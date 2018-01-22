Экс-глава российского МВД начала 90-х Андрей Дунаев: Я получил указание - «чтобы Анпилова не было!»

22 Янв. 2018 2018-01-22T02:53:41+03:00

Анпилов был одним из главных действующих лиц московских митингов начала 90-х, и за ним были готовы идти десятки тысяч людей... Фото: Александр ПОЛЯКОВ/РИА Новости

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«НЕ ВЫПОЛНЯЙ УКАЗАНИЕ ЕРИНА!»

- 9 дней как не стало самого яркого лидера уличных протестов конца XX века Виктора Анпилова. Вы были врагами?

- Я знал Виктора Анпилова как очень энергичного человека. Он был патриотом. Желал благополучия России. В начале 90-х был авторитетной фигурой. Но лично я не одобрял его действия. Он был слишком экстремальным. Бросал призывы к революции…

- Были не только призывы. Люди, которых он поднимал на борьбу, били ваших сотрудников.

- В мае 1993-го произошли трагические события на площади Гагарина в Москве. Прошли столкновения демонстрантов, которых вел Анпилов, с милицией. Звучали крики о нападении на работников милиции и о смене режима. Руководство МВД знало: «Трудовая Россия» и Анпилов планируют насильственный захват власти. И это должно было произойти после демонстрации 9 мая.

- Вам приказали арестовать Анпилова?

- Мне поручили возглавить оперативную группу по расследованию майских событий. Я в тот момент был первым заместителем главы МВД и начальником криминальной милиции России. Моим шефом был Виктор Ерин. 4 или 5 мая мне позвонил министр безопасности (бывшее КГБ) Виктор Баранников. И сказал: «Сейчас тебе Ерин даст задание - ты его не выполняй!» Он только вышел с совещания, где были Ерин и другие высокопоставленные лица. Они приняли решение не допустить участия Анпилова в событиях 9 мая.

- Как именно «не допустить»?

- Минут через 20 после звонка Баранникова вызывает меня Ерин и говорит: «Обстановка нехорошая. «Трудовая Россия» хочет направить людей в Кремль и захватить власть».

Я отвечаю: «Да, знаю».

Ерин говорит: «Так вот, чтобы Анпилова - не было!»

Переспрашиваю: «Что значит «не было»?

Он: «Ну что, мне тебе нужно объяснять?»

- Что вы предприняли?

- Я собрал всех начальников оперативных служб. И попросил каждого высказаться. Предложения сводились к тому, чтобы лидера «Трудовой России» задержать на трое суток. Ну или по событиям 1 мая дать ему 15 суток законно. Начальники всех милицейских служб сошлись на том, что надо задержать Анпилова - без его ликвидации.

- Как отнесся глава МВД к вашему докладу?

- Я доложил итоги совещания Ерину. Он ответил с большим негодованием: «Ты что, не понял меня?» Мне пришлось напомнить министру про судьбы Ягоды, Ежова, Абакумова. И пояснить, что в компании с ними быть не хочу. Он - мне: «Тогда иди - и такого разговора у нас с тобой не было».

Я вызвал начальника разведки генерала Николаева и приказал организовать наблюдение за Анпиловым двумя бригадами (группами).

- Но Анпилов на несколько дней пропал?

- Наутро я в машине слушал радио. Там сообщили, что Анпилова похитили. Я оторопел. Ну как же так: разведке же отдано указание работать круглосуточно! На лестнице встречаю начальника разведки. Спрашиваю его: «Где Анпилов?» Тот отвечает: «Не знаю...» Я: «Что значит не знаешь? Иди, пиши объяснительную!»

Николаев поднялся в свой кабинет, ему стало плохо, вызвали «Скорую». Через два дня он умер.

Когда прошли события 9 мая - и все было спокойно, - Ельцин поздравил меня письмом. Я же в те дни организовывал похороны Николаева.

- Но ваш отказ выполнять «пожелание» министра бесследно не прошел?

- После похорон меня вызывает Ерин и предлагает уйти в отпуск. Позже я узнал: министр доложил Ельцину о моей реакции на «указание по Анпилову». И меня вместе с Баранниковым отправили в отпуск в Сочи. Формально я уезжал в отпуск еще первым замом. В Сочи в санатории госбезопасности мне выделили чуть ли не весь этаж «Абакумовский», а Баранникова поселили в «Бочаровом ручье». Мы играли в волейбол, а первого вице-премьера Владимира Шумейко прислали за нами присматривать, чтобы мы революцию не устроили. Ельцин в это же время уехал отдыхать на Валаам, Ерин слетал к нему и добился отстранения меня от должности.

