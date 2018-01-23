2018-01-22T20:24:24+03:00
Телевизор

Светлаков и Незлобин ушли с ТНТ

Комики будут поднимать на новую высоту канал СТС
Антонина ВЕТКИНА
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Незлобин и Светлаков отправились на другие три буквы. Фото: Anatoly LOMOHOV/globallookpress.comНезлобин и Светлаков отправились на другие три буквы. Фото: Anatoly LOMOHOV/globallookpress.com
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Сергей Светлаков и Александр Незлобин, которых мы привыкли видеть на ТНТ, больше с этим каналом не работают. По-видимому, все потому, что оба артиста давно не просто актеры-комики, а полноценные продюсеры, и в прежних рамках им стало тесно. Светлаков много лет снимает кино, его блестящие роли в проекте «Наша Russia» - достояние истории, да и Незлобина давно не видно в Comedy Club.

На СТС под них создают специальную студию, задача которой - производить новые программы, первые из которых появятся осенью. Также Светлаков и Незлобин станут официальными лицами СТС - это означает, что их появление на других каналах должно быть согласовано с руководством. Разрешат ли Светлакову отлучаться на Первый ради «Прожекторперисхилтон», пока неизвестно.

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