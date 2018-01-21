Жертва «подмосковного Оттело» требует, чтобы завели уголовное дело на участкового, который не реагировал на ее заявление

21 Янв. 2018 2018-01-21T12:29:40+03:00

Мы уже рассказывали, что за месяц до трагедии Рита Грачева писала заявление в полицию Фото: Александр РОГОЗА

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История про женщину, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, может получить еще одно судебное продолжение. Мы уже рассказывали, что за месяц до трагедии Рита Грачева писала заявление в полицию - тогда муж вывез ее в лес и угрожал ножом. Бумагу переадресовали участковому. Тот, по словам Риты, отреагировал только спустя 19 дней - перезвонил ее бывшему мужу и провел с ним профилактическую беседу по телефону... После ЧП была назначена служебная проверка и слова пострадавшей подтвердили. Участкового уволили. Но для теперь уже экс-полицейского эта история, скорее всего, только увольнением не закончится. Ставшая инвалидом женщина рассматривает возможность подать на него иск - о пожизненном содержании.

О перспективах этого иска в эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказала правозащитница, адвокат Маргариты Грачевой Мари Давтян:

- Сейчас все зависит от того, будет ли в итоге привлечен к уголовной отвественности тот самый бывший сотрудник правоохранительных органов. Квалифицировать его действия будет Следственный комитет. Мы предполагаем, что в его действиях могла быть халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью (до 7 лет лишения свободы, - Авт.), так и злоупотребление должностными полномочиями (до 10 лет, - Авт.). Мы подали в прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела на этого сотрудника. А по поводу иска мы будем решать, когда пройдет проверка и будет понятно, по какой статье возбудят уголовное дело.

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