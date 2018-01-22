Нужен ли России «китайский путь»? Сейчас узнаем... Часть 1

22 Янв. 2018 2018-01-22T02:02:44+03:00

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая [видео]

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Им хотелось понять, так ли страшен для нас Китай, как его рисуют, и можем ли мы, русские и китайцы, друг друга понять.

Начали экспедицию Володя и Виктор, конечно, в китайском визовом центре.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С КИТАЕМ

Кто помнит нашу чудовищную прошлогоднюю экспедицию на электричках из Москвы до Владивостока?

Кто помнит нас, бродяг, пропитанных беляшным маслом, 33 дня блуждавших по Руси?

Кто помнит, как мы ползли по ее полустанкам, описывая нервным хохотом русскую жизнь?

- Я говорил, что всем плевать? - поинтересовался Гусейнов.

- Не говорил.

- Всем плевать. Репортажи живут пару дней.

Витя смотрел на жабу в китайском ресторане. Жаба хладнокровно таращилась на Гусейнова. Это был жестокий поединок. Витя готовился ее съесть…

- Но зачем мы попали сюда, в другой мир? Надо же объяснить, - вдыхаю я сквозь марлевую маску, всматриваясь в желтый туман Харбина.

Минус 30. Смог. Дышать тяжело…

- А если написать честно, - изрек Витя. - Стало скучно. Сидят умные люди в уютных фейсбучиках и рассуждают. Бесконечно. Обо всем. Миллионами. Увидят новость - пост. Столкнутся с дворником - десять. А мы, бродяги, соскучились по настоящему миру… (жует что-то омерзительное). Давай напишем так: «отправились в российское будущее». Ведь народ в русских электричках нам только и шептал - Китай, Китай, Китай. Россия ж девица эксцентрическая. Ее к Китаю тянет, она ему завидует, боится, а потом как загремит вдруг на кухне сковородками, заорет: «Почему мы живем не как они, не по уму?!»

В электричках люди стонали: мол, вырубают китайцы тайгу, допивают Байкал, скупают земли, заводы, а мы, ленивые русские, беспомощны перед «желтой угрозой». Мол, теряем Дальний Восток. И ругался народ русский, не замечая, что одет Китаем и им же обут. Что почти все, что сделано из пластика и металла, сварганено им.

- И страдала бы Поднебесная от русского недопонимания, - говорил Гусейнов, - если бы не мы с Володькой. Мы ж люди понятливые… Вот по обычаю не вовремя (в середине лютой в Северном Китае зимы) мы и отправились в путь. Так и начнем. Записал?

- Записал.

Кстати, читатель, если дальнейшие события покажутся тебе идиотскими, не торопитесь с выводами - это мы еще не рассказали, как въехали в Китай…

Вот так, у вокзального столба во Владивостоке, на котором обозначено грандиозное расстояние до Москвы, спецкоры «КП» Владимир Ворсобин (он машет рукой слева) и Виктор Гусейнов (с фотокамерой справа) завершили свою экспедицию «На электричках через всю страФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КАК МЫ ВИЗУ ПОЛУЧАЛИ

Фотографическая будка китайского визового центра в Москве, получив 300 рублей, подмигнула иероглифами и затихла.

Витя зря вывихнул руку об аппарат - он был мертв.

- С одной стороны, я не знаю, что должно произойти, чтобы китайцы отказали вам в визе, - заговорил сотрудник визового центра, разглядывая фотоаппарат и лицо Гусейнова. - Надо быть матерым уголовником, священником или журналистом. А вы, я вижу…

- Не гневи бога, сын мой! - нахмурился заросший бородой Гусейнов.

Мы готовились к Китаю по-европейски тщательно и трусливо. Это напоминало сцену советского фильма, где злодеи, склонившись над картой СССР, размышляют, как проникнуть в логово коммунистов.

Если назовемся журналистами, к нам прикрепят сопровождающего, - предрекал я, припоминая поездки по Северной Корее, Туркмении и колониям Мордовии. - Всучат какого-нибудь улыбчивого товарища Ли, который заставит пить рисовую водку с суровыми ударниками социалистического труда. И расцветет тогда перед нами Китай липовым цветом…

Витя думал незатейливо. Что его посадят.

(Родная редакция предлагала в утешение: вас запомнят антикоммунистами.)

К счастью китайские визовые правила оказались страшно либеральными: выписка с банковского счета - и велкам. Повеяло хорошим капитализмом: «Деньги есть? Плевать, кто ты».

Вот и из нашей банковской выписки следовало, что мы типичные московские безработные - то есть обес­печенные бездельники.

Но визовому сотруднику мы все равно не нравились.

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая

- Может, все-таки напишете заявления, что вы журналисты? - не унимался он. - У вас в паспортах спец-визы для прессы из других стран. Китайцы обязательно заметят. А так пустая формальность - заявление на имя китайского консула, что ничего о Китае вы не напишите. И вас обязательно пустят.

Дает образец заявления.

Хороший парень, думаю. Нам бы только границу пересечь…

Пишу покаянную бумагу…

И говорю себе: стоп!

Начинать экспедицию с «обещаю не заниматься профессиональной деятельностью…».

- Вот ведь коммунистические штучки, - отодвигаю от себя бумагу.

- Да, минус карме! - соглашается Гусейнов, а сам тихонько шипит: - Приступ принципиальности, да?! Поздравляю. Съездили в Китай!

И, пнув китайскую фотобудку, мы уходим из ненужного офиса.

И через неделю… получаем визы.

Игрушечный паровоз на российском берегу Амура в Благовещенске пока стоит на запасном экономическом пути. А вот на другом берегу, в городе Хэйхэ, уже смотрят на окрестности с высокого колеса обозрения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вот и китайцам на нас плевать, - кивнул Гусейнов. - Еще обиднее…

- Странно, у них все под контролем, - задумались мы. - Но «таможня» почему-то дала добро...

В следующей части репортажа - сильнейшие впечатления наших корреспондентов от разницы между российским и китайским берегом.

Продолжение читайте в следующем номере «КП»