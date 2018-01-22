Безграмотные школы: почему учителя не умеют пользоваться компьютерами

22 Янв. 2018 2018-01-19T20:54:51+03:00

И что будет с теми, кто так и не освоит цифровую грамоту

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Почти 84% учителей не умеют пользоваться компьютером на уровне своих учеников. Такую статистику привела министр образования и науки Ольга Васильева. И хотя министр не уточнила, из каких конкретно источников была взята эта цифра, проблема с использованием компьютеров в наших школах, действительно, есть.

Компьютерные двоечники

Не всё так гладко с компьютерной грамотностью в целом у россиян. Например, по данным международного исследования PIACC, лишь 5,5% взрослых россиян умеют полноценно пользоваться компьютером и интернетом. (Справедливости ради надо уточнить, что это данные на 2015 год. Но за два года вряд ли ситуация изменилась кардинально). 33% не освоили даже базовых навыков обращения с техникой. Причем, это не обязательно пенсионеры — среди "двоечников по информатике" оказалось немало и тех, кому стукнуло 35-45 лет.

Другое дело, что с учителей особый спрос - они "на передовой" общения с юным поколением, которое буквально живет в интернете и с компьютером на "ты".

Минобрнауки в последние пять лет потратило огромные деньги на закупку компьютеров и оборудования, чтобы сделать школы современными.Только в 2012 году на модернизацию школ было потрачено 60 миллиардов рублей из федерального бюджета, в 2013 году — 40 миллиардов. Еще 11 миллиардов рублей вложили сами регионы. Каков результат?

Ноутбуки купили, а как включать, не сказали

А результат таков. Во многих случаях компьютеры и интерактивные доски купили, а пользоваться ими не научили.

- Часто происходит так, что для школы закупается оборудование, которым педагоги боятся пользоваться, - рассказывает Иван Глушаков, инструктор учебного центра компании Polymedia, одного из разработчиков школьной техники. - Потому что знания не прилагаются к технике автоматически. А многие компании не учат пользоваться своими гаджетами — видимо, надеются, что школьный учитель информатики все объяснит остальным.

Но педагоги и сами-то не всегда горят желанием осваивать новые технологии. По статистике компании, лишь треть учителей использует закупленное школой оборудование на всю катушку. Примерно 20% и вовсе просто включает на умной доске учебный фильм, и считает, что дело сделано.

- Готовность пользоваться всей этой техникой почти не зависит от возраста, главное, чтобы глаза горели, - считает специалист. - Пока одни бабушки заявляют "Я 20 лет у меловой доски стояла, и еще 20 отстою", другие превосходно во всем ориентируются. Есть и молодежь, которая боится кликнуть не туда. И что характерно, это не зависит от региона. Способные и неспособные есть и в Москве, и во Владивостоке - да где угодно.

Неграмотным юзерам в школе не место?

Хочешь не хочешь, а пользоваться компьютером придется научиться всем российским учителям. Дело в том, что это одно из требований профессионального стандарта педагога, который был утвержден приказом №544н Министерства труда и соцзащиты.

Согласно этому стандарту, в число необходимых умений педагогов входит:

"Умение владеть ИКТ-компетентностями:

общепользовательская ИКТ-компетентность;

общепедагогическая ИКТ-компетентность;

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности).

Профстандарт вступил в силу еще в прошлом году, но окончательный переход запланирован только в 2020-м. Выходит, у педагогов есть еще в запасе пара лет, чтобы приручить шайтан-машину.

Что будет с теми, кто не осилит? Уволить учителя, который не соответствует профстандарту, директор не может. Но и оставить его преподавать — тоже не вариант. Это грозит школе штрафом до 50 тысяч рублей, согласно статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Легальный вариант — это предложить педагогу пройти курсы повышения компьютерной квалификации. Ну, или перевести его на другую должность с требованиями попроще.

Стоит ли игра свеч

Но так ли на самом деле необходимо учителю досконально разбираться во всех тонкостях ИКТ? Уметь пользоваться интернетом и электронной почтой — это одно. И совсем другое - "владеть компьютером наравне с нашими детьми", как сказала министр Васильева.

Опять же, надо понимать, что даже если завалить школы под потолок умными досками, 3D-принтерами и супер-компьютерами, дети не станут от этого умнее. Даже если всем этим реально пользоваться. Это уже подтвердили многочисленные исследования.

Например, в международном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) эксперты пришли к довольно неожиданным выводам:

В странах, которые серьезно вложились в компьютеризацию школ, ученики не показали сколько-нибудь серьезных улучшений в грамотности, математике или естественных науках.

Дети, которые слишком часто используют компьютеры на уроках, хуже учатся.

Но при этом дети, которые пользуются компьютером в школе пару раз в неделю, учатся лучше, чем те, кто не пользуется ими совсем.

- Внедрение интернета и компьютеризация школ породили слишком много тщетных надежд, - подытожил Андреас Шляйхер, директор образовательных программ ОЭСР. - Ни в одной стране широкое использование компьютеров не привело к росту успеваемости.

Похоже, учителям и всем остальным стоит выдохнуть — ничем таким катастрофическим компьютерная безграмотность не грозит. Другой вопрос, что найти общий язык с подростками, живущими в соцсетях и интернет-медиа, такому учителю будет непросто.

ВЗГЛЯД с 6-го ЭТАЖА

Динозавр в классе

Андрей РЯБЦЕВ, редактор отдела образования

Даже самый качественный сайт про ботанику никогда не заменит гербарий, собранный собственными руками. А наблюдение за живой природой не заменит даже самая крутая картинка, созданная искусственным интеллектом. Все так, но... Это как сравнивать красное с кислым, а высокое с теплым. И наши уважаемые педагоги очень часто сравнивают. И до последнего сопротивляются проникновению компьютеров в их уютный мирок с тетрадками, красной пастой и чаем с конфетками в учительской.

Как смотрит современный школьник на педагога, который не умеет печатать на клавиатуре? Как на динозавра - странное и немного забавное существо из другой эпохи. А как он должен смотреть? С уважением и интересом. Увы, далеко не каждый учитель сегодня может заинтересовать ученика именно своим предметом. Так пускай он хотя бы соответствует эпохе, в которой работает! Печатать на клавиатуре, переписываться в интернете, уметь искать информацию, в том числе для уроков и самообразования - сегодня это уже базовые умения, как писать и читать! Да-да, самообразование для учителя - крайне важная вещь. Чтобы мозги не скисали. И именно компьютер с интернетом позволяет ходить по музеям Санкт-Петербурга, Парижа и Нью-Йорка, находясь в селе Загорки Ивановской губернии. Это такие очевидные вещи, про которые и говорить уже как-то неудобно. Но приходится, увы. И дело не в среднем возрасте российских учителей. Бывают и 25-летние "динозавры", только что из пединститутов. Тут важно ощущение себя и своей миссии. Если ты работаешь с молодыми - думай, как они, интересуйся тем, чем интересуются они, знай об их увлечениях и мировосприятии. Или лучше тогда вовсе не работай в школе. Хотя, уже, пожалуй, и вовсе не осталось профессий, где не нужен компьютер.