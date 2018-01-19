Звездная косметичка оказалась самой бесполезной разработкой NASA

19 Янв. 2018 2018-01-19T19:45:32+03:00

В сумочке ярко желтого цвета уложены румяна, средство для снятия макияжа, губная помада, подводка для глаз и туш для ресниц Фото: Twitter.com

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Необычную реликвию представили публике сотрудники исторического отдела NASA (Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства). В своем Твиттере они опубликовали фото космической косметички, которая была разработана для полета в космос первой американской женщины-космонавта Салли Райд.

В сумочке ярко-желтого цвета уложены румяна, средство для снятия макияжа, губная помада, подводка для глаз и тушь для ресниц. Фото сопровождает ехидная цитата самой Салли: "Бесконечно мудрые инженеры NASA решили, что женщины-астронавты будут делать в космосе мейк-ап, поэтому они разработали набор для макияжа. Можете себе представить, какая «компетентная» дискуссия шла между инженерами-мужчинами по поводу того, что должно быть в дамском наборе".

Райд утверждала, что во время подготовки к полету ей приходилось неоднократно сталкиваться с идиотскими инициативами брутальных инженеров NASA. Она говорила: "Их не интересовало, насколько хорошо я подготовлена. Они беспокоились, хватит ли мне 100 гигиенических тампонов на 7 дней полета?"

Салли Райд впервые полетела на орбиту в 1983 году и стала третьей женщиной-космонавтом в мире. До нее к звездам поднимались Валентина Терешкова (1963) и Светлана Савицкая (1982). Всего на счету американки два космических полета. Когда она готовилась к своей третьей звездной одиссее, случилась катастрофа шаттла «Челенджер». Райд - доктор наук в астрофизике - входила в состав Президентской комиссии по расследованию аварии челнока... Она умерла от рака в июле 2012 года на 62 году жизни.

Кстати, специалисты NASA уточнили, что этот желтый косметический набор никогда не летал в космос. Салли его забраковала. Ее последовательницам он тоже оказался не нужен.