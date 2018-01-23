Анна Курникова показала стройную фигуру через месяц после родов

23 Янв. 2018 2018-01-23T01:23:49+03:00

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Анна Курникова 16 декабря стала мамой двойняшек – девочки Люси и мальчика Николаса. А уже спустя месяц после родов спортсменка продемонстрировала стройную фигуру – как будто она и не рожала вовсе. Вместе со своим спутником жизни Энрике Иглесиасом Анна отправилась на морскую прогулку на яхте. Компанию супругам составили их собаки. Новорожденных малышей Курникова, скорее всего, оставила дома с няней. В своем Инстаграме Анна поделилась веселым видеороликом: она поет и танцует на палубе яхты – само собой под песню Энрике Иглесиаса.

На прогулку Анна отправилась в облегающих спортивных брюках и черном джемпере. Судя по всему, теннисистка уже полностью избавилась от набранных за беременность килограммов и пришла в норму. Как бывшая спортсменка, Курникова всегда ревностно следила за фигурой – и выработанная годами дисциплина помогла ей и на этот раз.

Курникова и Иглесиас отправились на морскую прогулку на яхте. Фото: Инстаграм.

В морской вояж Курникова и Иглесиас выбираются регулярно – у супругов есть собственная яхта, и они оборудовали возле своего особняка причал на берегу океана. Энрике и Анна отпраздновали новоселье в 2013 году: пара переехала в новый дом, который они отстроили в самом престижном месте побережья Майами, в Бухте Бискейн, рядом с национальным парком. Курникова и Иглесиас купили земельный участок за 9 миллионов долларов, и еще 11 миллионов потратили на возведение особняка, ландшафт и внутренний дизайн дома. Уже тогда Анна и Энрике запланировали на одном из этажей дома пару детских комнат.

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Пока ее любимый дает концерты и гастролирует, Анна ведет довольно закрытый образ жизни. Теннисистка почти не появляется на публике и избегает светских мероприятий. Лишь изредка Курникова участвует в благотворительных теннисных матчах. Неудивительно, что беременность звезды корта прошла в тайне от всех. В Инстаграме Анны в это время появлялись только старые снимки либо кадры, сделанные таким образом, чтобы замаскировать ее животик.

Напомним, Энрике и Анна познакомились 21 декабря 2001 года на съёмках его клипа «Escape». Официально они пока так и не связали себя узами брака. Впрочем, поклонники подозревают, что на самом-то деле Энрике и Анна уже давно тайно поженились, только не объявляют об этом во всеуслышание. Тем более, что на безымянном пальчике Курниковой уже несколько лет красуется колечко с внушительным бриллиантом.