Гознак выпустил бесплатное приложение для проверки подлинности банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

19 Янв. 2018 2018-01-19T14:26:06+03:00

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Гознак выпустил бесплатное мобильное приложение под названием “Банкноты 2017” в App Store и Google Play, которое способно проверить подлинность новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Чтобы проверить купюру, необходимо соблюсти несколько условий. Для корректной работы разработчики рекомендуют использовать камеру смартфона с разрешением не менее 8 Мп и автофокусом. В самом приложении необходимо навести камеру на лицевую сторону купюры и выровнять рамку на экране с краями банкноты. После этого на экране появятся зеленые углы и телефон завибрирует. Затем таким же образом нужно просканировать банкноту с другой стороны.

“Многие ещё не привыкли к внешнему виду банкнот, некоторым неизвестны основные элементы их защиты. Когда новые банкноты попадают в руки, иногда возникают сомнения в их подлинности”, - заявил представитель Гознака.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, приложение может распознавать даже помятые и состаренные купюры. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если в помещении, где проводится съемка, плохой свет.

12 октября Центробанк представил новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. На первой банкноте изображены виды Крыма. А на второй - Владивостока. Первыми новые купюры увидели жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока, а с декабря они начали появляться и в других регионах России.

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