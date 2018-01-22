Семь мужчин Валентины Талызиной

22 Янв. 2018 2018-01-22T16:15:17+03:00

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Валентину Илларионовну любят не только за роли в кино и на театральной сцене, а их она сыграла больше сотни. Талызина также бесподобно озвучила Надю в «Иронии судьбы», маму дяди Федора в мультфильме про Простоквашино… А еще она невероятно обаятельная женщина, которая умудряется и в уважаемом возрасте быть красивой и энергичной.

- Если хорошо выгляжу – это гены, плюс я никогда не курила. Веду активный образ жизни, - делится секретами. – Как видите, ничего особенного не делаю.

Главные люди в ее жизни – это, конечно, дочь Ксения и внучка Настя, обе пошли по стопам Валентины Илларионовны. «Счастливая семейная жизнь? Ну, не получилась она», - разводит руками Талызина, когда ее в очередной раз спрашивают о мужчинах. Замужем была единожды, поклонники были, и обо всех актриса рассказывает без утайки.

Первая любовь – во втором классе

Она случилась у Валюши в родном Омске, во втором классе. Симпатия была взаимной вплоть до старших классов. Тот мальчик хорошо учился, был остроумным… Даже в любви признался. Но после выпускного вдруг женился на другой, по глупости, родил двоих детишек. Через несколько лет разыскал Валентину в Москве, пригласил в ресторан, предложил выйти за него замуж. Валя слушала его, сидела и плакала. А потом сказала «нет» и ушла. На том все и закончилось.

«У Виктюка была на меня магия»

С Романом Виктюком они познакомились в ГИТИСе. Будущий режиссер учился на курс старше.

- Что скрывать? Конечно, я была влюблена в него, - признавалась Валентина Илларионовна. - Вся моя природная влюбчивость хлынула навстречу этому мальчику. Он, безусловно, был ведущим, а я - ведомым. Он командовал, я подчинялась беспрекословно. Магия у него была на меня.

Однажды Талызина даже разоткровенничалась, как Виктюк уговорил ее стащить пару книг в библиотеке. Мол, до сих пор стыдно, а тогда не смогла отказать, и все тут.

Вместе учились, потом вместе над спектаклями работали. Но была целая череда моментов, когда Виктюк не проявил должного внимания, проигнорировал, даже переступил… Подобные поступки очень ранят тех, кто любит, и - отталкивают. Вот и у них так вышло. Отношения в конце концов сошли на нет.

С Романом Виктюком они познакомились в ГИТИСеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Буря чувств от Завадского

Сразу после окончания ГИТИСа (1958-й) Валентина пришла в Моссовет (где служит и по сей день). Красивая девочка с яркими глазами и точеным телом – конечно, ее приняли немедленно. Главным режиссером и полновластным хозяином театра был великий Юрий Завадский. И поскольку Вале давали играть «выгодные» роли, по театру поползли слухи: на девочку положил глаз Сам. А он действительно «положил».

Юрий Александрович очень увлекся юной актрисой. Тогда как Валентина побаивалась – не столько Завадского, сколько его бурных чувств. Режиссер недвусмысленно давал понять, что увлечен. Только выдержка Валентины спасла их обоих от личностной катастрофы. Все как-то улеглось.

Юрий Александрович очень увлекся юной актрисой. Фото: wikimedia.org

Муж - спасибо, что бросил

Леонид Непомнящий – художник, единственный официальный муж актрисы, с которым она прожила 12 лет. Выскочила за него в начале 60-х. Отчасти для того, чтобы обезопасить себя и Завадского от губительных сплетен. Непомнящий был веселым человеком и крепко пьющим.

- Я с ним не спилась только потому, что мой организм пятую рюмку уже не принимал. Все шло обратно. И потом, у меня была мама, дочка Ксюша - и компанию я ему составить не могла. Вот мой Леонид и нашел себе такую же «художницу». А потом уехал в Мексику, - рассказала «КП» Валентина Илларионовна.

Через много лет, когда Непомнящий уже был знаменитым, приехал в гости к Талызиной. И предложил написать ее портрет. Валентина Илларионовна заплатила за картину 2 тысячи долларов.

Леонид Непомнящий – художник, единственный официальный муж актрисы

- Он же меня всю жизнь упрекал, что я живу с ним ради денег, - объясняет. - А теперь вот могу сама за портрет заплатить. Вообще, спасибо ему, что тогда ушел. Когда одна осталась и поняла, что могу только на себя полагаться, тогда только и состоялась в профессии.

Театральный роман

Леонид Марков был постоянным партнером Талызиной по театральной сцене. К тому времени был очень популярен – мрачноватая романтическая аура, необыкновенный голос, проникновенный обволакивающий взгляд. Их взаимное внимание не ускользнуло от коллег, и снова поползли сплетни, в основном женские, с нотками зависти.

Но и этот всплеск эмоций скоро утих. Не последнюю роль в этом сыграло то, что Марков был женат, характер имел взрывной и любил выпить.

Леонид Марков был постоянным партнером Талызиной по театральной сценеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Чужая семья – святое

Едва начав сниматься в кино, Талызина снова оказалась в центре внимания. На съемках картины «Иванов катер» Валентина влюбилась в актера Юрия Орлова. Они по сюжету фильма играли любовников – а от игры до реальности один шаг. Вот и стали судачить – «у них любовь». Но Талызина сама поставила точку в отношениях: не решилась разрушать семью Орлова.

Юрий Орлов. Кадр из фильма "Тени исчезают в полдень"

Задушевные друзья по даче

Лет 15 назад о личной жизни Валентины Илларионовны снова стали судачить – дескать, у актрисы теплые, даже слишком теплые отношения с молодым красивым мужчиной - Владеком Дарманом, топ-менеджером в области медиа. Мол, Талызина и в ее возрасте все еще красавица, к тому же личность интересная. Но – все оказалось домыслами. И Талызина, и Дарман утверждают, то они добрые задушевные соседи-приятели по дачам в подмосковном Кратове. Дарман, будучи дружен со многими людьми, помогал обаятельной Валентине Илларионовне в пиаре.

КСТАТИ

«Раневская говорила, что я некрасивая»

Валентина Талызина с гордостью и трепетом вспоминает, как работала с Раневской, Марецкой, Серовой, Сошальской, Оганезовой.

- Это великие актрисы, - говорит. – А Раневская меня сначала не очень-то любила. Я была для нее некрасивая. Так и говорила про меня: «Ух, какая она некрасивая!» Только когда я начала играть с ней, Раневская поняла, что красота – это хорошо, но есть другие способности. О как!

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ

«Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Уроки французского», «О бедном гусаре замолвите слово», «Афоня», «Женитьба», «Гений», «Петербургские тайны».