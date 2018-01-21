Ленинские бабки: Заработай на вожде пролетариата!

21 Янв. 2018 2018-01-19T20:44:00+03:00

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ТОРГОВАТЬ КЕПКОЙ

На Красной площади работают сразу несколько двойников вождя. Их периодически гоняет полиция. Иногда они дерутся с двойниками других исторических личностей (в интернете есть несколько роликов, как Ленин с кулаками набрасывается на Сталина, или как другой Ильич выясняет отношения с Пушкиным). В общем, шоу обеспечено практически всегда.

Есть за что биться. За фото с туристов двойники берут 100 - 300 руб. По статистике каждый день через Красную площадь проходит 200 - 300 тыс. человек. Как заявлял в интервью один из старейших двойников Ленина Анатолий Кокленков, заработки составляют 10 - 50 тыс. руб. в день. Сам он за годы, проведенные на Красной площади, заработал на четыре квартиры в Москве. И говорит, что закон не нарушает - исправно платит налоги.

Ленин и Сталин подрались.

ВКУС ИЛЬИЧА

Кафе и ресторанов, использующих советскую тематику, в последние годы развелось прилично. Вместо буржуйского бизнес-ланча массового дневного посетителя там кормят «комплексным обедом».

В оформлении, конечно же, используют бюсты, плакаты с изображением Ленина, его цитаты. В меню преобладают советские блюда. В некоторых местах вам для колорита нахамит продавщица.

«Как будто покатался на машине времени - вернулся лет на 35 назад. Чебуреки такие же сочные, как в детстве», - такие отзывы пишут в интернете об одном из заведений.

А вот специализированный бар Lenin в Москве обанкротился. Прекратило работать и кафе «Ленин жив» в Санкт-Петербурге - и теперь остается с ностальгией вспоминать котлеты «Партийные», салат «Крупская» и коктейль «Выстрел «Авроры», которые там подавались. То ли любовь к революции не была взаимной, то ли владельцы заведений оказались не очень успешными дельцами.

Зато можно заказать кондитерские изделия с «ленинским» колоритом. Бывший бармен Игорь Рубанов открыл в Петербурге кондитерскую. Он выпускает леденцы и шоколад с портретами известных людей - Пушкина, Горького, депутата Милонова. Ленин в ассортименте тоже встречается, причем в двух вариантах: из сахара и черного шоколада. На страничке в социальной сети ВКонтакте, посвященной сладостям от Рубанова, с Лениным предлагалось встретить 7 ноября. С шоколадным, конечно. Еще одна кондитерская, и тоже из Питера, сделала шоколадные трюфели ручной работы под названием «Ильич». 2500 рублей за килограмм. На обертке - портрет Ленина. Конфеты выпустили небольшой партией к столетию революции.

Ленин с Пушкиным устроили драку.На Красной площади уличные артисты, загримированные под Ленина и Пушкина, не поделили прибыльное место и принялись выяснять отношения при помощи кулаков.

ЛЕНИН-НЕВАЛЯШКА И ЛЕНИН-МАТРЕШКА

На просторах интернета можно найти тысячи рекламных объявлений о купле-продаже вещей с Лениным. В основном это будут советские бюсты, плакаты, значки и открытки. Новодел тоже есть. Он больше соответствует духу времени.

Футболки с изображением Ленина продает фирма Printio - они занимаются фотопечатью на одежде, кружках и чехлах для телефона. Простая белая хлопчатобумажная футболка с вождем обойдется в 940 руб. Правда, как сообщили «КП» в интернет-магазине Printio, гораздо большим успехом пользуются майки с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым.

Бизнесмены нынче в теме, если Ленин в гермошлеме... Фото: vk.com/lenin_for_you

- Многие компании сейчас делают сувениры, используя образы советского лубка, - говорит Кирилл Готовцев, рекламный советник. - Сам Ленин используется мало. Люди скорее реагируют на серп и молот, чем на исторических персонажей.

Впрочем, образ Ильича давно уже живет своей жизнью, с реальной историей зачастую никак не связанной.

Скажем, у той же Printio майка с Лениным будет стоить в два раза дороже, если он там будет, например, в образе панка или как герой мультсериала «Бивис и Батхед».

Знает даже дочка-няшка: Ленин - это неваляшка... Фото: vk.com/lenin_for_you

И вместо бюстов современные скульпторы теперь ваяют Ленина в других формах. Художница из Новосибирска Маяна Насыбуллова лепила Ленина из гипса в образе воробья, зомби, Чебурашки и Губки Боба. Сибирские чиновники даже грозили подать на нее в суд, но передумали. В 2017 году экспонаты «Ленин-уточка», «Ленин-неваляшка» и «Ленин-матрешка» Насыбуллова продала за кругленькую сумму на аукционе Vladey. Суммарно она выручила 6900 евро.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Николай КАЛМЫКОВ, кандидат социологических наук, директор Экспертно-аналитического центра Российской академии народного хозяйства и госслужбы:

- Отдельные коммерсанты пытаются зарабатывать на различных социальных и культурных кодах. Ностальгия по Советскому Союзу была и есть. Но, используя ее, бизнес должен относиться к истории с уважением. Жесткой эксплуатации быть не должно.

В пене мыльной разливанной вождь как уточка для ванной. Фото: vk.com/lenin_for_you

КСТАТИ

Может, сделать Мавзолей платным?

«Если хотите попасть в Мавзолей, лучше приходить заранее, чтобы занять место в очереди», - такие советы до сих пор есть во всех путеводителях по столице.

Посетить усыпальницу вождя можно бесплатно, но только четыре дня в неделю с 10.00 до 13.00. В очередях в Мавзолей много китайских паломников. В Поднебесной развит так называемый красный туризм. Компартия Китая в свое время составляла списки мест, которые должен посетить каждый уважающий себя член партии, чтобы проникнуться революционным духом. В Москве это Мавзолей и музей-заповедник «Горки Ленинские».

Раз уж тело решили не хоронить, может, использовать этот исторический артефакт более рационально? В духе здорового капитализма? Прикоснуться, например, к усыпальнице египетских фараонов можно только после покупки билета - за вход в пирамиды берут деньги. А в Мавзолей вход бесплатный. При этом на «прижизненное сохранение облика Ленина» каждый год из бюджета выделяют по 13 млн. руб. Расходы вполне можно было переложить на многочисленных туристов. Плата в 100 - 200 руб. вряд ли кого-то обременит. Если перевести вождя на «полную занятость», на этом вполне можно зарабатывать около 200 тыс. рублей в день - 70 млн. руб. в год. А если создать вокруг Мавзолея туристическую инфраструктуру (с экскурсиями, музеем и продажей сувениров), потенциальную выручку можно было бы удвоить. Препятствие в том, что это может оскорбить значительную часть общества, для которой мощи Ленина - неотъемлемая часть пионерского детства, а для иных и просто святые.

Ильич на продажуФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИМЕНИ ЛЕНИНА

В России осталось много названий, в которых используется фамилия вождя. И не только в России. Вот наиболее известные места, названные в честь вождя:

Российская государственная библиотека;

Московский метрополитен;

атомный ледокол «Ленин»;

пик Ленина (гора в Киргизии);

парк имени Ленина (есть в Хельсинки и Ханое).