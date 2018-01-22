Анфиса Чехова закрутила роман с инструктором по йоге

22 Янв. 2018 2018-01-22T17:07:55+03:00

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Анфиса Чехова в октябре прошлого года развелась с супругом Гурамом Баблишвили и официально объявила, что начинает новую жизнь. За несколько месяцев до того, как объявить себя свободной женщиной телеведущая начала работать над своим телом, похудев на 20 кг, а в конце года объявила, что открывает авторский курс, где поможет всем женщинам, страдающим лишним весом, избавиться от него. Ведь у нее же получилось. Но как оказалось позже, изменения коснулись не только внешнего вида красавицы, у нее наладилась и личная жизнь. Так, Новый год Анфиса встретила с красавцем-мужчиной, своим инструктором по йоге Андреем Груниным. И быть может этот факт так и остался бы тайной, если бы сам возлюбленный не опубликовал фотографию, где запечатлился рядом со звездой. Пару не остановило даже то, что спортсмен гораздо младше звезды – на 12 лет. Говорят, молодой человек приходил домой к Анфисе Чеховой, чтобы провести индивидуальные занятия йогой. Видимо, в какой-то момент тренировки перешли грань дозволенного.

Надо отметить, что ни Андрей, ни Анфиса никак не комментируют слухи о своем возможном романе. Чехова же и вовсе не хочет лишний раз говорить о своей личной жизни.

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Напомним, что в октябре прошлого года Чехова официально объявила о том, что развелась с супругом. Как оказалось, пара рассталась гораздо раньше, просто Гурам и Анфиса не хотели привлекать внимание общественности к семейным проблемам. Сейчас экс-супруги все равно проводят много времени вместе — они остались близкими друзьями и вместе воспитывают сына. Гурам с большим уважением относится к бывшей жене и отзывается о ней исключительно с теплотой.