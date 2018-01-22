Валентина Талызина: Говорят, что у меня плохой характер. Это не так, просто иногда я говорю правду

22 Янв. 2018 2018-01-21T16:18:29+03:00

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А незадолго до даты в Театре им. Моссовета вышла премьера спектакля «Васса», где у Талызиной заглавная роль. Казалось бы, вот оно, счастье - она давно не играла главных ролей. Васса Железнова как будто специально для нее написана. Но в этом пасьянсе оказалось не все так просто.

«НАШ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ПРЕВРАЩАЕТСЯ В АНТРЕПРИЗУ»

- Я много лет не играю новых ролей в Театре им. Моссовета, - рассказывает «за жизнь» Валентина Илларионовна. - Нет, не сижу без работы. Сделала несколько чтецких поэтических программ на стихи Арсения Тарковского, Есенина, Пастернака, Мандельштама, Лермонтова. Есть программа, посвященная Иосифу Бродскому. Но все-таки я драматическая актриса.

Наша директор Валентина Тихоновна Панфилова пять лет обещала мне новую роль. Подожди еще, говорит, вот-вот... Но ничего не было. Поэтому я пришла к ней расстроенная: «У тебя в театре 60 лет служит актриса Талызина, и у нее давно не было новых ролей. Вот пьеса «Васса Железнова». Я хочу играть эту роль». Она мне говорит: это будет некоммерческий спектакль. Нет, говорю, это будет коммерческий спектакль. Она - свое: нет, это не развлекаловка, билеты не будут продаваться. Я говорю: будут продаваться. Она: «Юрский и Кончаловский будут против». Я ей: «Эти люди для меня не авторитет».

- Прям так и сказали, не боясь?

- А чего мне бояться? В нашем театре, после того как не стало художественного руководителя Павла Осиповича Хомского, за творческую часть отвечает режиссерский триумвират: Кончаловский, Юрский и Еремин. Но Андрей Сергеевич снимает кино про Микеланджело в Италии. Он профессиональный кинорежиссер, но не театральный. У него другой взгляд. Театром он заниматься не будет, это большая обуза.

Актер Сергей Юрский пишет пьесы, сам их ставит и сам играет в них главные роли. Недавно на одной радиостанции он сказал, что у нас в театре слишком большая труппа, растренированная и надо ее сократить. Как понимать его слова? Выгнать половину артистов? А почему они растренированные? Ты же вызвался быть в режиссерском триумвирате - вот и тренируй артистов, ставь с ними спектакли, чтобы они были в форме. Вместо этого ты пишешь пьесу на четырех актеров и одну роль берешь себе.

У нас похожая ситуация когда-то была. Когда ушел из жизни Юрий Александрович Завадский, это было давно, еще в 1977 году, долго не могли назначить нового художественного руководителя. И по факту руководил театром неудавшийся актер, инструктор райкома партии Лев Федорович Лосев. О покойниках либо хорошо, либо ничего, но я скажу правду. Он был директором, и как-то так получилось, что стал по совместительству художественным руководителем театра. Лосев хороших артистов ненавидел, потому что сам как артист не состоялся. Но у него хватало совести, а вернее ее не хватало, осуществлять художественное руководство. Раз инструктор райкома партии много лет был хозяином театра, значит, и другим непрофессионалам можно. Наверное, логика такая.

22 января замечательная актриса отмечает день рождения. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Валентина Тихоновна, наш нынешний директор, давно пришла в наш театр. Она ученица Лосева. И она тоже осуществляет художественное руководство.

Полтруппы администрацию смертельно боится, особенно те артисты, которые на срочных контрактах. Их можно уволить. В основном это молодежь. У них семьи, дети, уходить некуда. Тем не менее артисты собрали подписи и пришли просить назначить если не худрука, то хотя бы худсовет.

- И что же?

- Нас встретили два агрессивных человека - из нашего триумвирата. Третий в это время снимал кино в Италии. Они с труппой не разговаривают, творческую программу не объявляют. Каждый за себя и за свои спектакли. Актеры вынужденно сами себе стали продюсерами. Сухоруков идет к директору со своим предложением. Деревянко - со своим. Талызина - с «Вассой». Юрский - с новой пьесой, которую сам же ставит. Московский академический театр превращается в коммерческую антрепризу. Ничего хорошего впереди я не вижу. Департаменту культуры, похоже, не до нас.

- Вы в интернет заглядываете?

- Нет…

- Там пишут, что Валентина Талызина предлагает себя в худруки Театра им. Моссовета...

- Никогда в жизни! Ни режиссером, ни педагогом, ни худруком, ни администратором я быть не могу. Пришла артисткой и артисткой уйду. Нельзя браться за новое дело, не затрачивая себя. А если не вкладываешься, значит, халтуришь, и опять проблемы с совестью.

«У РЯЗАНОВА БЫЛИ ДРУГИЕ ЛЮБИМЫЕ АРТИСТКИ»

- Вы снялись в 115 фильмах, ощущаете себя звездой?

- Никогда не считала себя звездой. Когда прихожу на съемочную площадку, всегда говорю режиссеру: вы капитан корабля, и ваше слово будет последним. Но все равно считается, что у Талызиной плохой характер. Просто я иногда говорю правду в лицо. Это мой недостаток.

- Тем не менее многие режиссеры вас снимали из картины в картину. У Эльдара Рязанова, например, вы снялись в шести фильмах. Рекордсменка и, наверное, его любимая артистка .

- Нет, у него были другие любимые артистки, хотя, может быть, и меня он любил.

- Наверное, среди актеров не бывает добрых отношений…

- Это неправда. Я всегда восхищалась Ритой Тереховой. Никогда ей не завидовала. Рита - красавица, талантище. Я снималась со всеми комиками Советского Союза начиная от Юрия Никулина и заканчивая Савелием Крамаровым. Не говоря о гениальных актерах Евгении Леонове, Евгении Евстигнееве, Георгии Буркове. Перед камерой они всегда вперед пропускали меня, а сами оставались как будто в стороне. Чем больше таланта у человека, тем он добрее и шире. Когда встречалась с Бурковым, я начинала сразу хохотать - такой он был веселый, солнечный человек.

Великие актрисы нашего театра Вера Марецкая, Фаина Раневская, Любовь Орлова уважали друг друга. И их все уважали. Я не могу себе представить, чтобы Любочке Орловой кто-то сказал, что ее спектакль не коммерческий...