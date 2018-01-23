Зачем уничтожать санкционные продукты, если их можно съесть

23 Янв. 2018 2018-01-23T01:02:50+03:00

Так почему же санкционную еду нельзя съесть? Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ/ТАСС

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ШВЕДСКИЙ СТОЛ ПО-СРЕДНЕРУССКИ

В среднерусском городке моей бабушки рядом с вокзалом есть помойка, куда два раза в день выбрасывают просроченные продукты из ближайшего магазина. Окрестные пенсионеры прекрасно знают, когда продавец выкатывает тележку с некондицией.

К нужному времени около бака выстраивается очередь из стариков. Большую часть еды они выхватывают сразу, не дожидаясь, когда колбаса, хлеб или сыр полетят в контейнер. Остальное приходится выуживать уже из его недр.

Старушка в черном пальто забирается в бак с ногами, чтобы дотянуться до ветчины. Продукт просрочен всего на один день - бабушка уверена, что есть еще можно.

- Ветчина! - ликует она, вытаскивая большой замерзший кусок чего-то розового и мясного - 312 руб. за кило.

Сколько таких помоек в России с подъедающимися пенсионерами, никто не знает. Но в опросе, проведенном Высшей школой экономики в июле 2017 года, 41,4% россиян признались, что им не хватает денег на покупку еды и одежды. 23,2% граждан считают свое материальное положение плохим или очень плохим.

В то время как бедняки вынуждены питаться на помойках, в стране вполне официально уничтожаются тысячи тонн качественной еды (см. инфографику).

Обычно в печи отправляют мясо, но бывает, что и яблоки.Фото: Роман ЗЛОБИН

ВЕТЧИНУ СЖЕЧЬ, КРАСНУЮ ИКРУ - РАЗДАВИТЬ

Медицинская норма питания - около 900 кг на человека в год. Получается, всей сожженной санкционки (33 тыс. т) хватило бы, чтобы накормить 37 тыс. человек. Это если б они питались только ею, без другой еды. А если бы продукты раздали в соответствии с их минимальными нормами потребления, то конфиската хватило бы аж 150-ти тысячам россиян.

Контрабандные харчи ловят везде. В конце прошлого года в Смоленске уничтожили 36 тонн кабачков и помидоров - фуру с овощами на дороге выцепили проверяющие Россельхознадзора. На границе с Казахстаном арестовали 122-тонную партию польских яблок и груш. Товар отправили на мусорный полигон. А в Ростове-на-Дону сожгли 37 кг элитной итальянской ветчины, которая предназначалась для лучших ресторанов города.

Сюда же можно отнести добычу браконьеров. На Камчатке каждый год уничтожают тонны красной икры. Невозможно без слез смотреть на фото, где бульдозер давит горы деликатеса. Это притом что малообеспеченные российские семьи не могут позволить себе хоть 50 г икорки.

Ведомства в буквальном смысле поставили уничтожение продуктов на поток. Для разных находок свои методы. Партию овощей из нескольких ящиков заливают денатуратом или хлором и выкидывают в помойку. Если же ящиков на целую фуру, то их грузовиками вывозят на мусорные полигоны, где давят бульдозером и закапывают. Мясо зарывать нельзя по санитарным правилам - его жгут.

Утилизация браконьерской красной икры выглядит не меньшим варварством, чем само браконьерство. Фото: МВД России по Камчатскому краю

«ПОЛКИ ДОБРА» ДЛЯ БЕДНЯКОВ? НЕ ПОЛОЖЕНО!

Описанный выше идиотизм творится по единственной причине - у нас запрещено бесплатно раздавать еду.

Один петербургский магазин поставил у себя первый в России общественный холодильник. Любой желающий мог оставить там продукты. А нуждающиеся имели возможность эту еду забрать. На второй день существования этого общественного холодильника Роспотребнадзор приказал свернуть эксперимент. Потому что не положено: бесплатная раздача еды из третьих рук противоречит техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Ведь неизвестно же, кто и какую еду положил в общественный холодильник... По этой же причине власти активно борются с так называемыми полками добра. Это когда люди могут купить продукты и прямо в этом же магазине оставить их на полке для бедняков.

Если человек сам помрет с голоду, у чиновника не будет никаких проблем. Формально никто в голодной смерти не виноват. А если пенсионерка отравится колбасой, которую бесплатно где-то получила, то моментально начинаются проблемы. Где получила? Кто был проверяющим? А налоги с бесплатной колбасы заплатили?

Зато можно выкинуть харчи на помойку, а потом смотреть, как в ней роются, - при таком повороте никакие законы не нарушаются.

