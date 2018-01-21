2018-01-21T16:16:58+03:00
Политика

Украинские военные обстреляли пассажирский автобус в Донбассе

По предварительным данным, в результате инцидента погиб один мирный житель
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments90
Число пострадавших в настоящее время уточняетсяЧисло пострадавших в настоящее время уточняетсяФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 января, стало известно, что украинские военные обстреляли пассажирский автобус в нейтральной зоне Донбасса. Об этом сообщил представитель оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР).

«Сегодня в 13:20 из стрелкового оружия подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли автобус в серой зоне в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка»», - сказал собеседник Донецкого агентства новостей.

Также он уточнил, что, по предварительным данным, в результате инцидента погиб один мирный житель. Кроме того, еще как минимум один человек получил ранения. Между тем стоит отметить, что число пострадавших в настоящее время уточняется.

Кстати, это уже не первый подобный случай. К примеру, в 2014 году украинские военные подорвали пассажирский автобус в Донецке. Тогда два человека погибли на месте, и еще несколько получили серьезные ранения.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Россия собирается выдать Украине участника обороны Славянска
Наша страна должна передать незалежной сражавшегося под Славянском ополченца Николая Трегуба. Поднимется ли такой медийный шум, чтобы МВД РФ сочло свои репутационные потери неприемлемыми — или позорная депортация состоится?
Новости 24
Франция на Совбезе ООН сделает упор на ситуацию в Восточной Гуте и Идлибе
США планируют направить в Афганистан еще тысячу военнослужащих
Американские СМИ расхвалили российский комплекс ПВО «Панцирь-С»
МИД Турции осудил Францию за созыв заседания СБ ООН по Сирии
Рауля Кастро выдвинули кандидатом в депутаты парламента Кубы
Песков заявил о неверной интерпретации его слов о «тайных встречах» Путина с Порошенко
В шведском Мальме прогремел взрыв у офисного здания
Порошенко выразил соболезнования родным погибших в Кабуле украинцев
Лавров: Действия США в Сирии привели Турцию в бешенство
СМИ узнали о смене владельца российской судоверфи в Хельсинки
Лавров отметил наращивание военного потенциала при отсутствии идеологических разногласий
Певицу Шакиру в Испании подозревают в уклонении от уплаты налогов