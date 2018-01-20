Что сделал Дональд Трамп за первый год президенства и чем он опасен для России

20 Янв. 2018 2018-01-20T00:57:03+03:00

Судя по последним опросам, около 60 процентов американцев проголосовали бы сегодня против Дональда Фото: REUTERS

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Считается, что 45-й президент – самый слабый. Если не за всю историю США, то уж после Второй мировой – точно.

КУДА НИ КИНЬ…

Против него, как известно, поднялся весь Голливуд, многие влиятельные СМИ. Да и в народе поддержка сегодня весьма низкая. Менее 40 процентов. Судя по последним опросам, около 60 процентов американцев проголосовали бы сегодня против Дональда. Продолжается сбор подписей за импичмент. Конгресс держит всесильного, казалось бы, президента, на коротком поводке. Вынудив, например, подписать в августе прошлого года указ о санкциях против России. Даже в родной республиканской партии у него нет серьезной поддержки. За первый год под давлением он вынужден был расстаться с несколькими верными соратниками, получившими большие посты в Белом доме. С тем же Стивом Бэнноном, своим главным стратегом, старшим советником по политическим и стратегическим вопросам, который ранее руководил избирательной кампанией Трампа. А тут еще спецпрокурор Мюллер землю носом роет, выискивая следы государственной измены Дональда. Обещанную Великую Мексиканскую Стену Трамп так и не построил. Торговую войну Китаю не объявил. На днях пришлось отменить февральский визит в Великобританию, ближайшую союзницу США. Поскольку очень многие на туманном Альбионе не хотят его видеть. Охладели отношения и с Евросоюзом, той же Германией. Кореец Ким Чен Ын и вовсе начал мериться с Дональдом ядерной кнопкой, выставляя президента мировой сверхдержавы на посмешище.

Как говорится, куда ни кинь, всюду клин… Полный лузер этот Трамп, а не отец нации!

ПОДГОРЕЛЫЙ ХОЗЯИН БЕЛОГО ДОМА

- На первый взгляд, Трамп действительно полностью провалился, - говорит член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике, генерал Владимир ОВЧИНСКИЙ. – Что там наезды журналистов и артистов?! Самые видные экономисты США с мировыми именами: предсказавший глобальный кризис 2008 года Нуриэль Рубини, нобелевские лауреаты Джозеф Стиглиц, Пол Кругман и отец «шоковой терапии» Джеффри Сакс, руководивший в начале 90-х группой экономических советников президента России Ельцина, написали немало статей, где подвергли его курс уничтожающей критике.

Против Трампа, как известно, поднялся весь ГолливудФото: REUTERS

- Вот видите!

- Но возникает вопрос: почему, несмотря на экономические провалы, "рашагейт" и другие громкие скандалы, Трамп не только удержался у власти, но, смею утверждать, за первый год своего президентства набрал такую мощь, которой никто не ожидал. Реальную мощь, а не рейтинг доверия со стороны населения.

- Владимир Семенович, осенью 2016-го вы один из немногих в России уверенно пророчили победу Трампа на выборах. Даже заключили на моих глазах пари с известным политологом, ставившим на Клинтоншу. И выиграли. Понимаю, теперь вы просто вынуждены защищать своего «ставленника».

- Я отнюдь не защищаю его. Моя позиция заключается в том, что Россия не должна недооценивать Трампа, надеясь на его скорый импичмент. Импичмента не будет. Минимум еще три года России придется сотрудничать с этим президентом. Поэтому надо знать, чего ожидать от нашего главного «партнера», читай, противника.

Член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике, генерал Владимир Овчинский.

- Тогда поясните свое заявление про набранную за год «лузером» Трампом мощь, которую мы не видим.

- В январе случился пожар на крыше небоскреба «Трамп Тауэр» в Нью-Йорке. Он стал своеобразным символом первого года Дональда Трампа в кресле президента Соединенных Штатов. Башня устояла, но дыма было много. Так и Трамп - подгорел, но закалился в огне.

