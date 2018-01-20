МОК отказал 111 россиянам в допуске на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан

20 Янв. 2018 2018-01-20T09:17:41+03:00

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За несколько дней до старта слушаний в Спортивном арбитражном суде в Лозанне представители Международного Олимпийского комитета поведал подробности проверки россиян по поводу допуска на Олимпиаду 2018 года. Ранее ОКР подавал список в 500 человек-кандидатов на игры. И к 20 января из этого списка отказ получили 111 человек. Основания для отказа - различные, к примеру недостаточное количество допинг-тестов.

- Более 80 процентов спортсменов из получившегося пула не выступали на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Это доказывает, что они - новое поколение российских спортсменов, - говорится в официальном заявлении МОК.

Работой занималась независимая комиссия МОК под началом Валерий Фурнейрон. Итоговое решение МОК, как ожидается, будет озвучено не ранее 27 января. Именно тогда официально будет зарегистрирована делегация "Олимпийских атлетов из России", после чего начнется выписывание приглашений на Олимпиаду 2018.

Помимо спортсменов, МОК отказал в допуске 51 тренеру и 10 медицинским работникам, которые точно не попадут на Игры в Пхенчхан. После того, как независимая комиссия представит в МОК итоговый список российских спортсменов, последует второй этап. Окончательный состав определит комиссия, в которую входят член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова, гендиректор МОК Кристоф Де Кеппер и член исполкома МОК Николь Хоевертц. Отмечается, что комиссия не сможет дополнить список российской делегации. Однако же по своему усмотрению сможет убрать некоторых спортсменов.

Отметим, что 4 года назад на Олимпиаде в Сочи в состав делегации России вошли 225 спортсменов, которые выступали в 15 видах спорта. Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.