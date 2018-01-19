2018-01-19T21:27:08+03:00
Общество

Или грязь по щиколотку, или перелом ноги

Климат и устройство Москвы ставят горожан перед выбором, в котором варианты - “оба хуже”
Андрей РЯБЦЕВkp_nauka@zzsmyslредактор отдела науки, образования и новых технологий
Поделиться:
Комментарии: comments1
О том, насколько вредны машинам, человеку и чахлой городской природе эти реагенты - предмет непрекращающихся споровО том, насколько вредны машинам, человеку и чахлой городской природе эти реагенты - предмет непрекращающихся споровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Снегопад в Москве - ужас для ее жителей. Даже самый незначительный сначала закупоривает весь город в 8-балльные пробки. А потом превращает машины и детские коляски в танки, грязные бэтээры только что с учений. Лучшая обувь в этот период - болотные сапоги по колено, а лучше по пояс. Снег, щедро обработанный реагентами, становится хлюпающей жижей серого цвета. О том, насколько вредны машинам, человеку и чахлой городской природе эти реагенты - предмет непрекращающихся споров экологов и специалистов по госзакупкам. Я не об этом. Мы же европейская столица! На отремонтированных пешеходных улицах в центральном округе, кстати, уже не так грязно. Видимо, там, наконец-то, учли важный принцип: открытую землю надо оставлять ниже асфальта и плитки, а пыльные участки прикрывать удерживающими опилками или засеивать травой.

“Можем не поливать и не посыпать реагентами - будете тогда ходить и ездить по льду!” - парируют коммунальщики. И опять плохой вариант. Я лично выберу ездить и ходить по грязи, чем ломать ноги и чинить машину в “дни жестянщика”.

У меня несколько наивный вопрос: нельзя ли вот эту грязь, которая неизбежно возникает после снегопадов, просто убирать? Брать лопату, счищать и увозить на плавильные станции. Я видел, так делают, когда по дороге или по тротуару должен проследовать какой-то высокий чиновник. Ни грязи, ни льда в таких местах не остается. Понятно, что надо больше рабочих рук, чтобы провести такую “лакшари”-уборку. Но мы же европейская столица! Или пока не очень?

КСТАТИ

Под машиной тает лед: как и чем в Москве обрабатывают улицы

Самое необычное впечатление от столичной зимы (а я человек приезжий) - это лужи на тротуарах при температуре минус девять. Смотришь себе под ноги и не можешь понять, что не так. То ли у нас термометры врут, то ли законы физики поменялись. На самом деле, это действуют противогололедные материалы (ПГМ), которых в Москву в этом году привезли 450 тысяч тонн. Для обработки дорог, тротуаров, дворов, подходов к метро и так далее. В народе эти материалы называют реагентами. Хотя в ГБУ «Автомобильные дороги» это словечко считают крамольным. И подчеркивают: белые кристаллы, которыми усыпаны столичные улицы, абсолютно безвредны (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Андрей РЯБЦЕВ

 
Читайте также
Новости 24
Крупный пожар вспыхнул в Военно-морской академии в Петербурге
Похороны солистки The Cranberries состоятся 23 января в Ирландии
Трамп и Порошенко могут встретиться в Давосе
Пьяный водитель в Подмосковье пытался застрелить полицейского
Отдых в Турции подорожает: отели собираются поднять цены
Саакашвили в Крещение окунулся в ледяной Днепр
МОК уменьшил число россиян, которых могут пустить на Олимпиаду – 2018
Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из Африна
Папа Римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади сотруднице полиции
Лавров: Москва готова к диалогу с Вашингтоном, несмотря на новую военную стратегию США
Лавров: закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности
МИД России: США исказили позицию Москвы по химоружию в Сирии
Танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики
В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро
Перевозившее в Китай С-400 судно попало в шторм и вернулось в Россию
Порошенко предложил способ «усовершенствовать» санкции против России
США обвинили Россию и Китай в «подрыве международного порядка»
Путин обсудил с членами Совбеза закон о реинтеграции Донбасса
В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО
Пентагон: главная угроза нацбезопасности США - соперничество великих держав, а не терроризм
«Газпром» получил разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»
Петр Фрадков прокомментировал назначение на пост главы Промсвязьбанка
Названа цена входного билета на вечеринку Трампа
ЦБ: в первом квартале 2018 года инфляция сохранится на уровне 2,5%