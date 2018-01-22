Сергей Степашин: "Странам - мародерам, которые рушат памятники нашим воинам, должен быть предъявлен адекватный счет"

22 Янв. 2018 2018-01-22T00:17:25+03:00

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«Мы спасли страны Восточной Европы от фашизма, вбухали туда миллиарды. Теперь мы для них "оккупанты" - так называлось интервью экс-главы Российского правительства, а ныне - председателя Императорского Православного Палестинского общества Сергея Степашина, которое вышло в эфире Радио «Комсомольская правда» и на нашем сайте 23 октября 2017 года. В воскресенье, 21 января, мы вновь обратились к этой теме. Поводом стали намерения парламента и правительства Молдавии выставить России счет за... «оккупацию» Приднестровья. Эту идею озвучил в интервью Latvijas Avize спикер молдавского парламента Андриан Канду.

Напомним, около 1200 военнослужащих России с 1992 года располагаются на базе близ Тирасполя и осуществляют сугубо миротворческую миссию, а также охраняют склады с вооружением и боеприпасами, которые остались там еще с советских времен.

Я снова позвонил Степашину...

Сергей Степашин - о том, кому и за что Россия могла бы выставить счёт 00:00 00:00

- Сергей Вадимович, если разобраться, власти Молдавии, наоборот, - должны быть признательны нашим миротворцам - и России - за то, что они уже столько лет сохраняют там мир. А в правительстве и парламенте говорят «об оккупации». Такая вот странная ситуация...

- Ничего странного нет. Вы обратили внимание, что нынешнее правительство сформировано в основном из тех, кто считает, что вообще Молдавского государства не должно быть.

- И в парламенте это поддерживают...

- Они считают себя уже румынами. Поэтому совершенно очевидно, что это борьба против нынешнего президента Додона.

А если говорить насчет того, кто кому и чего должен... Ну, во-первых, никто никому платить не собирается. Это совершенно очевидно. Это - просто политический бред. То, чем страдала в свое время Прибалтика.

А если говорить об этих заявлениях из Кишинева... Если бы не Советский Союз, то такого государства (как Молдавия. - А.Г.), в принципе, вообще бы и не было. Очень странно, что они к этому состоянию (чтобы потерять свою государственность. - А.Г.) снова стремятся.

Я вообще не представляю себе жителей Молдавии в составе Румынии. Ну, будут плебеями, дворниками. Я не знаю, какая перспектива у них есть, на самом деле. Большинство-то населения это понимает.

Второе. Около миллиона граждан Молдавии трудится в России. Надо посчитать, сколько эти граждане приносят в бюджет своего государства, потому что на деньги, заработанные в России, кормят свои семьи, проживающие в Молдавии. Они - я имею ввиду министров и парламентариев - хоть думают об этом? О своих людях. Или нет?

И, в-третих... 1992-й помню не понаслышке. Я бывал тогда в Приднестровье в качестве председателя Комитета Верховного Совета России по обороне. Если бы не мы и не армия Лебедя тогда, то я представляю, что было бы и с Приднестровьем. И с сотнями тысяч русских людей, которых мы просто спасли от геноцида.

- В октябрьском нашем интервью мы уже говорили о том что за год - речь, правда, шла о 2016-м - Россия оказала разным зарубежным странам помощь более чем на миллиард долларов...

- А в этом году, вы обратили внимание, мы простили долги очень многим странам, в том числе, Афганистану, Киргизии... Что касается Афганистана, совершенно очевидно, что там платить просто некому. Там полная разруха. И, я думаю, это совершенно справедливое и правильное решение - прощенные долги Афганистана.

Что касается Киргизии – это отдельная тема. Ее руководство сегодня работает в фарватере политики нашей страны. Мы активно взаимодействуем. У нас есть экономические и, давайте откровенно, - политические интересы. Поэтому надо считать наперед и думать о перспективах.

Кстати, так же действуют и многие другие страны, в том числе, США, если вы обратили внимание.

- И вот тогда, октябре, еще такая мысль из ваших уст прозвучала, что Советский Союз многим странам Восточной Европы очень серьезно помогал и в экономическом, и в промышленном развитии.

- Безусловно.

- А сегодня они считают…

- Можно спросить у большинства живших в бывшем социалистическом лагере - в странах СЭВ (Совета экономической взаимопомощи. - А.Г.)... Особенно, если взять Болгарию, в какой-то степени - Венгрию. Может, в меньшей степени - Польшу. Да и все остальные страны того же ряда. Посмотрите - какой уровень жизни был тогда, и какой уровень благосостояния большинства людей - сегодня. Разница будет - ну очень заметной. Это совершенно очевидно. Просто надо считать. Спокойно считать.

Еще раз повторяю – то, что мы слышим из Кишинева (по поводу «счета за оккупацию» Приднестровья») - это политика. Тут никакой экономики нет, никаких финансовых расчетов нет. Это просто политическая демагогия, не больше того.

- Здесь можно еще назвать страны, которые мы освобождали от фашизма - а они считают нас «оккупантами», разрушают памятники нашим воинам... Может, нам счет этим странам-мародерам выставить?

- Думаю, им счет выставит со временем история. А здесь вы правы. Надо просто смотреть: если против нас есть экономические, а теперь уже такого рода даже не санкции, а провокации... Надо соответствующим образом отвечать. Ведь они, эти страны, во многом зависят от торговли с нами, от нашего рынка. Я думаю, правительство должно над этим задуматься.

- Задуматься над чем?

- А как раз над тем - что многие страны Восточной Европы, которые Советский Союз - ценой миллионов жизней своих граждан! - спас от фашизма, помог возродиться экономически, - забыли об этом... А в некоторых - да, даже разрушают памятники нашим воинам. Можем ли мы за это выставить им финансовый счет? Не мне решать. Но рычаги воздействия вполне можно найти.

- А адекватным ответом сегодня могут быть и какие-то экономические санкции с нашей стороны...

- Дело не в санкциях. Мы же уже это делали несколько раз, когда отказывались от сельхозпродукции и иных товаров, которые поступали из Прибалтики к нам…

- Отказывались от вина определенного государства, вот допустим.

- Совершенно справедливо, да. Нас, правда, обвиняют, что мы нарушаем правила ВТО. Но после того, как в отношении нашей страны введены санкции США и Евросоюзом, какое ВТО? Это даже не смешно.

- Понял. Спасибо вам огромное.