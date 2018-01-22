Актер Питер Динклейдж рассказал о финале "Игры престолов"

22 Янв. 2018 2018-01-22T14:23:15+03:00

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Актер Питер Динклейдж, звезда "Игры престолов", знакомый зрителям прежде всего по роли Тириона Ланнистера, встретился с журналистами на кинофестивале "Санденс". На этой встрече он высказался относительно скорого финала культового сериала.

По его мнению, "Игра престолов" закончится в идеальное время. Как бы не хотелось фанатам, чтобы их любимый сериал длился вечно, считает Динклейдж, все имеет свой финал.

«Пора! Это идеальное время, чтобы положить конец этому проекту. Иногда шоу транслируются слишком долго и это портит всю историю», - поведал актер собравшимся журналистам. - Это всегда печальная часть нашей работы, потому что актеры на короткое время становятся настоящей семьей, а затем каждому нужно двигаться дальше, и это всегда душераздирающе. Особенно, когда вы провели много месяцев с этими людьми».

Также Питер раскрыл некоторые детали съемок, которые в настоящее время находятся в самом разгаре. По его словам, уже отснята половина серий (всего их будет шесть). То есть осталось совсем немного, и съемочная группа укладывается выпустить финальный сезон к обещанному сроку - в 2019 году.

Напомним, сериал давно отошел от книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Сценарий для двух заключительных сезонов пишут по наброскам, разговорам с писателем, где он объясняет, как бы в идеале хотел закончить истории своих героев. Все это усложняет производство сериала, так как нет книжного оригинала, нет готовых диалогов, нет определенности, куда будет двигаться сюжет.

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