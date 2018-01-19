2018-01-19T18:24:15+03:00
Звезды

Майклу Дугласу все-таки предъявили обвинения в домогательствах, которые он заранее отрицал

Истории уже около 30 лет
Ольга АНТОНОВА
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Актер тоже вляпался в сексуальный скандалАктер тоже вляпался в сексуальный скандалФото: EAST NEWS
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Домогательства , тем более, со стороны известных людей – это очень плохо, что тут обсуждать очевидное, но все-таки поклонников обвиняемых не перестает удивлять тот факт, что жертв этих самх сексуальных посягательств решаются заговорить о них спустя десятки лет. В то время когда об этих скандальных эпизодах не помнят сами герои конфликта. Когда начался секс-скандал с Харри Вайнштейном и вспылило множество эпизодов с участием звезд, Майкл Дуглас больше даже в шутку открестился от того, что он когда-то в них участвовал. Но оказалось, что звезда «Основного инстинкта» рано начал шутить. На днях журналистка Сьюзан Броуди рассказала изданию The Hollywood Reporter о том, что актер Майкл Дуглас мастурбировал при ней, не получив ее согласия.

Броуди рассказала, что устроилась работать в компанию Дугласа в конце 1980-х годов и ей постоянно приходилось слушать комментарии о своей внешности и развратные насмешки от актера. А однажды, когда они вместе с Дугласом обсуждали персонажа у него в квартире, он якобы начал при ней удовлетворять себя, что вызвало у гости настоящий шок. Журналистка рассказала, что убежала домой, а через несколько месяцев ее уволили. И понятно, что два этих эпизода были связаны напрямую.

Издание отмечает, что у Броуди есть три человека, которые готовы ее публично поддержать и подтвердить эту историю, а также письмо Калифорнийского юридического центра, в котором она спрашивает о средствах правовой защиты от сексуальных домогательств на рабочем месте.

Напомним, в начале января около 300 актрис, среди которых Риз Уизерспун, Натали Портман, Эмма Стоун и Сальма Хайек, создали организацию Timeʼs Up для помощи пострадавшим от харассмента.

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