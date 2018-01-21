Украинские военные обстреляли пассажирский автобус в Донбассе

21 Янв. 2018 2018-01-21T16:16:58+03:00

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В воскресенье, 21 января, стало известно, что украинские военные обстреляли пассажирский автобус в нейтральной зоне Донбасса. Об этом сообщил представитель оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР).

«Сегодня в 13:20 из стрелкового оружия подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли автобус в серой зоне в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка»», - сказал собеседник Донецкого агентства новостей.

Также он уточнил, что, по предварительным данным, в результате инцидента погиб один мирный житель. Кроме того, еще как минимум один человек получил ранения. Между тем стоит отметить, что число пострадавших в настоящее время уточняется.

Кстати, это уже не первый подобный случай. К примеру, в 2014 году украинские военные подорвали пассажирский автобус в Донецке. Тогда два человека погибли на месте, и еще несколько получили серьезные ранения.