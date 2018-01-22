Кристина Орбакайте отметила в Америке день знакомства с мужем
Как всегда, Кристина Орбакайте проводит январские каникулы в Майами, где у певицы есть квартира.
После новогодних праздников популярная певица отметила в одном из майамских ресторанов 40-летие своего мужа бизнесмена Михаила Земцова (отец дочери Кристины Клавдии -ред.). На праздник Кристина и Михаил пригласили короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова и дизайнера Игоря Гуляева.
А на следующий день певица уже отмечала день знакомства с Михаилом Земцовым. Как известно, Кристина познакомилась со своим мужем на дне рождения маэстро Игоря Николаева.
- Майами сыграл в моей жизни особую роль, - рассказывала в интервью «КП» певица и актриса Кристина Орбакайте. -Судьба так заплела кружева, что я встретила тут свою любовь, своего будущего мужа Мишу. Поэтому мы стали приезжать в Майами постоянно.
17 января - день нашей встречи с мужем. Мы с Мишей познакомились на дне рождения Игоря Николаева. Я была на вечеринке у Игоря Николаева, а потом друзья пригласили меня к Мише, с которым я тогда еще не была знакома. Так и получилось, что мы теперь отмечаем и день рождения мужа, и день знакомства - 15 и 17 января. Двойной праздник.
Дом в Майями, где расположена квартира Кристины Орбакайте и её супруга.Фото: Евгения ГУСЕВА