаться именно на эти конкретные рекомендации (см. ниже), и в большинстве случаев, скорее всего, отпадет необходимость бороться за свои права в суде.

ОФИЦИАЛЬНО

Что полагается пациентам стоматологов по полисам ОМС

Восстановление зуба пломбой I - VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, включая полирование пломбы.

Какие документы гарантируют

- Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (Постановление правительства РФ от 19.12.2016 № 1403);

- Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, Приложение 7 (письмо Минздрава России N 11-7/10/2-8080 и Федерального фонда обязательного медицинского страхования N 13572/26-2/и от 21.11.2017).

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Если в стоматологической клинике, куда вы обратились по полису ОМС, вам говорят, что есть другой наркоз, расходные материалы, и они точно лучше, но используются только платно, то вам нужно сразу же позвонить в свою страховую компанию, выдавшую полис ОМС (телефон часто указывается на полисе либо можно узнать его через Интернет), советует руководитель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе. По закону медицинские страховщики сейчас выступают бесплатными адвокатами пациентов, консультируют по всем вопросам, помогают защищать право на качественную бесплатную медпомощь и в том числе вправе штрафовать поликлиники за нарушение законных интересов граждан.

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