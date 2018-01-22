Как незрячие люди проводят экскурсии в кромешной тьме

22 Янв. 2018 2018-01-22T19:48:39+03:00

С помощью популярного развлекательного квеста в Петербурге и Сочи его организаторам удается решать серьезные задачи: трудоустройства инвалидов и развития социальной ответственности в обществе [фото, видео]

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Каково это - в кромешной тьме переходить оживленную дорогу? А наощупь сварить с утра кофе? Как читать книги, купить на рынке овощи и даже вести обычный разговор, не видя ничего? Благодаря зрению мы получаем до 90% информации об окружающем мире, но и представить себе не можем, каково это: полностью лишиться возможности видеть.

Лучше понимать мир незрячих людей и по-новому взглянуть на себя и окружающих, помогает проект “Мир на ощупь: Экскурсии в темноте”. Это уникальное пространство работает в Санкт-Петербурге, а недавно филиал появился в Сочи. В пяти помещениях воссозданы обычные ситуации: жилая комната, городская улица, рынок, парк с прудом, кафе. Только пройти по ним вам предстоит в кромешной тьме. За 90 минут в сопровождении незрячего гида посетители проживают его обычный день: в кромешной тьме. Сопровождающие не только помогают гостям ориентироваться в новом для них мире - без света - но и отвечают на самые разные вопросы, рассказывают свои истории.

“Мир на ощупь” меняет жизнь и взгляды не только своих посетителей, но и сотрудников. И этим петербургский проект по-настоящему уникален. Здесь смогли удачно совместить развлекательную форму и серьезное содержание. Образовательная задача по развитию толерантности в обществе совмещается с популярностью проекта среди посетителей и успешным решение конкретной социальной проблемы: трудоустройства инвалидов.

Уникальное пространство работает в Санкт-Петербурге, а недавно филиал появился в Сочи. Фото: vk.com/touchworldspb

О том, как это удалось, мы поговорили с создателем и генеральным директором “Мира на ощупь” Анатолием Мовшовичем.

- Как возникла идея проекта и почему вы решили заняться именно проблемой незрячих людей?

- Семь лет назад я учился в Израиле и познакомился там с незрячим молодым человеком. До этого я всегда считал, что слепота - это то, с чем люди рождаются. Но он был моим ровесником, нам было по 22 года, и зрение он потерял два года назад. Он был спортсменом, но получил травму и в результате полностью ослеп. И это знакомство подтолкнуло меня к идее создания проекта, где будут работать и общаться с посетителями незрячие люди. Чтобы каждый мог научиться ценить то, что имеет.

- Кто работает у вас сейчас?

- Сейчас в проекте работает 41 человек, это люди с ограниченными возможностями. Из них 29 - инвалиды по зрению. Это люди от 20 до 40 лет, с разными историями. Многие до нашей встречи были очень замкнуты, стеснительны, кто-то не мог связать и пяти слов. Кого-то приводили родители, кого-то мы забирали буквально с улицы. Стояла задача социализировать этих людей. Мы провели обучение, ребята прошли тренинги, научились держать себя, выступать на публике, вести за собой...

Так у нас постепенно собралась отличная команда. И сейчас многие посетители уверены, что наши ребята всегда были такими, как сейчас. Они очень активные, все путешествуют, кто-то прыгает с парашютом, кто-то побеждает на конкурсах талантов. Ведет экскурсии даже оперный певец, Олег Крикун. Другой наш гид в процессе работы открыл в себе талант художника и теперь ведет у нас мастер-классы по живописи.

Наша задача - не просто помогать незрячим людям, пока они сидят, сложа руки, а дать им “удочку”, чтобы они сами могли себя реализовать в жизни.

Гиды "Мира на ощупь" не только помогают гостям ориентироваться в новом для них мире - без света - но и отвечают на самые разные вопросы, рассказывают свои истории. Фото: vk.com/touchworldspb

- А кто приходит на ваши экскурсии, и что говорят люди, побывавшие в темноте?