Масло в этот огонь подлила книга журналиста Майкла Вульфа с символичным названием «Огонь и ярость в коридорах Белого дома Трампа», вышедшая в начале года. Автор описывает администрацию Трампа как бессистемную хаотическую организацию, где все конкурируют друг с другом за влияние на президента – и никто его не уважает. Демократ -миллиардер Том Стайер, финансирующий кампанию за импичмент Трампу, приобрел аж 535 экземпляров, чтобы подарить каждому члену Конгресса США. Уже заключен договор о съемках сериала по этой книге.

СКАЛЬП ДОНАЛЬДА

- Живущая в США журналистка «Эха Москвы» Карина Орлова назвала книгу полным разоблачением Трампа: «Ценность ее, или даже бесценность в этом смысле, заключается в том, что никто еще не собрал и не представил в одном месте столько доказательств полной профессиональной некомпетентности 45-го президента США и всей его администрации.»

- Как говорил Рабинович в известном анекдоте: «Не дождетесь!» Шума действительно поднялось много, но на самом деле это пустой выхлоп. Книга оказалась банальным сборником сплетен и слухов. Подумаешь, великая сенсация, что дочь Иванка собирается выдвигаться в президенты после отца! Подобные слухи в России постоянно распускались в годы правления Ельцина в отношении его дочери Татьяны. И кто стал нашим президентом после Ельцина? Или разоблачение тайны экстравагантной прически Дональда. Согласно автору книги, дочь президента поддержала шутку, что прическа отца объясняется тем, что ему удалили часть скальпа. (Сделали операцию по пересадке волос. –Ред.) Обычные семейные подколы. В этом же духе и нарытый журналистом жуткий компромат, мол, Трамп уважает знаменитого медиамагната Мэрдока, а тот его назвал идиотом. Даже друзья могут ссориться и называть друг друга более крепкими словами.

В народе поддержка у Трампа сегодня весьма низкаяФото: REUTERS

- Согласен. Обычная житейская история.

- По поводу «идиота». 8 января президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер (наследник компании EsteeLauder) заявил, что знает Трампа более 50 лет, с тех пор, как они оба учились в университете Пенсильвании, и считает его «человеком невероятной проницательности и интеллекта». Кому будем верить – собирателю сплетен Вульфу или Лаудеру?

Не выдерживают критики и остальные «сенсации», «компроматы», «доказательства полной некомпетентности».

Во всей книге есть лишь один серьезный факт. Государственная измена сына Трампа. В июне 2016 года, всего за несколько месяцев до президентских выборов в США, россияне, якобы, предложили Дональду Трампу-младшему компромат на Хиллари Клинтон. Вот что, согласно Майклу Вульфу, бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон сказал ему о той встрече: «Три главных парня кампании не увидели ничего плохого в том, чтобы встретиться с представителями иностранного правительства в конференц-зале на 25 этаже «Трамп-тауэр», не пригласив туда юристов. Ни одного юриста. Даже если они не видели в этом ничего предательского и непатриотичного, хотя я называю это именно так, они должны были в первую очередь проинформировать ФБР».

Обвинение, на первый взгляд, серьезное. Но в таком виде на обвинение в госизмене, на наш взгляд, явно не тянет. Тем более, этот случай давно известен ФБР и входит в рамки «Рашагейта». И здесь сенсации не случилось.

Атака с книгой Вульфа явно оказалась неэффективной.

В ответ Трамп предпринял более серьезный шаг.

- Какой же?

- Интервью директора ЦРУ Майка Помпео телеканалу Fox News.

Вопросы о дееспособности президента США Дональда Трампа на этом посту ставят те, кто не смирился с его победой на выборах 2016 года, заявил Помпео. «Президент вовлечен в решение проблем, понимает сложность, он задает действительно сложные вопросы нашей команде в ЦРУ, чтобы мы могли предоставить всю информацию, которая ему нужна для принятия правильных, обоснованных политических решений.»

Веры главе ЦРУ больше, согласитесь, чем журналисту, собирателю сплетен.

Как следует из расписания, опубликованного пресс-службой Белого дома, глава государства почти каждое утро проводит брифинги по вопросам разведки и национальной безопасности. Это стало убедительным ответом на упреки Трампу, что он, якобы, не прислушивается к мнению американской разведки и вообще к чужому мнению.

ОШЕЛОМЛЕННЫЙ ГОЛЛИВУД

- Владимир Семенович, есть еще фабрика грез - Голливуд, ярый противник Трампа.

