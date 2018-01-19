Или грязь по щиколотку, или перелом ноги

19 Янв. 2018 2018-01-19T21:27:08+03:00

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Снегопад в Москве - ужас для ее жителей. Даже самый незначительный сначала закупоривает весь город в 8-балльные пробки. А потом превращает машины и детские коляски в танки, грязные бэтээры только что с учений. Лучшая обувь в этот период - болотные сапоги по колено, а лучше по пояс. Снег, щедро обработанный реагентами, становится хлюпающей жижей серого цвета. О том, насколько вредны машинам, человеку и чахлой городской природе эти реагенты - предмет непрекращающихся споров экологов и специалистов по госзакупкам. Я не об этом. Мы же европейская столица! На отремонтированных пешеходных улицах в центральном округе, кстати, уже не так грязно. Видимо, там, наконец-то, учли важный принцип: открытую землю надо оставлять ниже асфальта и плитки, а пыльные участки прикрывать удерживающими опилками или засеивать травой.

“Можем не поливать и не посыпать реагентами - будете тогда ходить и ездить по льду!” - парируют коммунальщики. И опять плохой вариант. Я лично выберу ездить и ходить по грязи, чем ломать ноги и чинить машину в “дни жестянщика”.

У меня несколько наивный вопрос: нельзя ли вот эту грязь, которая неизбежно возникает после снегопадов, просто убирать? Брать лопату, счищать и увозить на плавильные станции. Я видел, так делают, когда по дороге или по тротуару должен проследовать какой-то высокий чиновник. Ни грязи, ни льда в таких местах не остается. Понятно, что надо больше рабочих рук, чтобы провести такую “лакшари”-уборку. Но мы же европейская столица! Или пока не очень?

КСТАТИ

Под машиной тает лед: как и чем в Москве обрабатывают улицы

Самое необычное впечатление от столичной зимы (а я человек приезжий) - это лужи на тротуарах при температуре минус девять. Смотришь себе под ноги и не можешь понять, что не так. То ли у нас термометры врут, то ли законы физики поменялись. На самом деле, это действуют противогололедные материалы (ПГМ), которых в Москву в этом году привезли 450 тысяч тонн. Для обработки дорог, тротуаров, дворов, подходов к метро и так далее. В народе эти материалы называют реагентами. Хотя в ГБУ «Автомобильные дороги» это словечко считают крамольным. И подчеркивают: белые кристаллы, которыми усыпаны столичные улицы, абсолютно безвредны (подробности)