-Сейчас у нас действует несколько направлений: во-первых, это работа со школами. Эта программа реализуется совместно с комитетом образования Петербурга. Школьники с 5 по 11 класс проходят у нас экскурсию, общаются с психологами. Далее мы делаем общее занятие зрячих и незрячих детей: это проходит в рамках направления инклюзивного образования, о котором так много последнее время говорят. За месяц участие в программе принимают от 30 до 60 классов.

Второе направление, которое пока только зарождается, - тренинги для корпоративных клиентов.

А основная аудитория экскурсий - это люди от 18 до 45 лет. К нам приходят и пары, и семьи с детьми. Мы проводим и праздники, дни рождения, девичники, организуем свидания в темноте… Люди приходят к нам в первую очередь за эмоциями. Первые полгода мы позиционировали себя как социальный проект по развитию толерантности в обществе, но поняли, что эффективнее образование совмещать с развлечением. Мы стали подавать себя как экскурсии в темноте, “познай себя”.

Для многих посетителей наш проект становится мотивирующим, они находят новые причины двигаться дальше, развиваться. Их вдохновляет пример наших сотрудников, которые несмотря на все трудности, смогли найти себя.

В течении этого года откроются еще пять новых площадок в разных городах России Фото: vk.com/touchworldspb

ПЕРСПЕКТИВЫ

Сейчас на экскурсию “Мир на ощупь” можно попасть в двух городах: Санкт-Петербурге и Сочи. Скоро откроется площадка в Симферополе. В течении этого года планируется еще пять: в Москве, Казани и других крупных городах. А через два года, надеются организаторы, площадок станет уже 12.

На вопрос же о более глобальных планах, Анатолий Мовшович отвечает так:

- Пусть это прозвучит пафосно, но наша цель - поменять мир. То, что видят посетители - интерактивное пространство, экскурсии - это лишь 20 процентов нашей работы. Сейчас в Петербурге мы реализуем ряд программ с работодателями по трудоустройству инвалидов. Помогаем людям с ограниченными возможностями найти работу. Губернатор Петербурга отправил нашу презентацию на всероссийский конкурс и наш проект вошел в число 27 лучших, которые будут воплощаться в жизнь по всей стране.

ВАЖНО

Санкт-Петербург

Где: Приморский пр-т, 72, ТРЦ "Питерлэнд"

Телефон: 8 (812) 642-79-72

Время работы: 10:00 - 22:00 без выходных

https://vk.com/touchworldspb

Сочи

ул. Горная Карусель, д.3, ТРЦ "Горки Город Молл", 2 этаж.

Телефон: 8 928 234 20 14

Время работы: 11:00 – 21:00

https://vk.com/touchworldso4i

Мир на ощупь: Люди оказались на 90 минут в полной темноте. Шквал эмоций!.Люди попробовали провести 90 минут без зрения. В конце эмоции просто зашкаливают.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Что говорят посетители, побывавшие на экскурсии:

“Когда мы вышли на свет - я радовалась как маленькая. У меня случился новый шквал эмоций, я обрадовалась тому, что ВИЖУ!”

“Чтобы понять как живут люди не имеющие возможности видеть, с какими трудностями они сталкиваются, и какие подвиги они совершают каждый день просто выйдя на улицу, надо хотя бы на несколько часов погрузиться в полную темноту... 90% наших эмоций и ощущений основаны на том, что мы видим.Мы никогда не задумывались что мы будем делать если вдруг лишимся этой возможности - дара видеть? Как изменится наша жизнь? Что ты чувствуешь оказавшись в полной темноте?”

“Очень интересный проект. Среди множества различных лабиринтов и квестов, выделяется большим количеством открытий от повседневной жизни. Казалось бы мир тот же, но лишившись возможности его видеть, начинаешь воспринимать его подругому. Звуки,запахи принимают другую ценность в окружении. Это очень впечатляет. “

“Сначала хотелось включить свет, потом выйти, затем сесть в уголок, не ходить , не трогать. Но вместо 1.5 часов, мы были в темноте 1 час 50 минут с гидом Тамарой. Огромная ей благодарность. На свою жизнь и жизнь окружающих смотрим теперь другими глазами”