- Ну, заокеанским звездам кино сейчас точно не до президента. Там разгорелась настоящая «охота на ведьм» - сексуально озабоченных режиссеров, сценаристов, актеров. Создано целое движение Time's Up («Время истекло») по борьбе с секс-домогательствами и дискриминацией по половому признаку. Под раздачу попалимировые знаменитости: Харви Вайнштейн, Роман Полански, Кэвин Спейси, Дастин Хоффман, Стивен Сигал, Сильвестр Сталлоне и даже Мерайя Керри (якобы она домогалась своего телохранителя). Список будет шириться. Ситуация откровенно идиотская. Недаром француженка Бриджит Бардо, признанный секс-символ 60-х,назвала смешными и лицемерными жалобы голливудских актрис на сексуальные домогательства.

Книга журналиста Майкла Вульфа с символичным названием «Огонь и ярость в коридорах Белого дома Трампа»Фото: REUTERS

- Зато Трампу эта «идиотская» кампания феминисток по борьбе с харассментом оказалась на руку. Отвлекла внимание Голливуда от его персоны. Уж не его ли команда устроила вселенский скандал на фабрике грез?

- Гадать не будем. Хотя скандал действительно очень вовремя разгорелся. Его тоже можно считать победой Трампа.

Не прогнулся президент и под яростными нападками влиятельной либеральной прессы США, которые начались еще перед выборами и продолжаются до сих пор. На днях Трамп торжественно назвал победителей учрежденного им конкурса «фейковых новостей». Среди них газеты The New York Times , Washington Post,журналы Time, Newsweek, телеканалы CNN, ABC… Причем, воюет он не со всей прессой, как кажется на первый взгляд. «Несмотря на некоторое очень коррумпированное и нечестное освещение событий в СМИ, есть очень много потрясающих репортёров и множество хороших новостей для американского народа, которыми можно гордиться,» - написал президент в Твиттере.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

- Среди лауреатов шуточного конкурса «фейковых новостей» - нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман. Он утверждал в The New York Times, что экономика США никогда не оправится после победы Трампа на выборах. В ноябре 2017 года другой знаменитый экономист, Нуриэль Рубини, писал, что «американский плуто-популистский президент начал проталкивать налоговый план, способствующий дальнейшему росту экономического неравенства, в тот момент, когда разрыв в уровне доходов и богатства уже и так увеличился под влиянием глобализации, торговли, миграции, новых технологий, которые снижают трудоемкость, а также под влиянием рыночной консолидации во многих секторах. Богатые склонны сберегать больше, чем люди из среднего и рабочего классов, вынужденные тратить основную часть своих доходов на удовлетворение базовых потребностей. Это означает, что налоговый план Трампа мало чем поможет росту экономики; более того, он может привести к снижению его темпов. Зато он намного увеличит и так уже излишне высокое бремя госдолга. Все это – фейковая реформа, которую предлагает администрация альтернативных фактов вместе с партией, потерявшей свои экономические ориентиры».

Но реальность оказалась иной. В конце декабря Конгресс, не любящий Трампа, все-таки утвердил самую масштабную налоговую реформу США за последние 30 лет. Трамп радостно подписал ее, назвав исторической.

- Еще бы! Эта реформа была одним из главных козырей его предвыборной программы.

- Уже с 2018 года налог на бизнес, корпорации, предприятия снижен с 35 до 21 процента. Что, по мнению Трампа, усилит конкурентоспособность американских товаров на мировом рынке, приведет к росту национальной экономики.

Эксперты журнала Forbes считают, что сокращение ставки налога на доходы и ряд других привлекательных пунктов налоговой реформы Трампа, включая амнистию офшорных капиталов, могут радикально изменить поведение корпораций и инвесторов к лучшему.

И вот уже появилась первая ласточка, точнее, орел. Одна из крупнейших компаний мира, Apple, заявила, что возвращает капиталы в США. Сейчас Apple держит за рубежом около $252 млрд долларов ликвидных средств. В соответствии с новой налоговой реформой она заплатит $38 млрд в качестве разового налога на прибыль, которую намерена вернуть. (Реформа Трампа позволяет американским компаниям в рамках офшорной амнистии платить 15,5% налога вместо стандартной ставки в 21% на иностранный капитал, который они репатриируют в США.) Также Apple обещает в ближайшие пять лет сделать инвестиций на $30 млрд , что позволит создать в США 20 тысяч новых рабочих мест. Сам Дональд Трамп назвал решение Apple «огромной победой для американских рабочих и США.» Возвращение капиталов и рабочих мест в Штаты было одним из его главных предвыборных обещаний.