По закону бесплатные продукты могут быть переданы нуждающимся только через мусорный контейнер. Фото: "Москва 24"/vk.com

НАЛОГИ УБИВАЮТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

По данным ООН, ежегодно в мире пропадает треть всей еды - потери оценивают в $750 млрд. Сгнивают ли на базах хранения, как зерно или овощи, или отправляются на свалку по истечении срока годности прямо из магазина. В России пропадает только 25% еды. Сколько это в килограммах - никто не знает. Не существует статистики объемов валового производства еды в стране. Росстат только в конце 2017 года начал собирать такие сведения.

Часть продуктов спасают так называемые банки еды: общественные организации, ухитряющиеся бесплатно кормить бедняков, несмотря на все бюрократические барьеры.

На фонд «Русь» приходится примерно 95% благотворительной раздачи продуктов (5,5 тыс. т еды и товаров первой необходимости). Бесплатное кормление в церквях обычно производится при сотрудничестве с «Русью».

- Мы - юридическое лицо, поэтому несем полную ответственность за все продукты, которые раздаем, - рассказала представитель фонда «Русь» Анна Алиева. - На каждую пачку риса, банку тушенки или пакет молока должна быть бумага, подтверждающая безопасность и действительный срок годности. Если мы не сможем гарантировать безопасность, то дискредитируем всю идею банка еды. Поэтому мы не можем раздавать санкционку - ведь все сопроводительные документы на нее априори фальшивые.

По словам Алиевой, бесплатная раздача еды приносит магазину или производителю дополнительные убытки.

- Если производитель молока не сможет продать весь свой товар и что-то у него испортится, то некондицию разрешено списать на расходы и вычесть из чистой прибыли, - говорит Алиева. - Тогда налог с прибыли уменьшается. А если молоко отдать бесплатно, то оно считается проданным по себестоимости - и со всей благотворительной партии надо заплатить налог на прибыль. Сетевикам еще хуже - НДС с продуктов, отданных бесплатно, магазину не возвращают. И налог с прибыли за отданную еду остается. Поэтому бизнесу прибыльнее выкидывать еду, чем пытаться отдать ее нуждающимся.

С санкционкой, которая у нас налогами не облагается, тоже все сложно. С 2015 года действует закон, обязывающий ее уничтожать. Но даже отмена этого требования вряд ли поможет.

Государство банально не умеет бесплатно раздавать еду.

- Если санкционку не уничтожать на месте, то есть риск, что ее начнут перепродавать, - заявил «КП» председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - Продукты попадут не нуждающимся, а в магазинные сети или на рынки. Это дискредитирует само решение о санкциях.

- Проблема в том, что бесплатная раздача санкционных продуктов создает коррупционную среду, - рассказал «КП» источник в Таможенной службе России. - У людей, которым поручат бесплатно раздавать польские яблоки, появится соблазн продать их перекупщикам. Хозяин конфискованной партии сам придет и предложит взятку. Мы сами же создадим конкуренцию честным продавцам. Кто будет покупать овощи в магазине, если государство бесплатно раздаст 100-тонную партию в одном городе?

- Согласно правилам ВОЗ и российским законам все пищевые продукты должны сопровождаться достаточной информацией, чтобы следующее лицо в пищевой цепочке могло безопасно и правильно использовать еду, - рассказали «КП» в Роспотребнадзоре. - При ввозе санкционной продукции эти всемирные стандарты априори не соблюдаются. По международным правилам продукция, не соответствующая требованиям, должна уничтожаться.

- Неужели яблоки или сыр нельзя быстро проверить в лаборатории? Ведь есть специалисты! - вопрос «КП» Роспотребнадзору.

- Нам тогда придется проверять продукты вообще на все: яды, паразитов, радиацию, вирусы. Ведь совершенно непонятно, откуда к нам привезли товар. А вдруг его отравили?

- Ну какие яды в польских яблоках? Если б не проверяющие на дорогах, то продукты довезли бы до магазинов и прекрасно продали.

- Да. Но продали по поддельным документам. А если бы заключение выдавала наша лаборатория, то ей бы пришлось и отвечать за безопасность. Не дай бог, товар, получивший одобрение ведомства, оказался бы опасным для здоровья, - заявили в Роспотребнадзоре.

Сколько санкционки уничтоженоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

СПАСЕНИЕ ГОЛОДАЮЩИХ - ДЕЛО РУК САМИХ ГОЛОДАЮЩИХ

Пока правительства и компании разводят руками, голодающие взяли дело в свои руки. Лет пять назад в Германии появилось движение под названием фудшеринг (от англ. food - еда и share - делиться).

Активисты собирают продукты, где только могут, а потом раздают. В Берлине большую часть еды передают не частные лица, а организации.

