В Тимирязевке в каждой аудитории - своя организация объединенных наций

22 Янв. 2018 2018-01-22T14:36:39+03:00

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Осенью этого года правительство определило 39 вузов, которым предстоит реализовывать приоритетный проект по экспорту российского образования на международный рынок. Цель этого плана - повысить конкурентоспособность отечественного образования. Тимирязевская академия стала одним из тех учебных заведений, чья миссия состоит в привлечении иностранных студентов в Россию. В главном аграрном вузе страны, засучив рукава, принялись за дело. На днях университет открыл Центр довузовской подготовки для иностранных граждан. Для этого полностью отремонтировано и перестроено здание, которое в период реорганизации вуза было практически заброшено.

Классы центра оборудованы современным мультимедийным оборудованием, проекторами и интерактивными досками

- Здесь у нас в каждой аудитории своя маленькая организация объединенных наций, - говорит Наталья Артюхова заведующая подготовительным отделением для иностранных граждан, демонстрируя нам свои классы, где шли занятия. - Вот тут представлены Китай, Иран, Лаос, в соседней аудитории Сирия, Бенин, Индия... А всего на подготовительном отделении у нас обучаются ребята из 27 стран.

Парни и девушки из разных уголков мира приезжают сюда с разным уровнем подготовки и с нулевым знанием русского языка. Задача преподавателей Центра подтянуть их так, чтобы они были полностью готовы для поступления на первый курс бакалвариата, магистратуры или аспирантуры. Иностранцев учат не только русскому языку, но так же биологии, физике и другим предметам. В рамках задания Министерства образования тимирязевцы готовят иностранных абитуриентов не только для себя, но и для других ведущих вузов - РУДН, МАДИ, МФТИ...

До реконструкции здания занятия сначала шли только на первом этаже. Там провели косметический ремонт, но эти помещения конструктивно не были приспособлены для обучения. Во многих из них нет ни окон, ни вытяжки. Сейчас после реконструкции второго этажа Центр располагает удобными аудиториями, комнатой самоподготовки, актовым залом и рекреационными зонами.

Рекреационная зона на втором этаже

На новоселье собрались деканы факультетов, руководители академии.

- Мы обеспечили все помещения интернетом, хотя раньше его не было в этом блоке, - рассказал и.о. проректора по международной деятельности Евгений Кошкин. - Классы оборудованы интерактивными досками и современной мультимедийной техникой. К нам приезжают люди из разных уголков. В субботу, например, начинается заезд ребят из Египта и Свазиленд. Вы понимает, что наша география — это вся планета. Поэтому, конечно, Центр должен быть достойным местом. Ведь это наша витрина на весь мир!

Руководитель Тимирязевской академии Галина Золина оснащением классов осталась довольна.

- Наша задача — за год успеть провести техническую модернизацию. Доступ в интернет, новейшие электронные помощники для преподавателей - все это должно стать нормой жизни в учебном процессе. Причем нужно оборудовать мультимедийной техникой не только классы, но и актовый зал. Он нам нужен, как хорошая площадка для общения. Здесь смогут собираться сами иностранцы, приглашать на праздники наших ребят. Университету необходимо культивировать атмосферу интернационального студенческого братства, — объяснила Галина Дмитриевна.

Для многих иностранцев с этих ступеней Центра начнется подъем по социальной лестнице

В ближайшие годы перед Тимирязевкой стоит задача интернационализации вуза, то есть увеличение количества иностранных учащихся. Образование, которое дает академия, по-прежнему востребовано и высоко котируется за рубежом. Валерия Арефьева, заместитель начальника управления международного сотрудничества, считает, что лучший показатель эффективности вуза — это профессиональные карьеры иностранных студентов, которые они строят по возвращении домой.

- Недавно мы составляли список известных выпускников-иностранцев, - говорит Валерия Александровна. - У себя на родине они становятся министрами, заместителями министров, директорами исследовательских институтов, возглавляют национальные академии наук.

- То есть, Тимирязевка помогает стране обрастать «агентами влияния»?

- В каком-то смысле, да! Они потом рекомендуют наше образование своим знакомым, сотрудникам, родственникам. Ну, и русский язык, русская культура распространяются таким образом по миру.

После того, как церемония новоселья состоялась, я поинтересовался у и.о ректора Тимирязевской академии Галины Золиной, какие возможности дает университету статус экспортера образования?

Так выглядит для иностранных абитуриентов дорога в светлое будущее: по обеим сторонам коридора располагаются аудитории для занятий

- Сегодня Закон об образовании стимулирует вузы улучшать их рейтинговые позиции, - отвечает Галина Дмитриевна. - Один из критериев оценки университета — это степень его интеграции в мировую образовательную среду. Важным показателем является процент иностранных студентов, которые обучаются в том или ином российском вузе. Другой критерий - возможность получения двойного диплома (когда выпускнику одновременно выдают диплом российской альма-матер и зарубежного вуза-партнера - авт.) Это важно, потому что наши студенты, которые сейчас уезжают учиться за границу, не всегда возвращаются обратно. А нам нужно, чтобы молодые и талантливые работали у нас в стране. В целом, расширение международной деятельности дает нам возможность соответствовать критериям вуза более высокой категории. Например, сейчас у нас 21 вуз страны участвует в проекте Топ 5-100. Это государственная программа поддержки крупнейших вузов, ее цель вывести не менее пяти университетов в сотню лучших вузов трёх авторитетных мировых рейтингов. Тимирязевка пока в эту программу не входит, потому что мы отстаем по многим критериям. Но развитие новых стандартов и, в том числе, международной базы даст возможность приблизиться к этой заветной планке. Мы должны присоединиться к числу лучших вузов мира.