Крещенские купания звезд: Газманов на Мальдивах, а Куценко с водолазом

19 Янв. 2018 2018-01-19T11:14:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В великий православный праздник Крещения Господня кто каждый год, а кто с меньшей регулярностью ныряет в отечественные или заграничные водоемы. Чтобы узнать, кто из звезд соблюдает эту традицию, мы посмотрели их традиционные отчеты в соцсетях.

Молодая жена Ивана Краско, которая отправилась в Израиль после последних телескандалов, в Крещение окунулась в реку Иордан вместе с подругой.

natalia_krasko С крещением! @viktoryharmony & Me ____________________________ Jordan 2018 Jan Израиль - земля молока и мёда

Певец Олег Газманов почти каждый год купается в проруби. Но в этот раз певец сделал это без особых усилий на Мальдивах. Процесс сопроводил видеозаписью водонепроницаемой камеры.

oleggazmanov С Крещением, ПРАВОСЛАВНЫЕ. В этот раз я далеко от дома. Вокруг океан, но Бог всегда в моём сердце. Всем добра! Во имя ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА! #океан #крещение

С такой же регулярностью Крещение по канонам отмечает Любовь Толкалина. До того, как стать актрисой, она всерьез занималась синхронным плаванием, поэтому она не может жить без воды. И каждый год купается на праздник. В 2018-м году артистка сделала это в Саввинском Мужском Ските в Подмосковье.

tolkalinaliuba А в обители Преподобного Саввы уже произошло водосвятие. Мы решили не дожидаться ночи... с Крещенским сочельником! С водосвятием! С благодатью! Все, кто сегодня и в последующие дни окажутся в купели или проруби, получите молитву. С молитвой не страшно. Го с по ди Бо же мой, да бу дет дар Твой свя ты й: свя та я Твоя вода во ос тав ле ние гре хо в мои х, в про све ще ние ума мо его , во укреп ле ние ду ше в ных и те ле с ных сил мои х, во здра вие ду ши и те ла мо его , в покоре ние страс те й и не мощей мои х по безпреде льному милосе рдию Тво ему мо ли т ва ми Пречи стыя Твоея Ма те ри и всех свя ты х Тво и х. Ами нь.

Гоша Куценко решил поздравить своих поклонников с праздником Крещения вот этим видео. Ради киносъемок актер дважды погружался в прорубь. И его страховал водолаз.

goshakutsenko Поздравляю всех с Крещением ! Поздравляю вас, друзья! Поздравляю с очищением! Поздравляю всех вас я!) _______________ #крещение#крещенскиеморозы#прорубь#купаниеменя#купель#подвиг#двойнойподвиг#бадюк#заколяйся#морозисолнце#купание2018#купаниевкупели#купаниевпроруби#морж#моржевание#купаемся#накрещение#вполночь#гошакуценко#спортсила#зожник#могуеслизахочу#могувсе#могу#могуповторить

Футболист Дмитрий Тарасов после знакомства с Ольгой Бузовой стал одним из самых известных в стране спортсменов. Может быть поэтому в отчетных видео «Локомотива» в соцсетях бывший муж ведущей «Дом-2» всегда в центре событий? Спортсмен вместе с коллегами по команде как и в прошлом году искупался в Средиземном море на сборах в Испании. Хотя, конечно, это не теплый Индийский океан, как в случае с Газмановым.

fclokomotiv Проруби в Испании не нашлось, но это ведь не главное! Крещенских купания Локо в рубрике #SlowMo дня. #РЖДТренировочныеСборы #dia7