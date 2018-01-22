12 советов по выживанию при простуде и гриппе

22 Янв. 2018 2018-01-23T00:11:49+03:00

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1. Используйте одноразовые вещи

Если в вашей квартире заболел кто-то из домочадчев, выделите ему на время одноразовые вещи. В первую очередь это касается пластиковой посуды, бумажных полотенец, носовых платочков. Такой простой способ остановит распространение микробов и вирусов среди остальных членов семьи.

2. Как можно чаще мойте руки

Мыло - ключевой способ снизить риск простуды и гриппа. Микробы буквально кишат на пальцах людей (от грязи, прикосновений к дверным ручкам в общественных местах и так далее), и вы можете легко перенести заразу с рук в рот или в глаза. Большинство вирусов распространяется именно таким образом.

Лучшей профилактикой гриппа была и остается вакцинацияФото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Запаситесь медикаментами заранее

Конечно, нет смысла затариваться солиднейшими и дорогостоящими препаратами, тем более, что вы (будем надеяться!) не заболеете. Но на всякий случай всегда нужно иметь под рукой запасы средств первой помощи, чтобы при самых начальных признаках заболевания можно было остаться дома в постели, а не носиться по аптекам в поисках лекарств. В первом случае вы встанете на ноги уже через пару дней, во втором - только усугубите ситуацию и проваляетесь в постели несколько недель.

Так что заранее проверьте, есть ли у вас дома обезболивающие, противоотечные и снижающие температуру средства. Не забывайте о мыле, дезинфицирующем средстве для рук и аптечном травяном чае. Проверьте, работает ли ваш термометр.

4. Оцените свои симптомы

Простуда или грипп? Прежде чем начать лечение, важно знать точно, что у вас за состояние. Простуда, как правило, протекает мягче. Начинается постепенно и развивается по нарастающей. Вскоре появляются кашель и насморк.

Грипп начинается внезапно и обычно протекает более тяжело. Его спутники - лихорадка, боли и ломота в теле, истощение, высокая температура.

5. Лечите точечно

В аптеках сегодня огромный выбор лекарств от простуды и гриппа. В том числе много так называемых комбинированных средств, которые обещают сразу несколько эффектов в одной таблетке - например, противозастойное, болеутоляющее, против кашля…

Такие средства «три в одном», конечно, удобны, но нередко от такого сочетания дозировка каждого активного вещества снижается, соответственно, ниже и эффективность лекарства. Вместо этого выберите препарат, который направлен именно на ваши специфические симптомы.

6. Уберите подальше антибиотики

Простуду и грипп вызывают вирусы. Антибиотики же предназначены для лечения бактериальных инфекций. Соответственно, пытаться побороть грипп антибиотиками не просто бесполезно, но даже опасно. Не говоря уже о том, что сами по себе антибиотики наносят немало вреда человеческому организму.

Если вы пропустите пару дней на работе из-за простуды, ваш офис не закроется и бизнес не рухнетФото: Евгения ГУСЕВА

7. В первую очередь защитите нос

Каждый раз перед выходом на улицу смазывайте нос оксолиновой или интерфероновой мазью, это поставит инфекции барьер и не даст ей проникнуть на слизистые оболочки носоглотки. Именно оттуда вирусы попадают в кровь и разносятся по организму.

8. Не игнорируйте природные и народные средства лечения

До сих пор против ангины не придумано ничего лучше ложки меда и масла с горячим молоком. И аппликаций из прокаленной соли в платке при больном горле. А витамин C (больше всего содержится в цитрусовых, болгарском перце, квашеной капусте, клюкве, бруснике) может значительно сократить продолжительность вашей простуды.

9. Пейте как можно больше горячей жидкости

Это поможет слизистой, прочистит носовые пазухи и облегчит вдыхание. Вода, бульон и сваренный из замороженных ягод морс - лучший выбор. Неплохо прогревают дыхательные пути травяные чаи.

10. Используйте противовирусные препараты

Они помогут вам встать на ноги как можно быстрее. Наибольшего лечебного эффекта вы сможете добиться, если примите такое средство в течение 48 часов после появления первых симптомов.

11. Откажитесь от алкоголя

Вопреки распространенному мнению, спиртные напитки не убивают вирусы, а даже наоборот - снижают активность наших иммунных клеток, которые должны бороться с заразой.

12. Оставайтесь дома, если вы больны

Незаменимых людей нет. Если вы пропустите пару дней на работе из-за простуды, ваш офис не закроется и бизнес не рухнет (даже если вы уверены в обратном). Так что отнеситесь к своему состоянию серьезно - лучше пропустить несколько дней из-за простуды, чем несколько недель из-за осложнений Не говоря уже о том, что явившись больным на работу, вы можете передать вирус по цепочке коллегам.

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ВАЖНО!

Многие по ошибке из нас относятся к гриппу чуть ли не как к простуде. А что - каждый болеет, и не раз. Отлежишься дома, и через две недели снова в строю. Однако такое мнение очень ошибочно. И крайне опасно. Потому что (и это мало кто понимает) еще ни одно заболевание в мире не унесло столько жизней, сколько грипп.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от гриппа умирает около 2 000 000 человек.Это примерно как два крупных города-миллионника в России. Или две европейские столицы!

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