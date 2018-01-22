Россия раскроет единый "зонтик" от "невидимок" НАТО

22 Янв. 2018 2018-01-22T18:53:49+03:00

Объединенная система противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ будет не по зубам ракетам и самолетам с технологией "Стелс"

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- Российские разработки, позволяющие сделать технологию "Стелс" неэффективной, могут быть использованы при создании Единой (Объединенной) системы противовоздушной и противоракетной обороны стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), - такое мнение высказал начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров по итогам визита в Научно-исследовательский центр "Резонанс".

Как это будет работать?

В основу работы станции заложен принцип резонансного отражения радиоволн от воздушных объектов, что приводит к резкому увеличению эффективной отражающей поверхности летательных аппаратов, изготовленных по технологии "Стелс", в том числе крылатых ракет. Этот принцип делает технологию "Стелс" в диапазоне работы РЛС "Резонанс-НЭ" неэффективной, - пояснил делегации Объединенного штаба ОДКБ, заместитель генерального директора научно-исследовательского центра доктор технических наук Александр Щербинко.

После того, как членам делегации дали возможность ознакомиться с тактико-техническими характеристиками "Резонанс-НЭ" и опытом ее боевого применения, Анатолий Сидоров отметил, что продемонстрированный образец вооружения к 2020 году должен обеспечить безопасность в воздушном пространстве всех государств-членов ОДКБ.

Представитель организации уточнил, что на данный момент уже созданы Единые (Объединенные) региональные системы ПВО в Восточно-Европейском и Кавказском регионах коллективной безопасности. Ведется такая работа в Центральноазиатском регионе, Казахстане, Кыргызской Республике и Таджикистане.