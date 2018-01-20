Ученые предостерегают: Посудомойка и стиралка - заповедники бактерий

20 Янв. 2018 2018-01-19T22:52:32+03:00

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Ученые везде ищут бактерии - на поручнях в метро, на ручках тележек в супермаркетах, на смартфонах и клавиатурах. Мы уж не говорим про ободок унитаза, куда не заглянул только ленивый исследователь. Но пытливый ум не дает ученым покоя.

Так, экспериментаторы из Люблянского университета тщательно обследовали на наличие бактерий посудомоечные машины. И пришли в ужас: бытовая техника, которая должна быть оплотом чистоты, оказалась настоящей клоакой для бактерий! В общем-то неудивительно: тепло, влажность, остатки пищи, которые остаются в недрах посудомоек, - отличная среда для размножения различных болезнетворных бактерий и грибков. Как выяснили ученые, проверив 24 различные посудомойки, такую среду предпочитают как минимум шесть довольно опасных видов бактерий. И если здоровому человеку вреда они не принесут, то у людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями могут вызвать инфекционные заболевания. Бактерии и грибки становятся опасными в тот момент, когда человек открывает дверцу той же посудомойки или стиралки и вдыхает горячий воздух, в котором и живут микроорганизмы. И что же делать?!

Мойте машинку после использования

Эту тему ведущие Радио «КП» (97,2 FM) Михаил Антонов и Мария Баченина обсудили в программе «Я только спросить» вместе с врачом-дерматологом Зоей Константиновой.

- В посудомоечных машинах используются средства, поверхностно-активные вещества из которых воздействуют только на некоторые виды бактерий, - поясняет врач. - Более стойкие выживают и оседают во влажных частях машины, например резиновых прокладках. Поэтому важно после работы посудомоечной и стиральной машин протирать резиновые прокладки и те части, где может застояться вода. Еще, как правило, все бактерии, которые предпочитают влажность, анаэробные, то есть боятся воздуха. Поэтому очень важно просушивать бытовую технику после использования, тогда большая часть бактерий погибнет. Частично бактерии могут погибнуть, когда на высокой температуре включить машину вхолостую, без посуды.

Так что избавиться от незваных «гостей» в бытовой технике можно. Главное, не забывать время от времени протирать и проветривать.

Химия опаснее бактерий

Чистящие и антибактериальные средства стали еще одной притчей во языцех для ученых. В последнее время все чаще заходит разговор об одержимости чистотой, когда хозяйки используют огромное количество антибактериальных порошков и гелей (к чему нас настойчиво призывает реклама). Недавнее исследование показало, что один из основных компонентов антибактериальных средств - триклозан - способен вызвать гормональные сбои. Мыло с триклозаном даже запретили использовать в домашних условиях.

А врачи-аллергологи предупреждают: частое и бесконтрольное использование аэрозолей (полиролей для мебели, освежителей) может спровоцировать аллергическую реакцию и даже вызвать астму. И уверяют, что обычная влажная уборка, если делать ее каждый день или через день, поможет уберечься от вирусов простуды и гриппа не хуже, чем бесчисленные антибактериальные средства.

- Проблема в том, что поверхностно-активные вещества из любой бытовой химии, будь то гели для мытья посуды, стиральный порошок, средства для дезинфекции сантехники, разрушают липидный барьер нашей кожи, - поясняет Зоя Константинова. - А именно липидный барьер защищает кожу от проникновения различных бактерий. Даже если на руках нет никаких трещинок, отсутствие защитного барьера может привести к контактному дерматиту, развитию аллергии. Поэтому, используя любую бытовую химию (даже если на этикетке пишут, например, «с алоэ для рук» или что-то подобное), нужно надевать перчатки, а потом обязательно намазать руки жирным кремом на ланолиновой основе.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Ура хозяйственному мылу!

Начитавшись подобных исследований, многие родители детишек с аллергией отказываются от той химии, что продается в магазинах. Начинают мыть посуду содой, загрязнения отчищать уксусом. Есть ли в этом смысл, комментирует аллерголог-иммунолог Владимир Болибок:

- Для ослабленной иммунной системы иметь дело с детергентами (поверхностно-активные вещества. - Ред.) природного происхождения лучше, чем с химией. Я всегда рекомендую аллергикам переходить на самую безопасную химию - это мыло хозяйственное, в том числе его жидкая форма, и его очищенный вариант - мыло банное. Кстати, вы знаете, что обычное мыло, по составу соответствующее хозяйственному, получается в кишечнике человека в процессе переваривания жиров? Если позволяет бюджет, то можно воспользоваться и более дорогими продуктами на основе мыльного ореха. С ним есть даже стиральный порошок. Если дома есть аллергик, не ленитесь запускать дополнительное полоскание. Не забывайте периодически чистить от налипшего порошка распределительный лоток стиральной машины, а барабан - от накипи, в которой также может застревать порошок. Лучше пользоваться жидкими стиральными средствами или гелями. Что касается посудомоечной машины, то для аллергиков она в каком-то смысле спасение, нежели опасность. Ведь в ней все происходит автоматически, и не нужно, моя тарелки, влезать руками в моющее средство и вдыхать аэрозоль от него. Но я всегда предупреждаю: в любом случае при работающей стиральной или посудомоечной машине держите включенной вытяжку и тщательно проветривайте помещения.

P.S. В эти дни Роскачество проверяет стиральные порошки.

Какой из них хорошо отстирывает и полностью выполаскивается, хорошо или плохо, что белье после стирки сильно пахнет, расскажем в ближайшее время на сайте kp.ru.