МГУ вошел в топ-10 самых красивых университетов Европы

23 Янв. 2018 2018-01-23T15:40:32+03:00

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Международное аналитическое агентство Times Higher Education включило Московский государственный университет в десятку самых красивых вузов Европы

- Башню главного здания Московского университета имени Ломоносова, которая возвышается над всем кампусом, - украшает 57-метровый шпиль с 12-тонной звездой на нём, - отмечают авторы рейтинга. - Коридоры здания закрыты для широкой публики и сохраняют ореол таинственности. Территория кампуса — это остров зелени, который особенно прекрасен зимой, когда деревья покрыты снегов, и весной, в пору цветения.

Возглавил список самых красивых высших учебных заведений Болонский университет

Среди других университетов, попавших в рейтинг, оказались как старинные постройки с примечательной архитектурой, так и совсем новые вузы. Возглавил список самых красивых высших учебных заведений Болонский университет в Италии — "самый старинный и самый красивый университет не только в Европе, но и во всем мире", по отзывам составителей. На втором месте расположился Университет Саламанки в Испании, "известный своей архитектурой в стиле барокко, фасадами с причудливым орнаментом и потрясающей библиотекой". А третье место занял Коимбрский университет (Португалия), помещения которого украшены плитками с таким прекрасным орнаментом, что "можно свернуть шею, разглядывая их".