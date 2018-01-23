Подельница экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова получила 11 лет колонии

23 Янв. 2018 2018-01-23T13:51:46+03:00

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Приговором суда соучастнице бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова Жанне Булах назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд проходил в заочной форме, без участия обвиняемой, как это допускает уголовно-процессуальное законодательство, если фигурант скрывается от следствия за рубежом. Из США в Россию пришел ответ, в котором говорится о том, что Булах находится на территории этого государства, но не может быть экстрадирована в связи с отсутствием договора о выдаче между Америкой и Россией.

"Следствием и судом установлено, что Булах в составе организованной группы под руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова причастна к приобретению путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализации денежных средств. Сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий обвиняемых, составляет 11,8 млрд рублей", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Часть средств мошенники успели перечислить на счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне – в Республике Кипр. А часть ушла на покупку элитных объектов недвижимости в Швейцарии и Франции, два отеля во Франции, 10 дорогостоящих автомобилей, моторная яхта, зарегистрированная на Каймановых островах, и иное имущество.

В ходе обысков в России были обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые Булах перед отъездом в США пыталась вывезти в Республику Финляндия, что было пресечено следствием. В числе этого имущества 1357 объектов, это печатные издания и книги, картины, паспарту с иконами и газетными выписками, картины и рамы, предметы мебели и интерьера, посуда, столовые наборы, статуи, фарфоровые изделия, монеты, доспехи, обмундирование, элементы одежды и экипировки, холодное, клинковое оружие, пистолеты капсюльные и многое другое старинное оружие. Указанное имущество было приобретено обвиняемой на похищенные ею и участниками организованной группы денежные средства, поэтому принято решение о его аресте.

Напомним, ранее уже были осуждены трое фигурантов: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. В настоящее время продолжается процедура экстрадиции обвиняемого Алексея Кузнецова из Франции в Россию.