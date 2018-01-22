Русская зима: Морозы и снегопады по всей стране, от Камчатки до Крыма

22 Янв. 2018 2018-01-22T19:38:54+03:00

Самая сильная стужа, как и положено, в Сибири. Но и в среднюю полосу, и даже на Черное море добралась настоящая зимняя погода [видео]

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Редкая по нынешним временам ситуация: практически во всей России стоит настоящая зимняя погода, с морозами (кое-где даже рекордными) и снегопадами. Нынешней зимой это точно происходит впервые: весь декабрь и первую половину января в средней полосе России была сплошная оттепель.

МОСКВА: САМАЯ ХОЛОДНАЯ НОЧЬ

Минувшая ночь в столице выдалась самой морозной с начала зимы, рассказали в Московском метеобюро. Никакой лютой стужи в общем-то не случилось, воздух остыл до -11,2 градуса. Просто зима 2017-2018 в средней полосе аномально теплая, и до сих пор настоящих морозов не бывало. В ближайшие ночи холода окрепнут до -17...-19 градусов, днем умеренный морозец, -5...-10 градусов. Такая погода на пару градусов холоднее климатической нормы.

Настоящая зима со снегом и морозами наконец-то наступила в Москве.Фото: Евгения ГУСЕВА

В выходные в Москве прошел снегопад, который продолжался больше суток. Сугробы выросли до 22 - 27 сантиметров.

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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ: СИЛЬНЫЕ СНЕГОПАДЫ

Замело в выходные не только столицу, но и многие регионы Черноземья и Поволжья.

Рекордсмен по количеству снега — Тамбовская область, там выпал 21 мм осадков (то есть около 20 сантиметров снега прибавилось всего за день), подсчитали в центре «Фобос». Завалило Липецкую, Белгородскую, Воронежскую и Нижегородскую области. Этим регионам досталось от 11до 17 сантиметров свежего снега.

Снегопады с метелями на Европейскую территорию России принес циклон с Балкан. Он продолжает двигаться на северо-восток, и в понедельник, 22 января, метет уже в Костромской области и в Волго-Вятском районе.

СИБИРЬ: АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ

В Сибири трещат аномальные даже для этих краев морозы. Синоптики Гидрометцентра России делятся ледянящими душу цифрами, зафиксированными в ночь на 22 января: в Ханты-Мансийском автономном округе -45, в Томской области -46, в Забайкальском крае -47, Иркутской области -48. Чуть «теплее» в Бурятии, Кемеровской области и Алтайском крае (-44 градуса), в Новосибирской области и Хакасии (-42 градуса). А в Красноярском крае аж -57 градусов!

В Новосибирске температура воздуха колеблется в районе -30 С.Фото: Влад КОМЯКОВ

Такая холодина случается раз в 15 лет примерно, констатируют метеорологи центра «Фобос». «Виноват» в ней сибирский антициклон. К примеру, в Новосибирске температура в эти дни на 17 градусов ниже климатической нормы, в Республике Алтай и на все 20 градусов, других регионах Сибирского и Уральского федеральных округов морозы на 7 - 15 градусов суровее, чем обычно.

Стужа не собирается отступать как минимум до конца рабочей недели. По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие ночи в Свердловской, Курганской, Новосибирской и Кемеровской областях ожидается 40-градусный мороз. В Иркутской области -48...-53, на севере до -56, в Тыве -45...-50, в Красноярском крае до -53. Самые крепкие холода скуют Якутию - там до -58!

- Эпицентр жесткого холода сместится в самые густонаселенные регионы Сибири. Возможны температурные рекорды, - рассказал в эфире радио «КП» Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «ФОБОС».

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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: МЕТЕЛИ И УРАГАННЫЙ ВЕТЕР

Ненастно на Дальнем Востоке: в минувшие выходные метель и сильный снег обрушились на Сахалин, Камчатку (при этом на юге полуострова прошел ливень), Магаданскую область. Ветер свистел с порывами до 25 - 28 м/сек.

На Камчатке, по прогнозу Гидрометцентра России, сильный снег будет идти до четверга, 24 января. Ветер усилится до 30 м/сек.

В Приморском крае на этой неделе аномально холодно - в ночь на 23 января ударит 40-градусный мороз.

На Сахалине в среду и четверг мощные снегопады и метели. Порывы ветра будут достигать 35 метров в секунду. А это уже настоящий ураган, даже по официальной метеорологической классификации.

КРЫМ: РЕКОРДНЫЕ ОСАДКИ

В Крыму в выходные было хоть и тепло (в Симферополе +5), но очень мокро. Дождь, мокрый снег, снег... Ялте за сутки досталось 36 мм осадков. На Ай-Петри в субботу выпало 52 мм, в воскресенье 57 мм. В Симферополе установлен новый рекорд по количеству осадков для 21 января, хотя в городе вылилось «всего» 13 мм дождя. В крымских горах лежит 16-сантиметровый слой снега. Из-за непогоды закрыли Керченскую переправу.

В середине января в Севастополе уже цветёт миндаль.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В ближайшие дни на черноморском полуострове похолодает: в ночь на среду до -10 градусов, в четверг до -14, предупреждают в Гидрометцентре России. Ожидаются голодед, снегопады и метели.

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СОЧИ: ШТОРМ

В Сочи шторм в выходные разрушил набережную Олимпийского парка - она просто не выдержала ударов огромных волн. На курорт также обушился ливень с сильным ветром.

- Температура Черного моря выросла примерно на 2 градуса за последние 30 лет, для морской воды это очень много. Это и приводит к подобным аномалиям: штормам и порывистому ветру, - прокомментировал в эфире радио «КП» Владимир Семенов, климатолог, ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы им. Обухова РАН.

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