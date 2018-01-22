«Сменила вкусы на мужчин»: 47-летняя Наоми Кэмпбелл закрутила роман с 35-летним рэпером

22 Янв. 2018 2018-01-22T18:02:50+03:00

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Кажется, у Наоми Кэмпбелл поменяли вкус на мужчин, ведь всем известно, что «черная пантера» всегда предпочитала мужчин постарше да побогаче. Ну последнее, вообще было обязательным условиям начала отношений с красавицей. Собственно, и египетскому миллионеру Луису Камиллери, с которым Наоми проводила лето прошлого года было 61 год, поэтому для окружения манекенщицы стало совсем неожиданной новостью, что Наоми вдруг закрутила роман с 35-летним репером Джозефом Джуниором Аденуга, выступающим под псевдонимом Scepta.

Только за последнее время Наоми и Scepta видели вместе дважды — они веселились вдвоем на двух разных вечеринках, приуроченных к Неделе моды в Париже. Причем на обоих мероприятиях пара целовалась у всех на глазах.

Одна из подружек 47-летней Кэмпбелл рассказала, что роман Наоми и Scepta завязался еще осенью. В октябре репер поделился с поклонниками совместным с Кэмпбэлл своим фото и снабдил снимок «эмоджи» в виде сердечек. Кроме того, в каждом своем интервью он не упускает возможности выразить свое восхищение в адрес Наоми.

Впрочем, и сама Кэмпбелл кажется не на шутку влюблена. Она даже прошла курс детокса в одной из швецарских клиник, чтобы выглядеть еще стройнее и моложе. Хотя, не Наоми жаловаться на морщины и лишний вес, она и в свои 47 лет по-прежнему королева подиума.