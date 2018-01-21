Честная игра Дарьи Домрачевой и еще десять случаев благородства в спорте

21 Янв. 2018 2018-01-21T18:42:23+03:00

Белорусская биатлонистка не стала обгонять спортсменку, которой она помешала на дистанции. Мы вспомнили, кто еще из атлетов может похвастаться такой широтой души [видео]

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"Виват, Дарья - честная игра имени Домрачевой!" - прокомментировал в соцсетях поступок трехкратной олимпийской чемпионки комментатор Дмитрий Губерниев.

В субботней гонке гонке преследования на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве, перед финишной прямой Дарья наступила на палку Доретеи Вирер, и та ее выронила. Дарья, сражавшаяся за второе место, не стала обгонять соперницу и осталась третьей.

- Было бы нечестно бороться на финишной прямой со спортсменкой, у которой была одна палка, поэтому я пропустила Доротею. Я могла её обойти, но это было бы не по-спортивному, - сказала Домрачева СМИ.

Кстати, именно у Дарьи Домрачевой в этом сезоне лучший ход по трассе, и некто не сомневается, что она бы обогнала итальянку.

Тем более, что в воскресенье Дарье Домрачевой воздалось. и она победила победила в масс-старте. Дарья завершила дистанцию с одним штрафным кругом, опередив на 11,9 секунды Анастасию Кузьмину из Словакии, которая допустила три промаха. Третьей пришла Кайса Макарайнен из Финляндии.

Fair Play: ТОП-10

Мы решили вспомнить и другие случаи проявления благородства в спорте. Кстати в мировом спорте существует даже Международный комитет Fair Play, которая отмечает специальными призами подобные поступки.

1962. Чемпионат мира по футболу

Классическим примером Fair Play из нашей истории является поступок капитана футбольной сборной СССР Игоря Нетто. На чемпионате мира по футболу 1962 года Нетто сказал судье о нечестно забитом голе в ворота команды Уругвая. Дело в том, что мяч после мощного удара Численко влетел в ворта сбоку в дырку на сетке. Гол отменили. А справедливость восторжествовала - наши футболисты все же выиграли тот матч.

На чемпионате мира по футболу 1962 года Нетто сказал судье о нечестно забитом голе в ворота команды УругваяФото: ТАСС

Кстати, поступок Нетто в 2012 году практически повторил немецкий футболист Мирослав Клозе. Лучший бомбардир чемпионатов мира, выступавший на закате карьеры за итальянский «Лацио», попросил судью отменить гол в ворота «Наполи», который он забил рукой. «Лацио» тогда проиграл 0:3, но Клозе никто не упрекнул.

1972 год. Олимпийские игры в Саппоро. Биатлон

Александр Тихонов на первом же этапе олимпийской эстафеты сломал лыжу и стал отставать от конкурентов. Но Тихонов не сдавался и, увидев его мучения, ему предложил отдать свою лыжу Дитер Шпеер из команды ГДР, который должен был стартовать двумя этапами позже. Лыжа не подошла, но тут подбежал кто-то из нашей команды и переобул Тихонова. В результате сборная СССР все же выиграла ту гонку, обойдя на финише сборную ГДР. А Шпеер и Тихонов стали друзьями.

Александр ТихоновФото: ТАСС

2004 год. Олимпиада в Афинах. Гимнастика

На Олимпиадах награды fair play вручаются не так давно и первым, кто был удостоен награды Кубертена в российском спорте, стал гимнаст Алексей Немов. На Играх- 2004 году в Афинах уже знаменитый к тому времени спортсмен получил явно заниженную оценку. Зал освистал судей и оценку скорректировали, но так, что спортсмен все равно не вошел даже в число призеров. Несправедливость была налицо, болельщики продолжали свистеть, и соревнования пришлось приостановить. К снаряду подошел американский спортсмен, но зрители не унимались. И тогда к трибунам вышел сам Немов, поблагодарил за поддержку и приложил палец к губам. Зал затих, а потом взорвался аплодисментами.

Немову были принесены официальные извинения, некоторых судей дисквалифицировали, а в правила гимнастики внесли изменения.

