Куда летит наш самолет: об ульяновских курсантах и их поклонниках

22 Янв. 2018 2018-01-22T15:35:27+03:00

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1. Жизнь, похожая на сон.

Один друг поделился за чаем своим ночным кошмаром.

По улице города движется праздничная колонна демонстрантов, одетых в стиле будущих летчиков гражданской авиации из нашумевшего на днях ЛГБТ-клипа. Во главе колонны – большой чиновник - явно губернатор в радужном галстуке, дальше какие-то люди в элементах прокурорской формы. За ними – полуголые медсестры в марлевых повязках, учащиеся сельхозтехникума, будущие строители и железнодорожники, ребята в трусах и футболках разнообразных силовых ведомст. В этих же рядах известный режиссер в чем-то серебрянном под ручку с дирижером Большого ЛГБТ театра. Над толпой гордо реют транспаранты: «мыжедети», «вся жизнь – прикол», «юность – это безответственность», «задолбали своей дисциплиной».

Замыкают шествие сильно постаревшие Ксюша Собчак, Волочкова, Водонаева и знаменитая телезеведа «на донышке» (ее имя мой друг позабыл). Эти и вовсе без трусов. Распевают частушки: «Долой стыд, долой мораль, жизнь – это инстраграм. И на фиг всех учителей». Вокруг звездных певиц снует орда телевизионщиков .

По краям дороги стоят совсем немощные старики – люди советской эпохи. И плачут. А дальше, за их спинами, панорама гибнущей страны. Рушатся здания и мосты, построенные неумехами. По развалинам школ бегают детишки с топорами. Мамы с младенцами проваливаются на тротуарах в люки без крышек, поезда сходят с рельс и, уж само собой, падают последние из исправных самолетов.

Спасать пострадавших некому: силовики, пожарные, медсестры – все на празднике жизни, все в колонне «мыжедети», все виляют голыми задницами. И поддерживать порядок некому. У губернатора руки заняты плакатом «Нельзя ломать жизнь милым крошкам».

Мой друг проснулся, воспрял от кошмарного сна, и… А что в реальности? Ровно то, о чем ученые криком кричали нашей власти в 90-е годы. Что создана дефективная социально-экономическая система, корежащая новые подрастающие поколения. Что существенная часть этих поколений работать нормально не сможет, потому, что ей навязаны ложные ценности. Вместо «учись», «трудись», «веди себя прилично» - «жуй жвачку» и «пей энерджайзер». И еще: «свобода – это когда можно не слушать старших». (Собственно, с последнего и начиналась головокружительная карьера одной из нынешних кандидаток в президентки, загадившей сейчас своей персоной наши телеэкраны). Ложное понимание свободы навязано молодежи нашим госаппаратом и средствами массовой коммуникации.

И вот теперь мы имеем то, что имеем. Пришло наше будущее. Пустое, никчемное, несчастное. И журналисты ему рукоплещут, а губернаторы впадают в популизм и демагогию.

2.Что случилось в Ульяновском авиационном училище?

Кто-то видит в клипе «озорство молодости», «красивых и остроумных юношей», «тонкую и талантливую пародию», «раскованность и смелость свободного поколения молодежи».

Я же вижу другое. Блатников, попавших в вуз по «целевому направлению» авиапредприятий и не готовых вписаться рамки тяжелой профессии. Дети, воспитанные на культурной среде «Дом-2» и «Комеди-клаб», оказались профнепригодны. Думали, что пилотам 10 000 баксов в месяц за тусовки платят.

В ситуации, сложившейся в стране, в подавляющем большинстве школ учитель просто не в состоянии подготовить детей к получению нормального высшего образования. Он не может противостоять окружающему воздействию на ребенка. Все, что остается, - подставить себя под нож или топор, как это случилось в недавних трагедиях.

Упрощенно говоря, на смену «Доживем до понедельника» советских времен к нам пришел сериал «Школа» – новая модель отношений, принудительно навязываемая обществу.

Это на Западе свобода – достояние культурных и дисциплинированных. Да и там, как видим, баланс между свободой и ответственностью пошатнулся. И результаты печальны.

А вот Китай, Южная Корея, Гонконг, Сингапур показывают сегодня миру, через какой баланс свободы и ответственности лежит путь к процветанию. В России этого не слышат.