- Та самая деофшоризация, которую никак не удается провести правительству России.

- Потянулись в Америку и иностранные инвестиции. В январе объявили, что Toyota вложит миллиарды долларов на строительство своего завода в Алабаме мощностью 300 000 автомобилей в год. Это 4 000 рабочих мест.

На фоне уверенных экономических показателей продолжается оживление на фондовой бирже. Промышленный фондовый индекс DowJones впервые превысил отметку 25000 пунктов. Благодаря хорошим показателям корпоративных прибылей и надеждам на реализацию повестки президента Дональда Трампа, призванной стимулировать рост экономики, индекс, охватывающий 30 крупнейших промышленных компаний США, меньше чем за год поднялся на 5000 пунктов. Что стало для него самым резким скачком роста с момента создания в мае 1896 года.

Судя по свежим данным, в декабре 2017 года американские компании активизировали наем новых сотрудников. Так что пока в крупнейшей экономике мира все идет по плану. Трампа.

- Выходит, ошиблись великие экономисты Кругман, Рубини, Стиглиц, предсказывая крах экономики при Дональде.

- Бывает и на старуху проруха…А Трамп не останавливается на достигнутом. Вот-вот он объявит о программе модернизации инфраструктуры США: аэропорты, дороги, системы трубопроводов, городское хозяйство и т.п. Пожалуй, крупнейшей в США после Франклина Рузвельта, который выводил страну из Великой депрессии благодаря строительству тех же дорог. На программу будет потрачено до 1,8 триллиона долларов. Причем, из бюджета уйдет не более 200 миллиардов.

- Откуда остальные денежки?

- Частный американский капитал и зарубежные инвестиции. Как заявил на днях Трамп репортерам Wall Street Journal: «В мире есть много, много богатых страны, причем, некоторые из них стали богатыми благодаря нашей стране. И люди там реально хотят вкладывать огромные суммы денег в инфраструктуру. Это позволит строить быстрее, лучше, и Соединенные Штаты будут выделять на это не всю необходимую для строительства сумму.»

- Остается только завидовать.

ВЛАСТЬ НАД ДОЛЛАРОМ

- Еще одна победа Трампа - смена главы Федеральной Резервной Системы, выполняющей в США роль Центробанка, - говорит доктор юридических наук Владимир Овчинский. – Впрочем, ФРС – это куда больше, чем обычный центробанк. Фактически, Хозяин Доллара. В начале февраля уходит в отставку глава Федрезерва Джанет Йеллен, ставленница Обамы и глобальных финансистов, супруга нобелевского лауреата по экономике Джорджа Акерлофа. Она стала первым в новейшей истории ФРС руководителем, которого не переназначил президент, хотя показатели первых четырех лет у нее были хорошие. Ее предшественник Бен Бернанке правил 8 лет. До него Алан Гринспен – целых 18.5!

«Дональд Трамп, возможно, принял единственное самое важное решение своего президентства», - пишет по этому поводу профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф, бывший экономист Международного валютного фонда.

- Зато Трамп упал в глазах мировой прогрессивной общественности, объявив о выходе из Парижского соглашения по климату, инициатором которого был Обама. Этот демарш не понравился и лидерам ведущих западных стран, традиционных союзников США. За что они открыто критиковали своего заокеанского коллегу. Но он их не послушал.

- Дело вовсе не в климате, ретроградстве Трампа. Он прежде всего бизнесмен. Прекрасно понимая, что будущее за «зелеными» прогрессивными источниками энергии, новый президент снял все экологические ограничения Обамы на разведку, добычу, экспорт нефти, газа, угля. Чтобы Америка успела заработать на них, превратилась в крупнейшего в мире экспортера углеводородного топлива. Один лишь экспорт сжиженного газа из США в этом году увеличится втрое. Этим Трамп пытается перекрыть кислород нашему «Газпрому». «Газовая война» США против России – большая серьезная тема, требующая отдельного разговора.