Андрей Дунаев.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«БЫЛ ВЕРЕН ЕЛЬЦИНУ»

- Но вы же были верны первому Президенту России?

- Я как пес был верен Ельцину. Честно. При этом всегда говорил ему правду.

Я узнал, где Анпилова держали - в подмосковной деревне Соколово. После 9 мая Виктора отпустили. А в том поселке вообще-то предполагалось строительство трех дач - Ерина, Баранникова и моей. Но в итоге построили лишь дачу Ерина. Возможно, там Анпилова и держали.

Не заяви я в прокуратуру, что Анпилова украли, в тот же день, как он пропал, его бы, возможно, и не нашли бы! По факту похищения Анпилова возбудили уголовное дело. Меня вызывали в прокуратуру, и я рассказал там то, что рассказываю вам.

А в июне 1993-го меня отозвали из отпуска и сообщили, что я отстранен от должности.

- Вы пытались встретиться с Ельциным?

- Я раньше имел к президенту прямой доступ. Но после той истории все закрыли. Я пытался встретиться с Ельциным, в том числе через моего соседа Сергея Филатова, главы администрации президента. Не получилось.

Мои сотрудники доложили, что без меня организован оперативный штаб по разгону Верховного Совета. Я в туалетной комнате Верховного Совета включил воду и рассказал об этом спикеру ВС Руслану Хасбулатову. Я сказал ему: подготовьтесь, вас будут разгонять.

- Как отреагировал парламент?

- Хасбулатов решил рассмотреть ситуацию на Президиуме Верховного Совета. Баранников сослался на то, что он заболел. А я пришел и доложил на Президиуме ВС РФ о готовящемся перевороте. Депутаты поняли, что есть реальная угроза.

«ДОСТАВ ПИСТОЛЕТ, ПРИКАЗАЛ НЕ СТРЕЛЯТЬ»

- Вы с Анпиловым оказались по одну сторону баррикад в сентябре - октябре 1993-го при обороне Верховного Совета?

- 21 сентября мне позвонил первый заместитель Хасбулатова Юрий Воронин. И говорит: «Ты докладывал, что предполагается разгон, - и вот Ельцин подписал указ. Прошу: приезжай в Верховный Совет». Жена моя начала плакать: «Не лезь!» Но я пошел, выступил, и съезд избрал меня главой МВД РФ. Вообще вопросы по назначениям в правительстве имел право решать Президиум ВС РФ, а съезд - вообще все вопросы. Ерина сняли с поста министра МВД до 22 сентября, но он не подчинился.

Тогда Анпилов предлагал идти на штурм, захватывать Кремль. Я ему говорил: «Там мои подчиненные, я с ними годы проработал, и ты предлагаешь мне их атаковать? Я в них буду стрелять?» Когда на мосту перед «Белым домом» появились танки, Виктор предлагал жечь бронетехнику бутылками с зажигательной смесью. Когда близкие ему по духу баркашовцы разбили окна на 2-м этаже Верховного Совета, установили пулеметы и десяток гранатометов, я вынул пистолет и сказал, что буду стрелять в них, если они откроют огонь. И слава тебе господи, что из оружия, которое находилось в руках защитников «Белого дома», ни одного человека не убили.

- После обстрела «Белого дома» из танков верных Ельцину частей и вашего ареста вы с Анпиловым больше не пересекались?

- С тех пор мы встречались на панихидах у «Белого дома» каждый октябрь. По-моему, Виктора сломали, он уже не выглядел таким активным.

Анпилов был исключительной личностью. Да, он мог вывести десятки тысяч людей и пойти на Кремль. И мы бы столкнулись с ним лоб в лоб. Но я бы в него не стрелял. Применил бы спецсредства. Может, даже и танки бы стояли - но без стрельбы. Его методы я категорически не приемлю. Но врагом его не считал.

Есть закон. И я первым в 1993-м дал пример: политического противника уничтожать физически нельзя. Это стало бы возвратом к 37-му году.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Андрей ДУНАЕВ родился в Ульяновской области 27 августа 1939 года. С сентября 1991 по январь 1992-го - министр МВД РСФСР, с 22 сентября по 3 октября 1993-го - и. о. министра МВД РФ. Вызволял Президента СССР Горбачева из Фороса. Защищал «Белый дом» в октябре 93-го, за что на 5 месяцев угодил в «Лефортово». После 1994-го руководил финансовыми структурами, ныне учредитель ряда предприятий. Генерал-лейтенант в отставке.