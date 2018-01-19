2018-01-20T01:03:40+03:00
Экономика

На чем экономят россияне

Объем накоплений на банковских счетах достиг рекордной суммы - а все потому, что россияне затянули пояса
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Россияне стали больше сберегать и стараться экономить.Россияне стали больше сберегать и стараться экономить.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Россияне стали больше откладывать на «черный» день. За последний год рублевые накопления населения страны увеличились почти на 14%. По данным Росстата, их объем составил 29,5 трлн рублей. Большую часть из них – почти 20 трлн – россияне предпочитают хранить на депозитных счетах. Остальные деньги – 10 трлн рублей – люди хранят в ценных бумагах и наличными.

Граждане стали больше сберегать, не потому что внезапно разбогатели. Наоборот. Реальные располагаемые доходы (то, что остается в кошельке после уплаты всех обязательных платежей) снизились на 1,5%. Население продолжает экономить практически на всем – отсюда и рост накоплений.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», больше половины россиян не посещали вообще никаких развлекательных мероприятий за последние полгода. А те, кто баловал себя выходом в свет, старались тратить меньше, чем обычно. В ресторанах и фаст-фудах средний чек подешевел на 100 рублей. На кино россияне сократили траты вдвое – 365 рублей вместо 615 рублей три года назад. Кинопросмотры теперь чаще обходятся без закусок и напитков. Похудел и чек за посещения выставок и музеев.

За последние полгода вдвое меньше граждан приобрели бытовую технику и электронику: доля совершивших такую покупку упала с 21% до 11%. Также пошел на убыль и ремонтный бум: к концу года о тратах на ремонт вместо 15% заявили уже только 9% россиян. Вдвое сократилась доля купивших за последние шесть месяцев автомобили, квартиры и ювелирные изделия. 36% россиян признались, что вообще не совершали крупных покупок в прошлом году.

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