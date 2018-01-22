Из кремлевской елки изготовят клюшки и сувениры для волонтеров

22 Янв. 2018 2018-01-22T21:28:05+03:00

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Окончен бал, погасли свечи – новогодние праздники завершились и главной лесной красавице пора покинуть Кремль. На Соборной площади уже начат монтаж главной новогодней елки. Сейчас начали снимать игрушки, а их 3500 штук. Следом предстоит – один километр гирлянд. Украшения, кстати, не выбросят. Их упакуют в коробки и отправят на хранение до следующего года.

- Главная новогодняя ель покинет Соборную площадь Кремля в ночь с 23 на 24 января, - рассказала Елена Крылова, пресс-секретарь Управление делами президента РФ. - Дерево направится на переработку, из елки изготовят даже посох для Деда Мороза, который он возьмет с собой на праздник Общероссийской новогодней елки в Кремле в декабре 2018 года.

Стоит объяснить, что в последние годы кремлевскую елку не выбрасывают на свалку – древесину перерабатывают и изготавливают из нее сувениры. Особенно они будут актуальны в 2018 году, который объявлен Годом волонтера.

- Из древесины будут изготовлены памятные значки и рамки для благодарственных писем лучшим волонтерским командам, - рассказала Елена Крылова. – Также изготовят хоккейные клюшки для лучших молодежных российских команд. Кроме того, есть заказ на изготовление гуслей для народных музыкальных коллективов.

На каждом сувенире будет специальная подпись о том, что предмет изготовлен из древесины кремлевской новогодней ели 2018 года. Напомним, что нынешнюю 90-летнюю лесную красавицу нашли в Домодедово. Она стала лучшей среди 26 претенденток, обогнав конкуренток не только ростом – 27 метров. Елочка очаровала экспертов пышностью, визуальной привлекательностью и правильной формой кроны.