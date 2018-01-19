Борис Джонсон захотел перекинуть мост через Ла-Манш

19 Янв. 2018 2018-01-19T14:27:05+03:00

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Эксцентричный министр иностранных дел Соединённого Королевства Борис Джонсон вновь сделал неожиданное заявление. На прошедшем в четверг англо-французском саммите 53-летний глава «форин-офиса» (британского МИДа) предложил связать бывших врагов по Наполеоновским войнам с помощью… нового моста через Ла-Манш.

— Ужасно, когда между двумя крупнейшими экономиками всего двадцать миль и лишь одна ж-д линия, — сообщил Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который идею также одобрил.

Впрочем, пока это лишь… кто сказал «маниловщина»? Просто громкая фраза, брошенная, судя по всему, на эмоциях. Не известна ни предполагаемая трассировка, ни бюджет затеи. Например, уже существующий подводный маршрут под Ла-Маншем (знаменитый Евротоннель, который Джонсону чем-то не угодил) обошёлся в десять миллиардов фунтов и строился с 1987 по 1994 год. И сейчас позволяет доехать на поезде из Парижа до Лондона за два с небольшим часа, чем и пользуются каждый год до двадцати миллионов пассажиров.

— Ла-Манш — одно из самых загруженных судоходных мест в мире. И чтобы океанские суда могли пройти под мостом, ему нужны опоры высотой хотя бы 65 метров от уровня воды. А длина должна быть под 35 километров — и это не считая затрат на строительство подходов к мосту, — полагает транспортный эксперт, создатель сайта Transsib.ru Сергей Сигачев. — Главная проблема — экономика. Тот же Евротоннель смог стать безубыточным лишь в последнее время, а доходы от него столь малы, что такой масштабный проект не окупится никогда. Так что пока идея отдаёт популизмом.