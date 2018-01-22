2018-01-22T23:40:08+03:00
Звезды

Кристина Орбакайте отметила в Америке день знакомства с мужем

Артистка отдыхает с семьей в Майами
Игорь ПОЛЯКОВ
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Кристина Орбакайте с мужем и дочерью КлавдиейКристина Орбакайте с мужем и дочерью КлавдиейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Как всегда, Кристина Орбакайте проводит январские каникулы в Майами, где у певицы есть квартира.

После новогодних праздников популярная певица отметила в одном из майамских ресторанов 40-летие своего мужа бизнесмена Михаила Земцова (отец дочери Кристины Клавдии -ред.). На праздник Кристина и Михаил пригласили короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова и дизайнера Игоря Гуляева.

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Доброе утро и добрый вечер. #mycupoftea #mycupofcoffee #kristinaorbakaite #кристинаорбакайте
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А на следующий день певица уже отмечала день знакомства с Михаилом Земцовым. Как известно, Кристина познакомилась со своим мужем на дне рождения маэстро Игоря Николаева.

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День Рождения переходящий в день знакомства #Repost @fkirkorov Продолжаем отмечать 40-летие Миши Земцова))) @orbakaite_k в самом модном и самом вкусном рестике Маями! Рекомендуем!
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- Майами сыграл в моей жизни особую роль, - рассказывала в интервью «КП» певица и актриса Кристина Орбакайте. -Судьба так заплела кружева, что я встретила тут свою любовь, своего будущего мужа Мишу. Поэтому мы стали приезжать в Майами постоянно.

17 января - день нашей встречи с мужем. Мы с Мишей познакомились на дне рождения Игоря Николаева. Я была на вечеринке у Игоря Николаева, а потом друзья пригласили меня к Мише, с которым я тогда еще не была знакома. Так и получилось, что мы теперь отмечаем и день рождения мужа, и день знакомства - 15 и 17 января. Двойной праздник.

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С Днём Рождения, мой ангел - хранитель Ты и сам прекрасно знаешь, что ты значишь для меня Желаю нам счастья счастья счастья Happy Birthday, my LOVE #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #михаилземцов #mikhailzemtsov #сднемрождениялюбимый @sergey_bermeniev
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Дом в Майями, где расположена квартира Кристины Орбакайте и её супруга. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дом в Майями, где расположена квартира Кристины Орбакайте и её супруга.Фото: Евгения ГУСЕВА

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