Да, дети в Ульяновском училище не нарушили закон. И в этом прокуратура права. Но оснований для отчисления «киноартистов» более чем достаточно. (Отчислять или нет – другой вопрос). В любой профессии есть понятие профнепригодности. В кадрах из Ульяновска я вижу физических и нравственных дистрофиков, которым штурвал самолета противопоказан.

Здесь есть элементарные вещи, доступные пониманию даже идиотов. Зачем военному, полицейскому, летчику форма? Это символ. Символ статуса, принадлежности к профессии, принятия определенного этического комплекса, соответствующих обязанностей. Форма – принадлежность к культуре определенного сообщества.

Почему солдату непозволительна расстегнутая пуговица гимнастерки? Да потому, что это несовместимо с сосредоточенностью, четкостью, необходимыми в его деле. А разгильдяйство, безалаберность опасны и для него, и для жизни сослуживцев.

И летчику, плюющему на свою форму, нельзя доверить самолет. Вчерашние дети, скорее всего даже об этом не думая, продемонстрировали в клипе отношение к профессии. Ума, культуры, воспитания нет. Вот и вылазит наружу: «Хочу быть летчиком. Это круто. Но жить хочу по правилам «Дома-2». Хочу жить в культуре, где все построено как в «Комеди-клаб». К черту дисциплину, к черту форму. Голая задница – мой символ свободы»…

О, да тут и террористам делать нечего. Наши «детки» управятся. В стране, где ежегодно разгильдяйство пилотов убивает сотни людей. А когда очередные пассажиры погибнут, СМИ будут зарабатывать на сострадании. И чиновники будут сетовать на безответственность пилотов. Опасны не только такие курсанты. Такие журналисты и такие чиновники тоже опасны.

Что, вспомнить нечего? Напомню. Трагедия над Украиной, когда торопившийся домой экипаж вместо ухода на запасной аэродром пытался «перелезть» через грозовой фронт и сорвал самолет в смертельный штопор хвостом вперед. А были и пьяные за штурвалом, и любящие родители, позволявшие порулить своим малышам, и летчики, пытавшиеся поднять самолет с мебельными гарнитурами командиров. И это еще речь о кадрах, подготовленных в ту эпоху, когда голыми задницами в кадре трясти было не принято. А чего от нынешних «орлов» ждать?

Действительно хотим культивировать у молодежи безответственность? Мало на улицах в люки проваливались?

3. У нас в университете было подобное.

Став ректором в 1991 году, я не сразу смог навести порядок в вверенном вузе. Какое-то время не понимал, что делать. Потом дошло.

К примеру, замучили прогульщики. Была такая студенческая традиция – проводить бархатный сезон в местах отдыха. Чуть ли не четверть вуза появлялась на занятиях в сентябре - октябре. И мешала учиться остальным.

Пока я не отчислил в 1996 году 300 человек, прогулявших занятия 1 сентября. На следующее утро вышел приказ об отчислении. Ух, и скандалище же был! Пресса просто выла, обвиняя меня во всех смертных грехах. Потом я у них суды выигрывал. Бумага не выдержит того, что мне говорили отчисленные и родители. Я их на беседу пригласил. Всего вместе с адвокатами собеседников набралось человек 700. Четыре часа поговорили. Друг друга не поняли. Сделали перерыв. В другой день еще три часа пообщались.

В итоге я создал комиссию, разбиравшую персональные дела каждого из трехсот. Как учился, сколько прогуливал и т.д. В результате восстановили. Но не всех, а тех, кто поприличнее. И с оплатой расходов по работе комиссии.

И вот (странное дело?) с тех пор 1-го сентября уже много лет подряд весь вуз на занятиях. И больных почти нет. Очень редко – 1-2 человека со справками, подлинность которых мы проверяем. А потом был другой скандал - с отчислением студентки, нагло ругавшей матом своего преподавателя. Лауреата Венецианского фестиваля. Теперь и матом ругаться в вузе как-то не принято. И много других конфликтов подобного рода было.

Теперь оказалось, что трудоустройство наших выпускников за последние 15 лет практически 100%. Работодателю не нужны разгильдяи, прогульщики и прочая шушера.

Вот так и живем. А веселиться и наши студенты любят. И видеоклипы снимают отличные. Только делают это совсем иначе. Интеллигентно. Как, по-моему, и положено студентам российского вуза.

А КТО ПОДДЕРЖАЛ КУРСАНТОВ

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