- Отложим до следующего раза, Владимир Семенович.

- Пока лишь отмечу, что недаром в списке экономических достижений Трампа газеты The New York Post стоит целый ряд президентских указов, отменяющих указы предшественника, препятствовавшие нефтяному бурению в Арктике и строительству новых нефтепроводов, превращение США в заметного экспортера энергоресурсов. Плюс налоговая реформа, снижение безработицы, отмена требования к американцам об обязательном приобретении медицинской страховки… «Первый год президента Трампа начинает выглядеть большой победой», делает вывод газета. Кстати, по данным социологической службы Gallupрейтинг Трампа в январе пополз вверх.

Сам Трамп собирается посетить Всемирный экономический форум, который пройдет в Давосе 23 – 26 января. Последним, кто туда приезжал из американских президентов, был Билл Клинтон еще в 2000 году. Трамп хочет представить мировым лидерам бизнеса и политики свою программу «Америка на первом месте». Основатель Давосского форума Клаус Шваб уже успел похвалить Трампа за дипломатический прогресс в отношениях с Китаем и другими ведущими странами.

- А как же Великая Мексиканская Стена?

- Действительно, в январе вокруг нее вновь развернулись жаркие дискуссии. Трампа упрекают, что он, дескать, тихой сапой отказался от строительства. Хотя это входило в главные предвыборные обещания. Президент заверил на днях, что Стена будет построена. Причем, за счет Мексики, как он и обещал. Сейчас прорабатываются варианты.

СЛУГА ЧЕТЫРЕХ ГОСПОД

- Наивно думать, что Трамп – президент-одиночка, гуляющий сам по себе, - говорит генерал Овчинский. – За ним стоят весьма влиятельные группировки.

- Назовите их.

- Трамп стал президентом США во многом благодаря своим обещаниям Военно –промышленному комплексу Америки (ВПК). И эти обещания он выполняет. Свидетельство тому - подписанный им оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год. 692 миллиарда долларов! Официально. Суммарно же получается почти триллион долларов. Такого "куска" американский ВПК не получал никогда. Но для этого Трампа и протаскивали в Белый дом крупнейшие американские корпорации. И это только начало. Судя по докладу Управления конгресса США по бюджету: «На период после 2018 года цели администрации по вооруженным силам приведут к стабильному увеличению расходов.»

- Аппетит приходит во время еды…

- Особое внимание хочу обратить на следующий момент. В 2017 году при Трампе в 149 странах мира (из 190 существующих) были развернуты подразделения сил специальных операций (ССО), в том числе «морские котики» и «зеленые береты». Только в Африке в первый год его правления ССО были задействованы в боевых операциях в 33 странах. Трамп предоставил военачальникам большие полномочия начинать нападения в зонах квази – войн, вроде Йемена и Сомали. Эти силы за первые полгода работы Трампа в качестве президента провели в пять раз больше смертоносных антитеррористических операций, чем за последние полгода президентства Обамы.

Второй хозяин Трампа – крупный еврейский финансовый капитал. Ради него новый президент признал Иерусалим единой и неделимой столицей Государства Израиль, хотя это вызвало бурю возмущения в арабском мире. И поручил Госдепартаменту начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Святой город. В интересах финансистов, полагаю, Трамп сменил главу ФРС Джанет Йеллен на Джерома Пауэлла. И готов убрать ограничения для инвестиционной деятельности банков. За все это хозяин Белого дома получает поддержку одной из основных сил финансового капитала США.

Третьи хозяева – спецслужбы. Недаром «бритые затылки» повсюду окружают президента.

Влияют на Трампа и нефтяники, газовики. Явно они и пролоббировали выход США из Парижского климатического договора ради развития и процветания своего бизнеса. Представители этого лобби в администрации Трампа – госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пришедший в Госдеп с поста руководителя крупнейшей нефтяной компании «ExxonMobil» и министр энергетики Рик Перри, бывший губернатор Техаса, главного нефтяного штата Америки.

БОРЕЦ С «РОССИЙСКИМ ВЛИЯНИЕМ»

- Успехи Трампа за первый год, конечно, впечатляют, Владимир Семенович. Но что ждать России от победителя в новом году.

