Почти все деньги мира сконцентрированы в руках 1% населения

22 Янв. 2018 2018-01-22T21:23:41+03:00

Если состояние толстосумов растет невероятными темпами на 13% в год, то доходы обычных людей — всего на 2%. Фото: EAST NEWS

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В прошлом году каждые 2 дня в мире появлялся новый долларовый миллиардер. Такая скорость приращения богатств стала рекордной за все годы наблюдений. Общее число долларовых миллиардеров в мире достигло 2043 человек. Такие данные следуют из отчета международной организации Oxfam International. Она выпустила его накануне Давосского форума, где собираются все самые могущественные бизнесмены мира. Больше всего миллиардеров в США – 565, на втором месте Китай – 319, на третьем Германия – 114. Россия на четвертом месте – 96.

Если состояние толстосумов растет невероятными темпами на 13% в год, то доходы обычных людей — всего на 2%. А у 3,7 млрд жителей планеты финансовое положение за год вообще никак не изменилось. Такое неравномерное обогащение привело к тому, что 82% мирового богатства сосредоточилось в руках 1% населения.

То, что богатые люди продолжают экстремально богатеть — не слишком хорошая новость для мировой экономики. Во-первых, магнаты так лихо зарабатывают в основном за счет монополий. Ярким примером тут является мексиканский бизнесмен Карлос Слим, 6-й в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Он владелец громадной медиа империи Teléfonos de México, которая контролирует больше половины рынка коммуникаций в стране. Монополии не только убивают конкуренцию в экономике и мешают активному развитию бизнеса. Там процветает кумовство и коррупция, пишут авторы отчета. В общей сложности 2/3 богатств у существующий миллиардеров были накоплены благодаря монопольным компаниям.

В России, по данным Credit Suisse Research Institute, в 2016 году на 1% населения страны приходилось порядка 75% богатств, что является одним из худших результатов в мире.

КСТАТИ

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