2018-01-19T23:58:31+03:00
Звезды

Ольга Бузова призналась в Инстаграме, какой у нее размер груди

Поклонники считают, что телеведущая сильно преувеличила [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Ольга Бузова отдыхает в Таиланде. Фото: Инстаграм.Ольга Бузова отдыхает в Таиланде. Фото: Инстаграм.
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Ольга Бузова наслаждается отдыхом в Таиланде: телеведущая весело проводит отпуск вместе с подругами и резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Ежедневно начинающая певица публикует в Инстаграме десятки фотографий в бикини на фоне живописных тайских пейзажей. Рассматривая снимки Оли, поклонники задались вопросом: какой у нее размер груди. И, недолго думая, спросили ее об этом в микроблоге. А она взяла и ответила!

- 75 B, - написала Ольга в комментариях, имея в виду размер бюстгальтера. Тем самым заявив, что у нее полновесный второй номер.

Впрочем, подписчики Инстаграма телеведущей уверены, что она лукавит. И что Ольга прибавила себе как минимум один размер. А то и все два.

- У меня такой же «нулевой», это размер 70 АА, - сообщила одна из подписчиц в комментариях.

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#язнаючтотысмотришь#мойТай#day6
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Ольга не раз подчеркивала, что гордится свей маленькой грудью и не собирается ничего менять в фигуре. После расставания с Дмитрием Тарасовым телеведущая хотела преобразиться и даже подумывала о пластике бюста, но в итоге просто радикально сменила цвет волос, превратившись из блондинки в брюнетку.

В Таиланде Ольга собирается отметить день рождения: 20 января телеведущей исполнится 32 года. Первые поздравления Бузова начала принимать заранее — ведь время в Таиланде отличается от московского, и по тайским часам ее праздник уже наступил.

- По традиции, первый по нашему тайскому времени мне позвонил мой папуля, - поделилась Ольга в соцсетях, показав заодно и роскошный букет, который она получила в подарок от своего директора.

Теперь поклонники гадают, как Ольгу поздравит Батрутдинов. Все дни отдыха Оля отчаянно флиртовала со звездой шоу «Холостяк», то и дело публикуя на своей страничке снимки в обнимку с Тимуром — как говорят, чтобы подразнить бывшего мужа. При этом, правда, Оля не забывает намекать, мол, «между нами ничего нет» - но мы-то знаем, как обычно начинаются курортные романы!

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Тима @timurbatrutdinov, спасибо тебе за этот прекрасный день #ББ
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К слову, то, что Батрутдинов и Бузова — идеальная пара, в свое время заметил еще Иван Ургант. Телеведущий спросил о ее чувствах к Тимуру, когда Ольга пришла к нему на шоу «Вечерний Ургант». Ургант напомнил про обещание 39-летнего резидента «Камеди Клаб» в следующем году (который, кстати, уже наступил) жениться на Бузовой в случае, если они так и не найдут свои половинки. И показал составленный экспертами программы коллаж, демонстрирующий, как будут выглядеть дети Тимура и Ольги.

- Мы хорошо смотримся вместе! – одобрила Бузова.

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