- Боюсь, ничего хорошего. Возьмем хотя бы оборонный бюджет США - 2018, подписанный им. $4,6 миллиарда выделяется на «Инициативу по поддержке союзников в Европе», направленную на сдерживание России. В документе это объясняется ответом на «агрессию». Бюджет предполагает также военную помощь Украине на 350 миллионов долларов. Важнейшим для российско-американских отношений стал раздел бюджета, предусматривающий финансирование научных разработок в области ракет средней и меньшей дальности. Конгресс мотивирует его необходимость якобы нарушениями Россией положений двустороннего договора, заключенного в 1987 году. В общей сложности выделяется 58 миллионов долларов на разработку ракеты наземного базирования.

- Да, военное напряжение растет. И никаких надежд на импичмент?

- Как видим, в борьбе с внутренними врагами Трамп не только уцелел, но закалился и значительно укрепил в первый год президентства свои позиции. Поскольку он полностью солидаризуется с хозяевами ВПК, руководителями ЦРУ, еврейским финансовым капиталом и нефтяниками, вряд ли следует ожидать серьезных требований о его импичменте.

- Крест на его президентстве может поставить «Рашагейт».

-Тоже вряд ли, учитывая стоящие за его спиной силы. На днях адвокат президента Тай Кобб заявил в эфире телеканала CBS: «Трамп жаждет объясниться перед специальным прокурором. Он готов дать какие угодно ответы, необходимые для завершения расследования." По словам адвоката, нет никаких причин для затягивания этого расследования. Оно должно завершиться в ближайшие месяц-полтора. Надо полагать, в пользу Трампа.

Если пресловутый «Рашагейт» и несет опасность, то, скорее, для нашей страны.

Желая выглядеть «святее Папы Римского», вернее, «святее ФБР, Конгресса и папаши Мюллера», Трамп начал свою компанию изобличения России «в подрыве демократических основ Америки и других государств». Недаром его советник по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастерзаявил в январе о «первых признаках вмешательства России в грядущие президентские выборы в Мексике». По словам Макмастера, Россия вмешивалась, якобы, и в референдум о независимости Каталонии. По этой же причине, полагаю, Трамп усилит позицию жесткого давления на Россию: санкции, преследование олигархов, российских чиновников, помощь киевскому режиму (прежде всего – военная) и «мягкого» давления на Китай, в котором элиты США видят главного своего соперника. При этом следует ожидать всевозможных попыток помешать развитию союзнических отношений России и Китая.

- Печальный прогноз, Владимир Семенович…

- Эксперты известной разведывательно-аналитической компании Stratfor, которую называют частным или теневым ЦРУ, тоже не видят признаков снижения напряженности между Москвой и Вашингтоном. Для США и России, по их мнению, 2018-й станет еще одним «сварливым годом». Вашингтон, по прогнозу Stratfor, усилит давление на Москву посредством серии расширенных санкций, нацеленных на финансовую стабильность России, ее олигархов, репутацию и оборонную промышленность.

Думаю, Трамп не станет сворачивать планы своих спецслужб по «революционному» свержению нынешнего российского политического руководства по образцу классических «оранжевых» переворотов. Причем, скорее всего, будет задействован механизм стравливания российских олигархических групп с властными структурами. И такие попытки уже начались. Они усилятся после публикации в США пресловутого «кремлевского доклада» перед президентскими выборами в России.

Открытые наши враги именно на это и делают ставку. Не случайно такой русофоб, как инициатор списка Магнитского Уильям Браудер, заявил, что действия администрации Трампа ему больше по душе, чем обамовской.

Такова политическая логика развития событий. Исходя из этого, России и надо выстраивать отношения с США в 2018 году. А не уповать на русский «авось», мол, все само собой рассосется.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Владимир Семенович ОВЧИНСКИЙ, 62 года. Советник Министра внутренних дел РФ, экс - руководитель Российского бюро Интерпола, доктор юридических наук, генерал-майор милиции в отставке. Постоянный член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике. Автор книг «Стратегия борьбы с мафией», «Основы борьбы с организованной преступностью», «Криминология и биотехнология», «Кибервойны XXI века. О чем умолчал Эдвард Сноуден» (в соавторстве с Е.Лариной) ит многих других.