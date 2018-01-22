2018-01-22T17:07:55+03:00
Звезды

Анфиса Чехова закрутила роман с инструктором по йоге

Он младше телезвезды на 12 лет
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ни Андрей, ни Анфиса никак не комментируют слухи о своем возможном романе.Ни Андрей, ни Анфиса никак не комментируют слухи о своем возможном романе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Анфиса Чехова в октябре прошлого года развелась с супругом Гурамом Баблишвили и официально объявила, что начинает новую жизнь. За несколько месяцев до того, как объявить себя свободной женщиной телеведущая начала работать над своим телом, похудев на 20 кг, а в конце года объявила, что открывает авторский курс, где поможет всем женщинам, страдающим лишним весом, избавиться от него. Ведь у нее же получилось. Но как оказалось позже, изменения коснулись не только внешнего вида красавицы, у нее наладилась и личная жизнь. Так, Новый год Анфиса встретила с красавцем-мужчиной, своим инструктором по йоге Андреем Груниным. И быть может этот факт так и остался бы тайной, если бы сам возлюбленный не опубликовал фотографию, где запечатлился рядом со звездой. Пару не остановило даже то, что спортсмен гораздо младше звезды – на 12 лет. Говорят, молодой человек приходил домой к Анфисе Чеховой, чтобы провести индивидуальные занятия йогой. Видимо, в какой-то момент тренировки перешли грань дозволенного.

Надо отметить, что ни Андрей, ни Анфиса никак не комментируют слухи о своем возможном романе. Чехова же и вовсе не хочет лишний раз говорить о своей личной жизни.

grunin2012grunin2012
Космический корабль полетели )) #namaste #yoga #yogalife #antigravity #antigravityrussia #antigravityyoga #yogaman #yogis #yogalove #menofyoga #instayoga #hathayoga #силавнутри #Gruninlife
326 отметок «Нравится»10 комментариевInstagram

Напомним, что в октябре прошлого года Чехова официально объявила о том, что развелась с супругом. Как оказалось, пара рассталась гораздо раньше, просто Гурам и Анфиса не хотели привлекать внимание общественности к семейным проблемам. Сейчас экс-супруги все равно проводят много времени вместе — они остались близкими друзьями и вместе воспитывают сына. Гурам с большим уважением относится к бывшей жене и отзывается о ней исключительно с теплотой.

grunin2012grunin2012
Доброе и солнечное утро #namaste#yogafun#yoga#yoglife#man#yogaman#power##yogis#yogalove#menofyoga#instayoga#hathayoga#силавнутри#Gruninlife#soul
342 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Нижняя палата Конгресса одобрила временное финансирование правительства
Путин изменил ответ военнослужащих на благодарность командира
Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет
Турецкий военнослужащий погиб в ходе операции «Оливковая ветвь»
Эрдоган ответил США о сроках операции в Сирии
Кировское МВД проверят после задержания главы ГИБДД по региону
Сенат США одобрил возобновление финансирования работы правительства
"Ливерпуль" проиграл "Суонси" 0:1 в чемпионате Англии, прервав беспроигрышную серию
Порнозвезда учит подписчиков воспитывать подростков
Питерский "Зенит" разгромил 5:0 датский "Копенгаген" в контрольной игре
В Подмосковье полицейские за взятку отпустили ехавших на ограбление бандитов
Рогозин указал Главе Генштаба Великобритании, что у России нет «слабых сторон»
Минни Маус получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде
В Италии мужчина открыл стрельбу по людям со своего балкона