Непобедимая фигуристка Евгения Медведева проиграла чемпионат Европы 15-летней воспитаннице своего тренера

21 Янв. 2018 2018-01-21T00:36:56+03:00

Первое противостояние двух россиянок на крупном турнире в Москве было главной интригой соревнований

Изменить размер текста: A A

Лучшая фигуристка мира, непобедимая Евгения Медведева, с ноября 2015 года выигрывала во всех турнирах, где принимала участие. И 20 января 2018 года на чемпионате Европы, который проходил в Москве, она заняла второе место, уступив 15-летней россиянке Алине Загитовой.

То, что не могли сделать сильнейшие фигуристки мира, вышло у молодой воспитанницы тренера, который готовил бессменную чемпионку всех крупных турниров последних лет. Медведева и Загитова тренируются в одной группе у Этери Тутберидзе, той самой, которая в 2014 году подготовила Юлию Липницкую. Обе спортсменки довольно хорошо дружат между собой, катаются ведь под одной крышей. Но на льду они - самые яростные соперницы. До этого сезона Загитова вообще не была известна широкому кругу болельщиков, поскольку выступала в юниорских соревнованиях, поскольку была еще слишком молода.

Наши девушки на пьедестале почета по итогам выступлений.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чемпионат Европы в Москве стал первым крупным очным турниром, на которым сошлись в очном противостоянии Загитова и Медведева. И перед этими соревнованиями у 18-летней Евгении Медведевой возникли первые серьезные в карьере проблемы. Она получила травму ноги из-за перенапряжения от нагрузок. Ей порекомендовали на месяц - абсолютный покой травмированной стопы, никаких резких движений. И лишь 1 января смогла вновь возобновить тренировки и выйти на лед.

Обстановка перед очной схваткой Медведевой и Загитовой нагнеталась. И специалисты говорили, что такого мощного российского "баттла" в фигурном катании не было со времен противостояния Евгения Плющенко и Алексея Ягудина в середине "нулевых".

Субботний вечер стал решающим для обеих спортсменок. Молодая Загитова в красном платье - впервые приехала на чемпионат Европы, непобедимая Медведева в черном платье - вернулась впервые после травмы на лед сразу на столь крупный турнир. По итогам своих выступлений Алина, набрав 238,24 балла, стала первой. Медведева - вторая, она набрала 232,86 балла по итогам чемпионата Европы. Загитова установила новый мировой рекорд в женском одиночном катании. Который раньше принадлежал Евгении Медведевой. На церемонии награждения обе спортсменки радовались друг за друга и обнялись прямо на пьедестале почета. А после уже распевали хором гимн России.

Алина Загитова обняла Евгению Медведеву на церемонии награждения.Фото: REUTERS

После завершения соревнований Загитова в интервью журналистам поделилась первым впечатлениями:

- Я чувствую радость и облегчение, очень рада, что обе программы удалось откатать чисто. Постараюсь удержать эту планку. Сейчас я счастлива, но нужно стремиться побеждать на более крупных соревнованиях.

Поверженная фаворитка турнира была сдержанна в комментариях.

- Я вложила в сегодняшний прокат всю свою душу. С самого утра проснулась с мыслью, что я просто буду делать все, что в моих силах. Серебро - это серебро. Но для меня важны сами соревнования после двухмесячного перерыва. И это достаточно неплохо, - поведала после завершения соревнований журналистам Евгения Медведева.

Победа Загитовой на чемпионате Европы по фигурному катанию стала пятой подряд для российских фигуристок. С 2014 года неизменно первое место - у наших спортсменок. Ранее этот титул выигрывали Юлия Липницкая (2014), Елизавета Туктамышева (2015), Евгения Медведева (2016, 2017).

За месяц до Олимпиады стало ясно, что две лучших фигуристки мира - это россиянки Медведева и Загитова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И теперь главная интрига ближайшего времени - что произойдет на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. В женском одиночном катании есть только две спортсменки, которые могут одержать победу, и обе они россиянки.

СПРАВКА "КП"

Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. Живет и тренируется в Москве. Выступает под руководством тренеров Этери Тутбердизе и Сергея Дудакова.

В сентябре 2017 года впервые приняла участие во взрослом соревновании и сразу же одержала победу. В сезоне 2017/2018 Алина Загитова выиграла все пять соревнований, в которых принимала участие на международном уровне и чемпионат России, по итогам которого отобралась на чемпионат Европы.

Евгения Медведева родилась 19 ноября 1999 года в Москве. Живет и тренируется в Москве. Выступает под руководством тренеров Этери Тутбердизе и Сергея Дудакова.

Чемпионка мира 2016,2017 годов. Чемпионка Европы 2016, 2017 годов. С ноября 2015 года по январь 2018 года выиграла все соревнования, в которых принимала участие. Впервые уступила на чемпионате Европы в Москве.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Одиночное катание. Женщины.

Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) – 238,24 2. Евгения Медведева (Россия) – 232,86 3. Каролина Костнер (Италия) – 204,25 4. Мария Сотскова (Россия) – 200,81 5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 176,91 6. Николь Райичова (Словакия) – 171,90 7. Алексия Паганини (Швейцария) – 161,62 8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 159,70 9. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 159,48 10. Николь Шотт (Германия) – 157,84