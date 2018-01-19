Мужчины исчезнут вместе с их Y-хромосомой?

19 Янв. 2018 2018-01-19T18:46:53+03:00

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Совсем не ожидали мы такого вот конца

Поводом, если уж не для паники, но сильной тревоги послужила статья датских генетиков, опубликованная в журнале PloS Genetics. Ученые сообщили о том, что обнаружили у Y-хромосомы способность замедлять свои генетические потери. Например, создавая резервные копии генов, которые позволяют ремонтировать поврежденные участки ДНК.

По сути датские генетики продемонстрировали, что мужская Y-хромосома успешно защищается от деградации. Но СМИ — главным образом электронные — насторожились. Деградация? Так значит угроза Y-хромосоме, а вместе с ней и всему мужскому полу, все-таки существует?

Вопросы, поставленные подобным образом, возродили давнюю — утихшую было — дискуссию, начало которой положил профессор Брайан Сайкс (Bryan Sykes), издав в 2003 году книгу под названием «Проклятие Адама: будущее без мужчин» (Adam's Curse: A Future Without Men). Ученый предсказал, что через 100-125 тысяч лет мужчины исчезнут, как вид. Потому что исчезнет мужская Y-хромосома.

У профессора нашлись сторонники. В том числе и профессор Дженнифер Грейвс (Jennifer Ann Marshall Graves) из Австралии (La Trobe Institute for Molecular Science), которая в 2004 году выступила с шокирующим докладом на Международной конференции по проблемам хромосом. И сообщила, что Y-хромосома человека за время своего существования лишилась 1393 генов из 1438, которые у нее были изначально. То есть, их осталось всего 45. Стало быть, дело действительно идет к тому, что от Y-хромосомы ничего не останется. Но не через сотни тысяч лет, как прогнозирует Сайкс, а примерно через 5 миллионов лет.

У людей Y-хромосома (в красном прямоугольнике) гнездится в 23-й паре хромосом.

Женская хромосома (слева) почему-то гораздо большей мужской.

Секс не кончается

Тех, кто не верит в бесславный конец мужских генов, воодушевляют исследования, проведенные в института Уайтхеда в Кембридже (Whitehead Institute, Cambridge, Massachusetts). Анализируя геном обезьян - наших далеких предков, ученые выяснили, что за последние 6 миллионов лет Y-хромосома не потеряла ни одного гена, а за 25 миллионов лет лишилась только одного. То есть, деградация мужской хромосомы остановилась. Стало быть, и нечего за мужчин переживать. Да и женщинам можно не паниковать: нынешний способ размножения не исчезнет еще долго.

Планы природы на счет людей загадочны.

ЛИКБЕЗ «КОМСОМОЛКИ»

Мужчины сохранятся в любом случае

У человека 23 пары хромосом. У женщин в 23-й паре - две X-хромосомы (ХХ), у мужчин с X-хромосомой соседствует Y-хромосома (XY). С Y-хромосомой ты мужчина, а то и отец своего сына благодаря гену SRY, носитель которого как раз мужская хромосома. Помимо того, что этот ген отвечает за выработку мужских гормонов и спермы, он еще и подает сигнал эмбриону, по какому пути тому развиваться — женскому (ХХ) или мужскому (XY).

В женской Х-хромосоме примерно 800 генов.

По мнению оптимистов, даже если Y-хромосома все-таки когда-нибудь исчезнет, ее генетический материал, скорее всего, перейдет в другую хромосому. Например, какую-нибудь Z. Она и станет мужской.

Принято считать, что еще 300 миллионов лет назад половая Y-хромосома вообще не существовала в природе. Не нужна была. Потому что сексом тогда никто не занимался. Размножались в основном посредством беспорочного зачатия, по-научному, партеногенеза, когда яйцеклетка развивается в зародыш без оплодотворения. Хотя самки и самцы появлялись. Просто похожие на рептилий прародители млекопитающих несли в себе весь набор генов, необходимый для развития в то или другое. Некий внутренний переключатель подавал зародышу сигнал, какое обличье ему принять.

По какой-то загадочной причине у животных появились полноценные половые хромосомы: сначала женская - Х. А потом и мужская - Y. Она отпочковалась от женской в результате некой - до сих пор не выясненной мутации. В результате Y-хромосома стала превращать в мужские особи все эмбрионы, в которые попадала. Так на Земле появились носители чисто мужского начала с сочетанием хромосом ХY, которые занялись сексом с самками - носителями ХХ. Такой способ размножения куда более прогрессивный по сравнению с партеногенеза или почкованием. Потому что позволяет потомству наследовать наиболее выгодные признаки и тем самым эволюционировать, приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды.

С другой стороны..Вдруг природа и в самом деле намерена со временем уничтожить Y-хромосому и вернуться изначальному способу размножения? Ученые пока не разобрались в ее планах.