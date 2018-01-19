2018-01-19T17:12:02+03:00
В мире

Лавров в ООН: «Мы наблюдаем ползучую реабилитацию нацизма»

Глава МИД РФ открыл в штаб-квартире ООН выставку, посвященную Холокосту
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Сергей Лавров открыл в штаб-квартире ООН историко-документальную выставку «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение».Сергей Лавров открыл в штаб-квартире ООН историко-документальную выставку «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение».Фото: Алексей ОСИПОВ
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров открыл в штаб-квартире ООН историко-документальную выставку «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение».

Глава российского внешнеполитического ведомства находится сейчас в Нью-Йорке, где принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН. С начала этого года в Совбезе председательствует Казахстан, президент которого, Нурсултан Назарбаев, также прибыл в Нью-Йорк.

Выставка открылась в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Россия, вместе с Израилем, Канадой и другими странами, выступила инициатором принятия резолюции Объединенных наций об установлении памятной даты, которая была выбрана в ознаменование того, что именно в этот день советские войска освободили Освенцим.

На открытие выставки в штаб-квартиру ООН пришли представители организаций узников Холокоста, проживающих сейчас в США, объединений соотечественников, религиозные деятели, включая главного раввина Манхэттена Артура Шнайера, постпреды Валентин Рыбаков (Беларусь), Яшар Алиев (Азербайджан), Дани Данон (Израиль), Каталин Боджиай (Венгрия) и др.

«Наш священный долг – не только чтить память о миллионах безвинных жертв, но и делать максимум для того, чтобы избежать повторения подобных трагедий в будущем, – сказал Лавров. – Не может не тревожить тот факт, что в последнее время мы наблюдаем ползучую реабилитацию нацизма. В ряде государств, в том числе и в причисляющих себя к эталонам демократии, проводится системная линия на пересмотр итогов Второй мировой войны, включая прославление деятельности гитлеровцев и местных коллаборационистов. Особенно аморальна развернутая в некоторых странах Евросоюза война с памятниками, в ходе которой уничтожаются и оскверняются монументы советским солдатам, которые ценой своей жизни избавили мир от ужасов "коричневой чумы", внесли решающий вклад в обеспечение долгих лет мира и стабильности на европейском континенте. Такие действия кощунственны с общечеловеческой точки зрения».

На церемонию открытия выставки пришел и народный артист России, основатель и руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий. «Всю семью моей матери фашисты закопали живьем, – рассказал он «КП». – Поэтому тема Холокоста мне очень близка. Это глобальная и жесточайшая катастрофа ХХ века. И факт того, что о Холокосте говорят в стенах ООН, еще раз подчеркивает важность вопроса коллективной безопасности в мировом сообществе. Мы не должны допустить повторения такой трагедии!».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Крупный пожар вспыхнул в Военно-морской академии в Петербурге
Похороны солистки The Cranberries состоятся 23 января в Ирландии
Трамп и Порошенко могут встретиться в Давосе
Пьяный водитель в Подмосковье пытался застрелить полицейского
Отдых в Турции подорожает: отели собираются поднять цены
Саакашвили в Крещение окунулся в ледяной Днепр
МОК уменьшил число россиян, которых могут пустить на Олимпиаду – 2018
Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из Африна
Папа Римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади сотруднице полиции
Лавров: Москва готова к диалогу с Вашингтоном, несмотря на новую военную стратегию США
Лавров: закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности
МИД России: США исказили позицию Москвы по химоружию в Сирии
Танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики
В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро
Перевозившее в Китай С-400 судно попало в шторм и вернулось в Россию
Порошенко предложил способ «усовершенствовать» санкции против России
США обвинили Россию и Китай в «подрыве международного порядка»
Путин обсудил с членами Совбеза закон о реинтеграции Донбасса
В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО
Пентагон: главная угроза нацбезопасности США - соперничество великих держав, а не терроризм
«Газпром» получил разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»
Петр Фрадков прокомментировал назначение на пост главы Промсвязьбанка
Названа цена входного билета на вечеринку Трампа
ЦБ: в первом квартале 2018 года инфляция сохранится на уровне 2,5%