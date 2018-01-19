Крещенские купания звезд: Газманов на Мальдивах, а Куценко с водолазом
В великий православный праздник Крещения Господня кто каждый год, а кто с меньшей регулярностью ныряет в отечественные или заграничные водоемы. Чтобы узнать, кто из звезд соблюдает эту традицию, мы посмотрели их традиционные отчеты в соцсетях.
Молодая жена Ивана Краско, которая отправилась в Израиль после последних телескандалов, в Крещение окунулась в реку Иордан вместе с подругой.
Певец Олег Газманов почти каждый год купается в проруби. Но в этот раз певец сделал это без особых усилий на Мальдивах. Процесс сопроводил видеозаписью водонепроницаемой камеры.
С такой же регулярностью Крещение по канонам отмечает Любовь Толкалина. До того, как стать актрисой, она всерьез занималась синхронным плаванием, поэтому она не может жить без воды. И каждый год купается на праздник. В 2018-м году артистка сделала это в Саввинском Мужском Ските в Подмосковье.
Гоша Куценко решил поздравить своих поклонников с праздником Крещения вот этим видео. Ради киносъемок актер дважды погружался в прорубь. И его страховал водолаз.
Футболист Дмитрий Тарасов после знакомства с Ольгой Бузовой стал одним из самых известных в стране спортсменов. Может быть поэтому в отчетных видео «Локомотива» в соцсетях бывший муж ведущей «Дом-2» всегда в центре событий? Спортсмен вместе с коллегами по команде как и в прошлом году искупался в Средиземном море на сборах в Испании. Хотя, конечно, это не теплый Индийский океан, как в случае с Газмановым.