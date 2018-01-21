В МВД России стартовал видеопроект "Семья в погонах"

21 Янв. 2018 2018-01-21T14:22:17+03:00

Найти ролики о семейных полицейских династиях уже можно по хэштегам #СемьяВпогонах #300летПолиции

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В преддверии 300-летия российской полиции (отмечается 5 июня 2018 года) Министерство внутренних дел России дает старт видеопроекту, который расскажет о полицейских династиях.

"В видеороликах, которые будут размещены сотрудниками полиции в социальных медиа, мы познакомим граждан с семьями, где несколько поколений сделали свой выбор – служить в органах внутренних дел, защищать людей от преступников, обеспечивать безопасность граждан. Офицеры полиции из разных регионов страны расскажут о своей службе, о своем призвании и своих семьях. В Москве проект реализуется совместно с телекомпанией “Петровка 38”, и в первом выпуске мы расскажем о полицейской династии Казбековых, глава которой родом из Дагестана", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве уточнили, что все материалы видеопроекта будут собраны в единый плейлист "Семьи в погонах" на канале МВД России в видеохостинге YouTubе и будут доступны для просмотра на главной странице официального интернет-сайта министерства.

Также видеоролики можно будет найти в социальных сетях по хэштегам #СемьяВпогонах #300летПолиции.