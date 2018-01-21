Жертва «подмосковного Оттело» требует, чтобы завели уголовное дело на участкового, который не реагировал на ее заявление
История про женщину, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, может получить еще одно судебное продолжение. Мы уже рассказывали, что за месяц до трагедии Рита Грачева писала заявление в полицию - тогда муж вывез ее в лес и угрожал ножом. Бумагу переадресовали участковому. Тот, по словам Риты, отреагировал только спустя 19 дней - перезвонил ее бывшему мужу и провел с ним профилактическую беседу по телефону... После ЧП была назначена служебная проверка и слова пострадавшей подтвердили. Участкового уволили. Но для теперь уже экс-полицейского эта история, скорее всего, только увольнением не закончится. Ставшая инвалидом женщина рассматривает возможность подать на него иск - о пожизненном содержании.
О перспективах этого иска в эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказала правозащитница, адвокат Маргариты Грачевой Мари Давтян:
- Сейчас все зависит от того, будет ли в итоге привлечен к уголовной отвественности тот самый бывший сотрудник правоохранительных органов. Квалифицировать его действия будет Следственный комитет. Мы предполагаем, что в его действиях могла быть халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью (до 7 лет лишения свободы, - Авт.), так и злоупотребление должностными полномочиями (до 10 лет, - Авт.). Мы подали в прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела на этого сотрудника. А по поводу иска мы будем решать, когда пройдет проверка и будет понятно, по какой статье возбудят уголовное дело.
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