Отели и рестораны - продукты, оставшиеся от завтраков. Пекарни - непроданный хлеб. Супермаркеты - товары с истекающим сроком годности. Лавки передают овощи и фрукты: пик благотворительности приходится на вечер субботы, когда заведения закрываются до понедельника.

Немецких чиновников такая благотворительность ничуть не смущает. В России фудшеринг появился год назад. Официальные банки еды в этом проекте не участвуют. Сбором и распределением продуктов занимаются частные лица. Вся координация идет через социальные сети.

Например, ВКонтакте есть группа «Фудшеринг отдам даром еду» (32 тыс. участников). Типичное объявление: «Приезжайте кто хочет за овощами и фруктами. Поставила около кирпичных баков за Сиреневым бульваром, 44». И фото с ящиками мандаринов, картошки, яблок.

Хочешь поесть бесплатно - реагируй мгновенно. Быстро бронируй приглянувшийся продукт, а то другие уведут. Здесь в прямом смысле: кто успел - тот и съел.

Редкие пекарни и кафе подключаются к группам фудшеринга. Но пока они - исключение.

- В хорошем ресторане вечером ничего не остается. Еды готовится под заказ конкретному клиенту. А охлажденное мясо или овощи могут и в холодильнике полежать один день, - рассказал «КП» ресторатор Сергей Осинцев.

Самое интересное, что группы фудшеринга, как и в Германии, законом не запрещены.

- Пока обычные люди бесплатно отдают другим обычным людям еду, то не возникает прав и обязанностей, - рассказали «КП» в Роспотребнадзоре. - Каждый действует на свой страх и риск. Вот если бы волонтеры создали юрлицо - тогда бы они должны были отвечать правилам.

К сожалению, ни браконьерскую икру, ни санкционный пармезан, попавшие в официальные руки, российские законы не разрешают раздавать через интернет. Фудшеринг - это история про еду, которую люди сами сначала купили, а потом за ненадобностью захотели отдать.

Потери запада от наших контрмерФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА ОТ ЗАПРЕТОВ

Уничтожение мяса и овощей - это уродливая сторона санкционной войны. Но вообще сокращение импорта неплохо подстегнуло внутренний рынок.

- Производство тепличных овощей выросло практически на 50% с 2014 года, - рассказал президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев. - И рост продолжается. Ежегодно застраивается по 160 и более гектаров теплиц, объем инвестиций - более 150 млрд. рублей. Импорт сократился на 40%.

Развернулась молочная промышленность.

- С начала контрсанкций производство сыра в Костромской области выросло на 30 - 40%. Крупный Воскресенский завод увеличивает производство на 10 - 15% в год. Наконец-то появились деньги на обновление оборудования. У предприятий региона техника на 50% новая - все хорошего качества, куплено в Европе. Мы замахнулись на более дорогие сорта - начали твердые сыры делать. В соседней Ярославской области крупных предприятий немного, зато частных сыроварен развелось! Товар у них хороший. Одно плохо - дорогой, - рассказал «КП» президент Ассоциации сыроделов Костромской области Валерий Катышев.

- На российских полках впервые за долгие годы стали доминировать отечественные продукты питания, а поставки импортного продовольствия сократились почти в два раза, - заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

По данным ведомства, в 2016 году Россия импортировала еды на $25 млрд. А в 2013 году мы ввезли продуктов на $43 млрд. Контрсанкции больше всего помогли мясной отрасли. Доля импорта в потреблении свинины сократилась в три раза, мяса птицы - в 2,5 раза.

А КАК У НИХ?

Привозную еду без документов уничтожают не только в России. В 2005 году США сожгли 400 тыс. продовольственных пайков из Великобритании, продукты из Испании и Италии, тысячи литров персикового сока из Израиля. Еду везли в южные штаты, разрушенные ураганом «Катрина». Американское министерство сельского хозяйства отнеслось к гуманитарной помощи, как к импорту. А страны, оказавшие помощь, не успели вовремя оформить все документы. Поэтому власти США не разрешили раздать беженцам из Нового Орлеана продукты.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Ни одно ведомство не хочет добровольно брать на себя ответственность за бесплатную раздачу еды. Первый же серьезный косяк - и полетят головы. Сжечь мясо и овощи гораздо безопаснее.

Но властям, если они решатся на перемены, придется адаптировать законы. Роспотребнадзор не просто так говорит, что раздавать конфискованную еду запрещено. Ведомство ссылается на массу правил. Один из вариантов: прописать в нормативных актах процедуру, когда люди забирают бесплатную еду на свой страх и риск. Хочешь бесплатных яблок? Бери. Но если они будут червивыми - без претензий. Мне кажется, на таких условиях все согласились бы и икру забрать.