К трибунам вышел сам Немов, поблагодарил за поддержку и приложил палец к губам. Фото ТАСС/ Виталий Белоусов

2013. Благородный мазила

Семикратный чемпион мира по русскому хоккею Александр Тюкавин отличился самым необычным образом. В матче «Динамо-Москва» - «Старт» капитан столичного клуба специально ударил мимо ворот, поскольку 12-метровый удар был назначен по ошибке. «Честно говоря, я боялся, что пробью мимо, а команда и болельщики не поймут - заругают, засвистят, - рассказывал на награждении хоккеист. - Но динамовцы, наоборот, хлопали по плечу, а трибуны устраивали овацию».

2014 год. Олимпиада в Сочи

Сразу вспоминается история, когда перед Играми у немецких биатлонистов сломалась машина для подготовки лыж. Австрийцы своим ближайшим соседям отказали. И тогда наша команда поделилась своей техникой и помогла... своим главным конкурентам. Немцы, благодаря этому выиграли несколько медалей. Представители Германии от души благодарили наших тренеров. Руководитель нашей делегации Кравцов был отмечен премией Fair Play.

Там же в Сочи-2014 тренер канадской команды дал лыжу нашему спортсмену. Антон Гафаров дважды упал на трассе и вдрызг сломал свой инвентарь. Примотав кое-как остатки своей лыжи к ботинку, Антон попытался продолжить гонку. И тогда Джастин Уодсворт отдал ему лыжу, которую держал для своего спортсмена. В итоге Гафаров финишировал последним под аплодисменты – свои и болельщиков.

Потом тренер говорил, что он даже не обратил внимания на то из какой команды этот бедолага. Уодсворт за этот поступок также был награжден премией Fair Play .

Любопытно, что там же в Сочи сервисмен из украинской сборной Юрий Тевиков похожим образом помог уже канадскому биатлонисту.

2015. Яхты

На олимпийских отборочных состязаниях, которые проходили на Черном море, российские яхтсменки Анастасия Гусева и Яна Стоколесова услышали крики о помощи. Девушки изменили курс, направили яхту к утопающему и вытащили его из воды. Им оказался московский тренер, которого выбросило волной из его яхты. Спасенного пришлось срочно доставить к берегу, откуда его увезли в сочинскую больницу. Стоколесову и Гусеву представили к награде Fair Play

2018 год. Авторалли «Дакар»

А этот случай произошел совсем недавно, на только что завершившимся ралли. Как помогали нашему экипажу, застрявшему в пустыне, рассказал водитель КАМАЗА Эдуард Николаев .

Помог российскому экипажу чех Мартин Коломы на «Татре»Фото: REUTERS

«Сложный день. Насыщенный спецучасток с коварными дюнами. Причем они не такие большие, скорее а-ля мавританские и очень пухлые. Стартовали первыми. Одну дюну я не смог сразу взять. Начал сдавать назад. Там был уступ и в него провалилось колесо. Машина завалились. Конечно, уже сами не могли выехать. Практически сразу подъехал Коломы, моргнул, что поможет. Я очень ему благодарен, потому что ехавших сзади наших ребят нам пришлось бы ждать подольше. Мартин поставил нас на колеса очень быстро. На этом моменте потратили около 17 минут. Дальше я старался отыграть. В итоге получилось даже выиграть этап и по итогам дня нарастить отрыв в генеральной классификации от Федерико Виллагры».

КСТАТИ

Международный комитет Fair Play (CIFP) основан в 1963 году, его штаб-квартира находится в Будапеште. В него входят 130 индивидуальных и коллективных членов от разных стран мира. Президент - венгр Ино Камути. Комитет поощряет различные проявления честной игры на спортивной арене и за ее пределами. Существует четыре номинации, в каждой из которых вручается главный приз (World Trophy), почетный диплом и приветственное письмо.

Трофей Пьера де Кубертена - спортсмену или команде за выдающийся акт Fair Play

Трофей Жана Боротра - спортсмену или спортсменке за жизнь и карьеру в духе Fair Play

Трофей Вилли Дауме - организации или спортсмену за пропаганду идей Fair Play

Трофей для юных спортсменов учрежден в 2012 году под патронатом президента Международного Олимпийского комитета.